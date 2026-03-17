Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Νησί Χαργκ: Γιατί μία επίθεση Τραμπ θα μπορούσε να χειροτερεύσει την πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 09:46

Νησί Χαργκ: Γιατί μία επίθεση Τραμπ θα μπορούσε να χειροτερεύσει την πετρελαϊκή κρίση

Ο Τραμπ φλερτάρει με την ιδέα να επιτεθεί στο νησί Χαργκ, όπου το Ιράν διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το σενάριο να καταλάβει το νησί Χαργκ ή να καταστρέψει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του, την ώρα που οι κίνδυνοι του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι εξετάζει περαιτέρω επιθέσεις στο νησί Χαργκ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό (σ.σ επίθεση) σε πέντε λεπτά και θα τελειώσει, αλλά για τους σκοπούς της ανοικοδόμησης αυτής της χώρας κάποια μέρα, υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί, αλλά δήλωσε στο Truth Social ότι γλίτωσε το πετρέλαιο του Ιράν «για λόγους ευπρέπειας».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα «επανεξετάσει αμέσως αυτήν την απόφαση» εάν η διέλευση των πλοίων από το στενό εμποδιζόταν και δήλωσε στο NBC News ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να χτυπήσουν» το νησί «μερικές φορές ακόμα απλώς για πλάκα».

Το γεγονός είναι ότι η παραβίαση των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν στο Χαργκ θα έβλαπτε την ευρύτερη παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η στρατηγική σημασία του νησιού Χαργκ

Το νησί Χαργκ είναι ένας στρατηγικός τερματικός σταθμός 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν που χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Ένα άμεσο χτύπημα στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα κατέστρεφε αυτές τις δυνατότητες.

Το Ιράν έχει εξάγει 1,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως μέχρι στιγμής φέτος, εκ των οποίων 1,55 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μεταφέρθηκαν μέσω Χαργκ, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η Κίνα είναι ο κύριος εισαγωγέας πετρελαίου του Ιράν.

Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ορισμένα πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο πετρελαίου διακινείται σε κινεζικό γιουάν.

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, αλλά έχουν επικεντρώσει κυρίως τις επιθέσεις τους στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ.

Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν «οικονομικό νοκ άουτ» για το καθεστώς», έχει δηλώσει αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα προκαλούσε αντίποινα από το Ιράν εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και αγωγών σε όλες τις χώρες του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία.

«Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλες ανταμοιβές. Ο πρόεδρος δεν είναι ακόμα εκεί και δεν λέμε ότι θα είναι», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται εν μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ο οποίος διακόπτει ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν πετρέλαιο, αλλά επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που παραλαμβάνουν ιρανικό αργό πετρέλαιο να περνούν ελεύθερα.

Ο Τραμπ ζητά τώρα από συμμάχους αλλά και από την Κίνα να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις αγορές.

Ωστόσο εισέπραξε άρνηση στην πρότασή του τόσο από τους Ευρωπαίους συμμάχους, όσο και από την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Εάν τα Στενά δεν ανοίξουν ξανά σύντομα και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξευθούν σημαντικά περαιτέρω, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στις οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, γράφει το Axios.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Ανηλεείς βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 09:34

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Ανηλεείς βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
«Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα - Τι έδειξαν μελέτες

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Ανηλεείς βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη
Οι IDF αυξάνουν τις χερσαίες δυνάμεις στον Λίβανο – Ανηλεείς βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

