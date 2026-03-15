Κυνικός Τραμπ: «Μπορεί να ξαναχτυπήσουμε το Χαργκ απλά για την πλάκα» – Τι είπε για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,

Απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας για τον τερματισμό πολέμου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Μιλώντας στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εξεπλάγην» από την απόφαση του Ιράν να επιτεθεί σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ως αντίδραση στην αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ το Σάββατο «κατέστρεψαν ολοσχερώς» το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά ότι «ίσως το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, έτσι για πλάκα».

«Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός, και αν είναι, θα έπρεπε να κάνει κάτι πολύ έξυπνο για τη χώρα του, και αυτό είναι η παράδοση… Κάποιοι από αυτούς νομίζουν ότι είναι ζωντανός αλλά πολύ άσχημα τραυματισμένος.», ανέφερε για τύχη του Μοτζτάμπα Χαμενεϊ.

Mια ημέρα αφότου ο Πιτ Χέγσεθ, ο αμερικανός υπουργός Πολέμου, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης πιθανότατα «παραμορφώθηκε» μετά τον τραυματισμό του σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις, ενώ η ιρανική τηλεόραση διάβασε μια δήλωση που του αποδόθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, στην οποία ορκίστηκε να συνεχίσει να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ.

«Δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει καταφέρει να τον δείξει, εκτός από παρουσιαστή που διάβασε μία δήλωσή του», ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ακόμη. Σημείωσε ωστόσο πως και άλλες χώρες θα παρέμβουν για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών, λέγοντας «δεν θέλω να κατονομάσω ποιες χώρες. Αλλά μπορείτε να μαντέψετε και υπάρχουν χώρες που θα σας εκπλήξουν», ανέφερε.

Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως:

«Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να κρατήσουν το στενό ανοικτό και ασφαλές», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ευελπιστώντας όπως είπε την εξέλιξη αυτή, ενώ μια ημέρα νωρίτερα διαβεβαίωνε ότι, «πολύ σύντομα», το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να απειλείται πλέον από μια χώρα εντελώς αποκεφαλισμένη», πρόσθεσε, την ώρα που το Ιράν κάλεσε για εκκένωση λιμανιών κατά μήκος των αραβικών εμιράτων προειδοποιώντας για σκληρές επιθέσεις.