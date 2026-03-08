Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητοστάκη, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία να επαναφέρει το αφήγημα περί ανάγκης σταθερότητας της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αφού αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκανε η χώρα για την στήριξη της Κύπρου αλλά και στις προσπάθειες που συνεχίζονται για τον ασφαλή επαναπατρισμό εκατοντάδων συμπατριωτών μας που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε χώρες του Κόλπου, επανήλθε με πρόσχημα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο αφήγημα περί σταθερότητας και ομαλότητας.

«Η συγκυρία έρχεται να επιβεβαιώσει ένα κρίσιμο, διπλό συμπέρασμα: πρώτον, ότι η διεθνής πραγματικότητα γίνεται όσο ποτέ αβέβαιη. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολιτικές κάθε κράτους οφείλουν, πλέον, να χαράσσονται όχι με βάση ιδεολογικά, όσο με εθνικά κριτήρια.

Και δεύτερον, ότι -εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα»

Ένα δεδομένο, συνεχίζει ο πρωθυπουργός, «το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτό, ακριβώς, είναι και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης: στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του. Το πλήρωμα του εθνικού σκάφους να είναι ενωμένο και οπλισμένο με την αισιοδοξία που πηγάζει από την αυτοπεποίθηση. Και η πυξίδα της Ελλάδας να δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά» σημείωσε.

Οι συνέπειες του πολέμου

Αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου που… χτυπάνε και την πόρτα της Ελλάδας, ανέφερε ότι «με την ίδια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους».

Παρά το γεγονός ότι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα συνεχίζει να είναι με διαφορά η ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτησή του «ότι έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας».

