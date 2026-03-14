Axios: Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο – Τι απαντούν οι IDF

Μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο, φαίνεται πως σχεδιάζει ο στρατός του Ισραήλ με σκοπό να εξαλειφθούν oi δυνάμεις της Χεζμπολάχ η οποία δεν σταματά να επιτίθεται στα ισραηλινά εδάφη από την αρχή του πολέμου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του στρατού του Ισραήλ, μίλησε στο Axios λέγοντας πως η μεγάλη χερσαία επιχείρηση αναμένεται να γίνει νότια του ποταμού Λιτάνι, περιοχή – «έδρα» της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι χθες οι IDF βομβάρδισαν γέφυρα του ποταμού Λιτάνι, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο στα social media. Ανέφεραν στην ανάρτησή τους πως κοντά στην περιοχή βρίσκονταν εκτοξευτήρες πυραύλων που χρησιμοποιούνταν κατά του Ισραήλ.

צה»ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה צה»ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך… pic.twitter.com/jWK4dw9dup — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2026

Σχετικά με την χερσαία επίθεση, το Ισραήλ έχει στείλει ήδη στρατεύματα τα οποία έχουν περάσει τα σύνορα. Τώρα, φαίνεται πως θα ενισχύσει τις δυνάμεις του στρατού, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσει» την Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές και όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει στον Λίβανο, μετά τον πόλεμο του 2006.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ίδιο μέσο.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, σε συντονισμό με τις ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά πιέζει επίσης για τον περιορισμό των ζημιών στο λιβανικό κράτος και προωθεί άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσπαθούσε ακόμη να περιορίσει την κλιμάκωση της έντασης στο Λίβανο, προκειμένου να παραμείνει επικεντρωμένη στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αυτή η στρατηγική άλλαξε την Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε μια μαζική συντονισμένη επίθεση με το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε δεκάδες δικούς του.

Την Παρασκευή, ο IDF ανακοίνωσε ότι στέλνει ενισχύσεις στα σύνορα και κινητοποιεί επιπλέον εφεδρικό προσωπικό εν όψει της διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης.

«Ο στόχος είναι να καταλάβουμε έδαφος, να ωθήσουμε τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ προς τα βόρεια και μακριά από τα σύνορα, και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές θέσεις και τις αποθήκες όπλων της στα χωριά», δήλωσε ο αξιωματούχος.