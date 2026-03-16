Σεισμός τώρα στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 19:26

Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι' αυτούς

Υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στο Ορμούζ. Επέμεινε ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη στις ΗΠΑ, τώρα που τους χρειάζεται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ξανά τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για να ανοίξουν στη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να επιβάλει αύξηση στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, δεν είπε πώς σχεδιάζει να τελειώσει ο πόλεμος, ούτε ποιο μέλλον βλέπει για το Ιράν.

Ώρες αφότου απείλησε ότι «θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για το ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στη Μέση Ανατολή, στην ομιλία του προς τους δημοσιογράφους στο Κέντρο Τραμπ-Κένεντι, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να το κάνουν. Διότι, οι ΗΠΑ «ήταν πολύ γενναιόδωρες» τα προηγούμενα χρόνια και τους προστάτευαν από κινδύνους. Ενώ επέλεξε να υποτιμήσει τους κινδύνους μεγαλύτερης εμπλοκής στον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι ΝΑΤΟ σημαίνει ΗΠΑ και πως όλοι φοβούνται τις ΗΠΑ, ακόμη και ο Πούτιν.

«Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς. Ο Πούτιν εμάς φοβάται όχι το ΝΑΤΟ. Φοβάται τις ΗΠΑ», δήλωσε.


Και άφησε να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα βοηθήσει, γιατί σε συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν κατάλαβε σε ποσοστό «8 στα 10» ότι θα το κάνει. «Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι η Γαλλία», είπε.

«Έχουμε διαλύσει το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαφανίσει την αεροπορία, το ναυτικό και τον στρατό του Ιράν. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν «επιθετικά» όλο το στρατιωτικό σύστημα του Ιράν, όπλα και ηγεσία, καθώς και τα πλοία που τοποθετούν νάρκες.

Υποστήριξε ότι έχουν καταστρέψει σε ποσοστό 96% το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και επίσης σε μεγάλο ποσοστό τη χρήση drones. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία απόδειξη για όσα είπε.

Είπε ότι μόνο 1% του πετρελαίου που χρειάζονται οι ΗΠΑ περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, συνεπώς οι χώρες που εξαρτώνται από το Ορμούζ θα πρέπει να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

«Λαμβάνουμε λιγότερο από το 1% του πετρελαίου μας από τα Στενά. Ορισμένες χώρες λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό: η Ιαπωνία το 95%, η Κίνα το 90% και η Νότια Κορέα το 35%.

Θέλουμε να έρθουν και να μας βοηθήσουν με τα Στενά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Μας το χρωστάνε»

Στη συνέχεια κάλεσε τις άλλες χώρες-συμμάχους , που όπως υποστήριξε «έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ» να είναι ανοιχτά, «να έρθουν να μας βοηθήσουν».

Υποστήριξε ότι κράτη «τα οποία οι ΗΠΑ επί χρόνια τους προστάτευαν από το κακό» δεν έδειξαν «μεγάλο ενθουσιασμό». Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν υπάρξει «πολύ γενναιόδωρες» με τους συμμάχους τους πολλά χρόνια, προστατεύοντας τους με τα όπλα τους από κινδύνους, άρα θα πρέπει να ανταποκριθούν.

Είπε επίσης ότι υπήρξαν χώρες που όντως έδειξαν ενθουσιασμό και θα συμμετάσχουν. «Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», είπε αλλά αρνήθηκε να πει ποιες, διότι του το ζήτησαν, επειδή «ίσως φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν».

Άφησε να εννοηθεί ότι πρέπει να το κάνουν, ως οφειλή απέναντι στις ΗΠΑ.

«Δεν θα πέσουν πολλά πυρά»

Ο Τραμπ περιέγραψε την πιθανή ναυτική αποστολή ως «κάτι πολύ ασήμαντο», ακόμη και καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βλήματα σε δεξαμενόπλοια. «Δεν πέσουν πολλά πυρά», είπε, «έχουμε καταστρέψει τα περισσότερα» όπλα του Ιράν.


«Έχουμε κάποιες χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, σπουδαίους στρατιώτες, που τους προστατεύουν από κάθε κίνδυνο, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ. «Και όταν θέλουμε να μάθουμε, “Έχετε ναρκαλιευτές;” Απαντούν: “Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην εμπλακούμε, κύριε”».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι γνώριζε ότι οι Αμερικανοί σύμμαχοι δεν θα έσπευδαν να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.


«Έχω ασκήσει έντονη κριτική σε όλες τις προσπάθειες προστασίας των χωρών, επειδή ξέρω ότι θα τις προστατεύσουμε. Και αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε. Η δήλωση αυτή είχε χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, όταν αντέδρασαν στα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Ξέρω ότι θα τους προστατεύσουμε αν χρειαστεί. Αλλά αν χρειαστούμε ποτέ βοήθεια, αυτοί δεν θα είναι εκεί για εμάς.

