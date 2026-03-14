Η Γαλλία έχει συντάξει μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, η οποία θα απαιτούσε από τη Βηρυτό να προβεί στο «άνευ προηγουμένου βήμα» της αναγνώρισης του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται πηγές εξοικειωμένες με το σχέδιο, την ώρα που ο Λίβανος ζει την 13η ημέρα των επιθέσεων.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο εξετάζεται επί του παρόντος από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις —με την υποστήριξη του Παρισιού και της Ουάσιγκτον— για μια «πολιτική δήλωση» που θα οριστικοποιηθεί εντός ενός μήνα.

Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν σε επίπεδο ανώτερων διπλωματών πριν προχωρήσουν σε ανώτερους πολιτικούς ηγέτες, με Γάλλους αξιωματούχους να προτείνουν οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν στο Παρίσι.

Η δήλωση, επιβεβαίωσαν οι πηγές, θα περιλαμβάνει «την αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο και τη δέσμευση της λιβανικής κυβέρνησης να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ». Και οι δύο πλευρές θα επιβεβαιώσουν επίσης την τήρηση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έθεσε τέλος στον πόλεμο του 2006, καθώς και της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 2024.

Η Βηρυτός θα δεσμευόταν να αποτρέψει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από το έδαφός της και να προχωρήσει σε ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ —της σιιτικής ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν και λειτουργεί τόσο ως πολιτικό κόμμα όσο και ως ένοπλη οργάνωση στο Λίβανο— απαγορεύοντας παράλληλα τη στρατιωτική της δραστηριότητα.

Ο στρατός του Λιβάνου θα αναπτυχθεί στα σύνορα με το Ισραήλ

Η πρόταση προβλέπει επίσης την αναδιάταξη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων νότια του ποταμού Λιτάνι (σ.σ. Το ίδιο αναφέρονταν στην κατάπαυση του πυρός του 2024 που δεν τηρήθηκε από την Βηρυτό ή το Τελ Αβίβ), ενώ το Ισραήλ θα αποσυρόταν εντός ενός μήνα από τα εδάφη που κατέλαβε από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.

Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας και οι άμεσες απειλές θα αντιμετωπίζονται μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) θα επαληθεύει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ μια ξεχωριστή πολυεθνική συμμαχία με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα επιβλέπει τον αφοπλισμό στο υπόλοιπο Λίβανο.

Το σχέδιο καλεί επίσης τον Λίβανο να δηλώσει την ετοιμότητά του να διαπραγματευτεί «μια μόνιμη συμφωνία μη επιθετικότητας» με το Ισραήλ. Η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί εντός δύο μηνών, τερματίζοντας επίσημα την κατάσταση πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών και δεσμεύοντάς τις να «επιλύουν τις διαφορές ειρηνικά και να θεσπίζουν ρυθμίσεις ασφαλείας».

Μετά τη σύναψή της, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από πέντε στρατιωτικές θέσεις στο νότιο Λίβανο, τις οποίες οι δυνάμεις του ελέγχουν από τον Νοέμβριο του 2024. Η τελική φάση της πρότασης προβλέπει την οριοθέτηση των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, καθώς και των συνόρων Λιβάνου-Συρίας, έως το τέλος του 2026.

Η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει «ενδεχόμενες» διαπραγματεύσεις

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ετοιμότητα της Γαλλίας να συμβάλει στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και να φιλοξενήσει ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις στο Παρίσι.

Ο πρόεδρος Αούν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Λίβανος είχε εκφράσει τη βούλησή του να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, αλλά δεν είχε λάβει καμία απάντηση από την άλλη πλευρά, προειδοποιώντας ότι οι συνεχιζόμενες «ισραηλινές επιθέσεις» θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την ευρύτερη περιοχή.

Εν τω μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, χαρακτήρισε την αντιπαράθεση στο Λίβανο ως νόμιμη πράξη άμυνας ενάντια στις ισραηλινές επιθέσεις και επέκρινε τη λιβανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να διασφαλίσει την κυριαρχία ή να προστατεύσει τους πολίτες κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης.

Ο Λίβανος παραμένει ουσιαστικά εμπόλεμος από τον Οκτώβρη του 2023

Η Γαλλία είχε προηγουμένως συμβάλει στη διευκόλυνση της εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου 2024 μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, η οποία παρακολουθήθηκε μέσω του Διεθνούς Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εφαρμογής (IMIM), ενός πλαισίου που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και περιλαμβάνει τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL).

Παρά τη συμφωνία, η UNIFIL έχει καταγράψει περισσότερες από 10.000 ισραηλινές παραβιάσεις από την έναρξη ισχύος της, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν καθημερινών επιθέσεων που σκότωσαν και τραυμάτισαν εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Η συμφωνία στην ουσία της δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ενώ οι ΗΠΑ και η Γαλλία ποτέ δεν επενέβησαν ως εγγυήτριες δυνάμεις για να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ. Η πρώτη απάντηση της Χεζμπολάχ ήρθε μετά από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.