Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

«Ο πόλεμος δεν είναι κακός, γιατί τα κακά πράγματα έχουν μία γοητεία. Ο πόλεμος είναι χυδαίος, είναι μία τεράστια χυδαιότητα». Το απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης του Ρομπέρτο Μπενίνι στο κανάλι NOVE έγινε viral με αφορμή τον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ με τις τις επιθέσεις του στο Ιράν και πλέον διασπείρεται στην Μέση Ανατολή.

Οι αναλυτές προσπαθούν να εξηγήσουν τους στόχους αυτού του πολέμου και βλέπουν διαφορετικούς στόχους σε Ισραήλ και ΗΠΑ, ενώ αναγνωρίζουν και την μη ύπαρξη σχεδίου εξόδου.

Όπως λένε αυτό που φαίνεται να υπερισχύει για το μεν Τελ Αβίβ είναι η καταστροφή μίας ακόμα χώρας της περιοχής, εν προκιμένω του Ιράν, ενώ για τις ΗΠΑ στόχος δείχνει να είναι η εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος φιλικού και συνεργάσιμου προς την Ουάσιγκτον.

Η μεν επιδίωξη του Ισραήλ για καταστροφή του «εχθρού» απειλεί να παραδώσει τη χώρα στο χάος, κάτι για το οποίο το Τελ Αβίβ δείχνει να μην έχει δεύτερες σκέψεις.

Δύσκολη η εξίσωση ενός Ιράν παραδομένου στο χάος

Ωστόσο η παράδοση μίας χώρς όπως το Ιράν στο χάος, δεν είναι μία απλή εξίσωση.

Υπάρχουν άλλωστε τα παραδείγματα του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης, ακόμα και του Αφγανιστάν, που δείχνουν τους κνδύνους.

Τεράστια προσφυγικά κύμματα, είναι μία από τις μεγάλες ανησυχίες των χωρών της περιοχής – μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Ελλάδα – που θα έπρεπε να κάνουν τους υποστηριτικτές αυτού του πολέμου να το ξανασκεφτούν.

Όποια πλευρά και να νικήσει στο Ιράν, θα επιχειρήσει να κυνηγήσει την άλλη.

Ο κίνδυνος της περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου πέραν της Μέσης Ανατολής, όπως τονίζουν αναλυτές αυξάνεται ακόμα περισσότερο ως προς τις συνέπειες εφόσον όπως τονίζουν αναλυτές εφόσον ξεσπάσει μία ενδεχόμενη εμφύλια σύρραξη εντός του Ιράν με επιπτώσεις και εκτός συνόρων με κύρια την διάρκεια του πολέμου και την μετανάστευση.

Πώς θα πετύχει η εγκαθίδρυση νέου καθεστώτος

Στο ίδιο πλάισιο δεν είναι σαφές ότι η αλλαγή κυβέρνησης και η εγκαθίδρυσης μίας διοίκησης στο Ιράν πιο φιλικής προς την Ουάσιγκτον θα πετύχει.

Αφού τα καθεστώτα όπως υπογραμμίζουν έμπειροι διπλωμάτες δεν πέφτουν με αυτό τον τρόπο.

Δεν αποκλείουν μάλιστα ριζοσπαστικοποίηση των καθεστώτος, που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση στο εσωτερικό της χώρας τονίζοντας ότι το πρόσχημα της απελευθέρωσης θα καταρρεύσει.

Σε συνθήκες πολέμου, άλλωστε όπως ανγωρίζουν αναλυτές και διπλωμάτες οι κοινωνίες υπερασπίζονται το κράτος που ζουν και δέχεται επίθεση. Το εάν το βαθύ κράτος του Ιράν θα επιτρέψει να σταθεί μία μεταβατική κυβέρνηση φική προς την Ουάσιγκτον αλλά και να αποκτήσει νομιμοποίηση κυρίως εσωτερική είναι κάτι που δεν είναι βέβαιο και μπαίνει ως ερώτημα κατά πόσο έχει διερευνηθεί από την πλευρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Η οικονομία

Την ίδια στιγμή ο τρόπος που διεξάγει την πόλεμο στο Ιράν αυξάνουν κατακόρυφα τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, που έχουν αρχίσει να φαίνονται στην ενέργεια και σταδιακά θα αρχίσουν να αποτυπώνονται και στις τιμές των τροφίμων. Ενώ σε μεγάλο κίνδυνο είναι ήδη και η ναυτιλία.

Κάτι που επίσης αξίζει να επισημανθεί είναι και η στάση της ΕΕ, η οποία δεν καταδικάζει τον πόλεμο, Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, αλλά αποφεύγει και να δώσει λευκή επιταγή. Τουλάχιστον ξεκάθαρα. Αν και η σιωπή της δίνει ανοχή σε ένα πόλεμο που δεν σέβεται κανένα κανόνα διεθνούς δικαίου και τείνει να αποδυναμώσει και να απαξιώσει ακόμα περισσότερα διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ που είναι σαφώς σε παρακμή.

Σε αυτό το πλαίσιο για κάποιους υπογραμμίζεται η λάθος πολιτική της ΕΕ μέχρι σήμερα να είναι παρακολουθητής των επιταγών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που την εγκλωβίζουν σε μία κατάσταση μη αντίδρασης.

Οι συνέπειες της αιματηρής αλλαγής του χάρτη της Μέσης Ανατολής δεν ξεκίνησε με την τελευταία επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Ένα καθημαγμένο και διαιρεμένο Ιράν επίσης δεν απειλεί μόνο την περιοχή που μετέχει στην εμπόλεμη σύρραξη αυτή τη στιγμή.

Η αιματηρή αλλαγή του χάρτη της Μέσης Ανατολής δεν δίνει την πολυτέλεια για βεβαιότητες στο πώς θα καταλήξει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αντίθετα δημιουργεί σαφείς ανησυχίες για τις ευρύτερες συνέπειες της.