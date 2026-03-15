Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως σκότωσε δεκάδες μαχητές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο

Χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χεζμπολά σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά».

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολά και να διωχτούν από την περιοχή οι μαχητές του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες για ακόμη μια φορά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε μάχες σώμα με σώμα σε όλο τον Λίβανο

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες Σάββατο το βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος. Η Χεζμπολά πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.

Στο Live του in.gr αναφέρεται από ανακοινώσεις της σιιτικής οργάνωσης ότι «οι επιθέσεις από τις 15:00 και ύστερα στόχευαν αποκλειστικά στρατιώτες του Ισραήλ στα σύνορα ή στο έδαφος του Λιβάνου, όμως υπήρξε και μια επίθεση στο στρατιωτικό κέντρο αποκατάστασης 7200 στη Χάιφα».

Δεν είναι γνωστές οι απώλειες και οι τραυματισμοί των ισραηλινών στρατιωτών, καθώς δεν ανακοινώνονται.