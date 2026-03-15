Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Semafor ότι το Ισραήλ είχε ήδη εισέλθει στον τρέχοντα πόλεμο με περιορισμένα αποθέματα αντιπυραυλικών, αφού είχε χρησιμοποιήσει σημαντικό αριθμό κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι στον πόλεμο των 12 Ημερών.

Το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα αποθέματα των αντιπυραυλικών του για βαλλιστικούς πυραύλους εξαντλούνται σε κρίσιμο βαθμό, καθώς συνεχίζεται η σύγκρουσή του με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Semafor. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν εδώ και μήνες την περιορισμένη ικανότητα του Ισραήλ, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ: «Είναι κάτι που περιμέναμε και προβλέπαμε».

Ο εν λόγω αξιωματούχος τόνισε στο Semafor ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια έλλειψη δικών τους αναχαιτιστικών πυραύλων. Το σχόλιο αυτό έρχεται εν μέσω ευρύτερων ανησυχιών σχετικά με την εξάντληση των αναχαιτιστικών πυραύλων λόγω μιας μακροχρόνιας στρατιωτικής εμπλοκής στο Ιράν, η οποία θα αφήσει τις ΗΠΑ σε δυσμενή θέση.

Επίσης, δεν είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να πουλήσουν ή να μοιραστούν κάποιον από τους δικούς τους αναχαιτιστικούς πυραύλους με το Ισραήλ, κάτι που θα δημιουργούσε πίεση στις εγχώριες προμήθειες. Οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει μέσα πυραυλικής άμυνας σε προηγούμενες παροχές στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Σε αντίθεση με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ έχουν ικανό αριθμό πυραύλων αναχαίτισης σύμφωνα με αξιωματούχους

«Διαθέτουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τις βάσεις μας, το προσωπικό μας στην περιοχή και τα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «εξετάζει λύσεις για να αντιμετωπίσει» την έλλειψή τους.

Το Ισραήλ διαθέτει άλλους τρόπους άμυνας κατά των ιρανικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ άλλων μέσω μαχητικών αεροσκαφών, αλλά οι πύραυλοι αναχαίτισης αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά αμυντικά όπλα κατά των πυρών μεγάλου βεληνεκούς. Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Iron Dome» έχει σχεδιαστεί για την απόκρουση πυρών μικρότερου βεληνεκούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστα» αποθέματα πυρομαχικών, αν και οι αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι χαμηλότερα από ό,τι θα επιθυμούσε ο στρατός.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν πάνω από 150 πυραύλους αναχαίτισης THAAD κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τα ευρήματα του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών αριθμός που εκτιμάται ότι αντιστοιχούσε περίπου στο 1/4 του τότε αποθέματος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ φέρονται να χρησιμοποίησαν πυραύλους αναχαίτισης Patriot αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων κατά τις πρώτες πέντε ημέρες αυτού του πολέμου.