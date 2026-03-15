Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι μετά από επίθεση με drone τέθηκε υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων (WAM), το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι αρμόδιες αρχές του Εμιράτου κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά την επίθεση με drone σε εγκατάσταση πετρελαίου στην περιοχή Ρουάις την περασμένη Τρίτη.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και επί του παρόντος πραγματοποιούν τα απαραίτητα μέτρα ψύξης των εγκαταστάσεων μετά την κατάσβεση. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

تمكنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة استهداف طائرة مسيرة لمنشأة نفطية بمنطقة الرويس يوم الثلاثاء وعملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق وتجري عمليات التبريد، ولم يسفر الحادث عن وقوع اي إصابات. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 14, 2026

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε επιτυχημένες αναχαιτίσεις

Νωρίτερα το Σάββατο, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι είχε αναχαιτίσει και αποτρέψει μια νέα ιρανική επίθεση που περιελάμβανε εννέα βαλλιστικούς πυραύλους και 33 drones.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι από την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων, οι αεροπορικές άμυνες των ΗΑΕ έχουν εξουδετερώσει 294 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους κρουζ και 1.600 drones.

Το Ιράν συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυραύλους και drones σε διάφορες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, προκαλώντας απώλειες και υλικές ζημιές στις υποδομές εν μέσω της στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή που προκύπτει από τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.