Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το σενάριο να καταλάβει το νησί Χαργκ ή να καταστρέψει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του, την ώρα που οι κίνδυνοι του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι εξετάζει περαιτέρω επιθέσεις στο νησί Χαργκ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό (σ.σ επίθεση) σε πέντε λεπτά και θα τελειώσει, αλλά για τους σκοπούς της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας κάποια μέρα, υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί, αλλά δήλωσε στο Truth Social ότι γλίτωσε το πετρέλαιο του Ιράν «για λόγους ευπρέπειας».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα «επανεξετάσει αμέσως αυτήν την απόφαση» εάν η διέλευση των πλοίων από το στενό εμποδιζόταν και δήλωσε στο NBC News ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να χτυπήσουν» το νησί «μερικές φορές ακόμα απλώς για πλάκα».

Το γεγονός είναι ότι η παραβίαση των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν στο Χαργκ θα έβλαπτε την ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η στρατηγική σημασία του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ είναι ένας στρατηγικός τερματικός σταθμός 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν που χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Ένα άμεσο χτύπημα στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα κατέστρεφε αυτές τις δυνατότητες.

Το Ιράν έχει εξάγει 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως μέχρι στιγμής φέτος, εκ των οποίων 1,55 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταφέρθηκαν μέσω Χαργκ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας πετρελαίου του Ιράν.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ορισμένα πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο πετρελαίου διακινείται σε κινεζικό γιουάν.

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, αλλά έχουν επικεντρώσει κυρίως τις επιθέσεις τους στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ.

Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν «οικονομικό νοκ άουτ» για το καθεστώς», έχει δηλώσει αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα προκαλούσε αντίποινα από το Ιράν εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και αγωγών σε όλες τις χώρες του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία.

«Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλες ανταμοιβές. Ο πρόεδρος δεν είναι ακόμα εκεί και δεν λέμε ότι θα είναι», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ο οποίος διακόπτει ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν πετρέλαιο, αλλά επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που παραλαμβάνουν ιρανικό αργό πετρέλαιο να περνούν ελεύθερα.

Ο Τραμπ ζητά τώρα από συμμάχους αλλά και από την Κίνα να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις αγορές.

Ωστόσο εισέπραξε άρνηση στην πρότασή του τόσο από τους Ευρωπαίους συμμάχους, όσο και από την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Εάν τα Στενά δεν ανοίξουν ξανά σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν σημαντικά περαιτέρω, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, γράφει το Axios.