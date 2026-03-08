newspaper
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08 Μαρτίου 2026, 08:00

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Την πολυπόθητη για το Μαξίμου φυγή προς τα μπρος που μέχρι τώρα δε μπορούσε με τίποτα να πετύχει με τρόπους όπως η προβολή της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», φαίνεται ότι επιτυγχάνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η κυβέρνηση, αφού εκ των πραγμάτων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος βυθίζει το διεθνές περιβάλλον σε ανασφάλεια και προκαλεί έντονα κύματα ανησυχίας που φτάνουν και στη χώρα μας, είναι λογικό να σκεπάζει οποιαδήποτε άλλη εσωτερική ατζέντα.

Και εκεί που το Μαξίμου αναζητούσε με αγωνία τρόπους για να ανακτήσει τη χαμένη πρωτοβουλία των κινήσεων που του είχαν στερήσει σειρά γεγονότων και υποθέσεων όπως λ.χ. το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή οι αγροτικές κινητοποιήσεις, τώρα, όπως παρατηρούν «γαλάζια» στελέχη, έχοντας κληθεί να διαχειριστεί την κρίση που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση είναι μοιραία και η μόνη (απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους) που εμφανίζεται να δρα και ως εκ τούτου να έχει αυτήν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η συγκυρία

Κοινός τόπος στο εσωτερικό της ΝΔ είναι η πεποίθηση ότι μεγάλες κρίσεις όπως ένας πόλεμος, δυναμώνουν τις υφιστάμενες ηγεσίες και πως επομένως και στην Ελλάδα η ανασφάλεια ισχυροποιεί την παρούσα κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, πολλά «γαλάζια» στελέχη βλέπουν ότι οι κινήσεις με την αποστολή των φρεγατών και των αεροσκαφών στην Κύπρο θα έχουν θετικό για την κυβέρνηση αντίκτυπο στο συντηρητικό ακροατήριο, σε μια περίοδο που το Μαξίμου πασχίζει να ανακόψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ, ενώ τέτοια γεγονότα όπως ένας πόλεμος, είναι επόμενο ότι σκεπάζουν σε αυτή τη φάση και τις εσωκομματικές αντιθέσεις στο κυβερνών κόμμα που βέβαια παραμένουν στο «γαλάζιο» υπέδαφος.

Σε δεύτερο πλάνο

Σε αυτή τη συγκυρία, τα τρέχοντα ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας πάνε πλέον πιο πίσω. Όπως και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο και αυτό, αυτή τη στιγμή μοιραία μπαίνει σε δεύτερο πλάνο, με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης (ο οποίος τρέχει το θέμα σε συνεργασία με τον εισηγητή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη και τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, Στέλιο Κουτνατζή) έχουν μπροστά τους τη διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Ορίζοντας για την ολοκλήρωση συνολικά της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, παραμένει, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο Νοέμβριος, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλητές του κλείνει κατηγορηματικά το θέμα πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο, ενώ και το μέγαρο Μαξίμου, μετά την αναθέρμανση της σχετικής συζήτησης στο «γαλάζιο» παρασκήνιο, σπεύδει, μέσω κυβερνητικών πηγών, να διαμηνύσει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι παύουν να υπάρχουν οι φωνές «γαλάζιων» στελεχών, που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι, μετά και την ευνοϊκή για την κυβέρνηση συγκυρία που διαμορφώνουν οι διεθνείς εξελίξεις, ο πρωθυπουργός θα «σκανδαλιστεί» με τη σκέψη του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο.

Ανησυχίες

Σε αυτή τη φάση, έναντι των εσωτερικών ζητημάτων κυριαρχούν βέβαια και οι ανησυχίες σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη χώρα μας. Στην κυβέρνηση ανησυχούν για συνέπειες στις τιμές του πετρελαίου και των ενεργειακών πρώτων υλών, καθώς επίσης για επιπτώσεις στις ανατιμήσεις των προϊόντων και στον τουρισμό, ενώ έχουν ανησυχία και για αύξηση των προσφυγικών ροών.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχέση με τις συνέπειες στην οικονομία, κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις», ότι «υπάρχει το προηγούμενο της κρίσης στην Ουκρανία» και πως «ό,τι χρειαστεί και ό,τι αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός, θα γίνει στην ώρα του», ενώ έλεγαν επίσης, αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών, ότι «το υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή».

Όλα αυτά βέβαια δεν αλλάζουν την προσήλωση της κυβέρνησης στον προεκλογικό της σχεδιασμό, με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα να συνεχίζει τις κομματικές περιοδείες.

Την προσγειώνουν

Αλλά παρά την απόσυρση των προβολέων, αυτή τη στιγμή, από την τρέχουσα εσωτερική επικαιρότητα, «γαλάζιες» φωνές τονίζουν πως ούτε και αυτή αλλάζει. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν ότι όσο και αν στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο η τωρινή συγκυρία για το Μαξίμου είναι ευνοϊκή, η επιστροφή στην κανονικότητα, όποτε αυτή έρθει, θα προσγειώσει την κυβέρνηση και πάλι σε ζητήματα (όπως η ακρίβεια), ή σε υποθέσεις (όπως των υποκλοπών που επανέρχεται) που της προκαλούν φθορά.

Economy
Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Μέση Ανατολή: Το ενεργειακό σοκ από τον Κόλπο απειλεί την ελληνική οικονομία

Κόσμος
Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ιρανικούς πετρελαϊκούς στόχους

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