Το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ακριβώς όπως ήξερα ότι τα Στενά θα χρησιμοποιηθούν ως όπλο. Τα είχα προβλέψει όλα αυτά πριν από πολύ καιρό. Είχα προβλέψει πολλά πράγματα. Τον Οσάμα Μπιν Λάντεν — την καταστροφή του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου — τα είχα προβλέψει όλα αυτά», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε ότι κάνει στο Ιράν αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε στο παρελθόν.

«Χάρτινη τίγρη» χωρίς νάρκες

Χαρακτήρισε το Ιράν «χάρτινη τίγρη», λέγοντας όμως ότι δεν ήταν χάρτινη πριν από δύο εβδομάδες, θέλοντας να αποδείξει ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ουσιαστικά κατατροπώσει το Ιράν.

Πολλές χώρες ωστόσο έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να συρθούν σε πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 30 πλοία ναρκοθέτησης στο Στενό του Ορμούζ.

«Καταπολεμούμε την ικανότητά τους να απειλούν την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, με περισσότερα από 30 πλοία ναρκοθέτησης να έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε επίσης ότι δεν είναι σίγουρος αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες στο στενό.

Όταν αργότερα δημοσιογράφος τον ρώτησε, γιατί οι ΗΠΑ δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ, αφού η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν όλα τα πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν, απάντησε:

«Λοιπόν, θα μπορούσαμε, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Όταν φτάσουν τα μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια, οι πλοιοκτήτες μπορεί να πουν: “Αφήστε με να περιμένω λίγο”. Αυτά τα πλοία είναι πολύ ακριβά – μπορούν να κοστίσουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια – οπότε δεν θέλουν να ρισκάρουν».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ξέρουν ότι είναι ασφαλές, ώστε να μη χρειάζεται να πουν: “Δεν ξέρουμε καν αν έχουν τοποθετήσει νάρκες”. Αλλά ακόμη και η σκέψη ότι μπορεί να έχουν είναι αρκετή για να εμποδίσει τους ανθρώπους να μετακινηθούν».

Απειλές για το νησί Καργκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «κυριολεκτικά κατέστρεψαν» τα πάντα στο νησί Καργκ του Ιράν εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν στο μέλλον.

Επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει νωρίτερα στο δημόσιο ραδιόφωνο των ΗΠΑ, PBS, δήλωσε επίσης:

«Όπως γνωρίζετε, επιτεθήκαμε στο νησί Καργκ και το χτυπήσαμε. Κυριολεκτικά καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί, εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο, την αποκαλώ αγωγούς».

«Αφήσαμε τους αγωγούς. Δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό – θα το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με προειδοποίηση πέντε λεπτών», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι απέφυγαν αυτές τις περιοχές «για σκοπούς ανοικοδόμησης κάποια μέρα αυτής της χώρας».

«Υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι», είπε.

Το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν το Ισραήλ προτίθεται να κάνει χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν. Και δήλωσε πεπεισμένος ότι δεν θα το κάνει:

«Το Ισραήλ δεν θα το έκανε. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό».


Όσον αφορά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι «δεν γνωρίζει αν ζει ή πέθανε». «Πολλοί λένε ότι έχει παραμορφωθεί. Κάποιοι ότι έχει χάσει ένα πόδι και ότι είναι άσχημα τραυματισμένος. Άλλοι ότι είναι νεκρός. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής», πρόσθεσε. Και σημείωσε ότι είναι «ασυνήθιστο» το γεγονός ότι κανείς δεν τον έχει δει.

Σύνοδος Κορυφής EE: Τρέχει πίσω από τις κρίσεις… – Η ενέργεια βάζει στην άκρη την ανταγωνιστικότητα

Το παιχνίδι που ξεχάσαμε μεγαλώνοντας και γιατί πρέπει να το επαναφέρουμε

Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους» στο Ιράν – Ζήτησε και πάλι διεθνή βοήθεια για το Ορμούζ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Παναθηναϊκός: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάτρη ως το 2030
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός «εξαργύρωσε» τις πολύ καλές εμφανίσειςτου υπογράφοντας νέο συμβόλαιό του, με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Κουτσούμπας: Ούτε να σκεφτεί η κυβέρνηση να συνδράμει στα Στενά του Ορμούζ – Η πληροφορία για στοχοποίηση της Σούδας αξιολογήθηκε πριν την καταγγελία
Κατηγορηματικός όσον αφορά την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο με το Ιράν, δεδομένων των κινήσεων της κυβέρνησης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας πως «ουδετερότητα δεν είναι το να έχεις στρατιωτικές αμερικάνικες βάσεις οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως ορμητήριο σ' αυτόν τον επικίνδυνο και εγκληματικό πόλεμο». Επιμένει στη θέση του ΚΚΕ για κλείσιμο των βάσεων και σημειώνει ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κουρελιάσει το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Η πρέσβης της Εσθονίας επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριζο – Πέντε τραυματίες
Το σκάφος της Frontex από την Εσθονία ανατράπηκε και βυθίστηκε στο Καστελόριζο με συνέπεια τα πέντε άτομα που επέβαιναν να τραυματιστούν - Ανάμεσά τους είναι η πρέσβης της Εσθονίας και ένα στέλεχος του Λιμενικού

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών – Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος
Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

