Τα ΗΑΕ μετέφεραν 600 Ισραηλινούς στο «Μπεν Γκουριόν» με πτήσεις τσάρτερ – 100 Ισραηλινοί έφτασαν και στην Αθήνα
Αεροπλάνο με περισσότερους από 100 Ισραηλινούς προσγειώθηκε στην Αθήνα
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ναύλωσαν δύο αεροπλάνα με δικά τους έξοδα, μεταφέροντας 600 Ισραηλινούς στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Δευτέρα.
Ένα άλλο αεροπλάνο με περισσότερους από 100 Ισραηλινούς, επίσης ναυλωμένο με έξοδα των Εμιράτων, προσγειώθηκε στην Αθήνα, όπως επιβεβαίωσε στη Haaretz το γραφείο της υπουργού Μεταφορών, Μίρι Ρεγκέβ.
Σύμφωνα με το γραφείο της Ρεγκέβ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε το Σάββατο με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ κατόπιν αιτήματος της υπουργού και του ζήτησε να βρει μια λύση για τους χιλιάδες Ισραηλινούς που δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα.
Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργικό γραφείο, το Ισραήλ ζήτησε να χρηματοδοτήσει μόνο του τις πτήσεις, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επέμειναν να καλύψουν τα έξοδα.
Περισσότεροι Ισραηλινοί επιβάτες αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες με αεροπλάνα που έχουν ναυλωθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε το γραφείο της Ρεγκέβ.
