Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να έρθουν στα Στενά του Ορμούζ – Έχουμε κάνει τόσα πολλά γι’ αυτούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ξανά τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις για να ανοίξουν στη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ, χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για να επιβάλει αύξηση στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, δεν είπε πώς σχεδιάζει να τελειώσει ο πόλεμος, ούτε ποιο μέλλον βλέπει για το Ιράν.

Ώρες αφότου απείλησε ότι «θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για το ΝΑΤΟ» αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στη Μέση Ανατολή, στην ομιλία του προς τους δημοσιογράφους στο Κέντρο Τραμπ-Κένεντι, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να το κάνουν. Διότι, οι ΗΠΑ «ήταν πολύ γενναιόδωρες» τα προηγούμενα χρόνια και τους προστάτευαν από κινδύνους. Ενώ επέλεξε να υποτιμήσει τους κινδύνους μεγαλύτερης εμπλοκής στον πόλεμο στο Ιράν.

«Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι ΝΑΤΟ σημαίνει ΗΠΑ και πως όλοι φοβούνται τις ΗΠΑ, ακόμη και ο Πούτιν.

«Το ΝΑΤΟ είμαστε εμείς. Ο Πούτιν εμάς φοβάται όχι το ΝΑΤΟ. Φοβάται τις ΗΠΑ», δήλωσε.

Trump on NATO: NATO is us. Putin fears us, he has no fear of Europe. He fears the United States of America. pic.twitter.com/ut2OmBcGD8 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



Και άφησε να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα βοηθήσει, γιατί σε συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν κατάλαβε σε ποσοστό «8 στα 10» ότι θα το κάνει. «Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι η Γαλλία», είπε.

«Έχουμε διαλύσει το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για μια ακόμη φορά ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαφανίσει την αεροπορία, το ναυτικό και τον στρατό του Ιράν. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν «επιθετικά» όλο το στρατιωτικό σύστημα του Ιράν, όπλα και ηγεσία, καθώς και τα πλοία που τοποθετούν νάρκες.

Υποστήριξε ότι έχουν καταστρέψει σε ποσοστό 96% το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και επίσης σε μεγάλο ποσοστό τη χρήση drones. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία απόδειξη για όσα είπε.

Είπε ότι μόνο 1% του πετρελαίου που χρειάζονται οι ΗΠΑ περνάει από τα Στενά του Ορμούζ, συνεπώς οι χώρες που εξαρτώνται από το Ορμούζ θα πρέπει να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

«Λαμβάνουμε λιγότερο από το 1% του πετρελαίου μας από τα Στενά. Ορισμένες χώρες λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό: η Ιαπωνία το 95%, η Κίνα το 90% και η Νότια Κορέα το 35%.

Θέλουμε να έρθουν και να μας βοηθήσουν με τα Στενά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Trump: I think Macron will help with the Strait of Hormuz… we don’t need anybody. I almost do it because I want to find out how they react. pic.twitter.com/w8dt6o2HA0 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

«Μας το χρωστάνε»

Στη συνέχεια κάλεσε τις άλλες χώρες-συμμάχους , που όπως υποστήριξε «έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ» να είναι ανοιχτά, «να έρθουν να μας βοηθήσουν».

Υποστήριξε ότι κράτη «τα οποία οι ΗΠΑ επί χρόνια τους προστάτευαν από το κακό» δεν έδειξαν «μεγάλο ενθουσιασμό». Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν υπάρξει «πολύ γενναιόδωρες» με τους συμμάχους τους πολλά χρόνια, προστατεύοντας τους με τα όπλα τους από κινδύνους, άρα θα πρέπει να ανταποκριθούν.

Είπε επίσης ότι υπήρξαν χώρες που όντως έδειξαν ενθουσιασμό και θα συμμετάσχουν. «Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ’ οδόν», είπε αλλά αρνήθηκε να πει ποιες, διότι του το ζήτησαν, επειδή «ίσως φοβούνται ότι θα στοχοποιηθούν».

Άφησε να εννοηθεί ότι πρέπει να το κάνουν, ως οφειλή απέναντι στις ΗΠΑ.

«Δεν θα πέσουν πολλά πυρά»

Ο Τραμπ περιέγραψε την πιθανή ναυτική αποστολή ως «κάτι πολύ ασήμαντο», ακόμη και καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει βλήματα σε δεξαμενόπλοια. «Δεν πέσουν πολλά πυρά», είπε, «έχουμε καταστρέψει τα περισσότερα» όπλα του Ιράν.

Trump on The Strait of Hormuz: Numerous countries have told me they’re on the way. “We’d rather not get involved, sir.” I said, “For 40 years we’re protecting you, and you don’t want to get involved in something very minor?” Very few shots are going to be taken because they… pic.twitter.com/NgdlDlOWon — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



«Έχουμε κάποιες χώρες όπου έχουμε 45.000 στρατιώτες, σπουδαίους στρατιώτες, που τους προστατεύουν από κάθε κίνδυνο, και έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ. «Και όταν θέλουμε να μάθουμε, “Έχετε ναρκαλιευτές;” Απαντούν: “Λοιπόν, θα προτιμούσα να μην εμπλακούμε, κύριε”».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι γνώριζε ότι οι Αμερικανοί σύμμαχοι δεν θα έσπευδαν να υποστηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Trump on allies: If we need their mine boats or anything they may have because of a situation, they should be jumping to help us because we helped them for many years. pic.twitter.com/NGzuwp6XWm — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



«Έχω ασκήσει έντονη κριτική σε όλες τις προσπάθειες προστασίας των χωρών, επειδή ξέρω ότι θα τις προστατεύσουμε. Και αν ποτέ χρειαστούμε βοήθεια, δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το γνωρίζω αυτό εδώ και πολύ καιρό», είπε. Η δήλωση αυτή είχε χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, όταν αντέδρασαν στα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

«Ξέρω ότι θα τους προστατεύσουμε αν χρειαστεί. Αλλά αν χρειαστούμε ποτέ βοήθεια, αυτοί δεν θα είναι εκεί για εμάς.

Το ξέρω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ακριβώς όπως ήξερα ότι τα Στενά θα χρησιμοποιηθούν ως όπλο. Τα είχα προβλέψει όλα αυτά πριν από πολύ καιρό. Είχα προβλέψει πολλά πράγματα. Τον Οσάμα Μπιν Λάντεν — την καταστροφή του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου — τα είχα προβλέψει όλα αυτά», είπε, ανάμεσα σε άλλα, ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε ότι κάνει στο Ιράν αυτό που κανείς άλλος δεν τόλμησε στο παρελθόν.

«Χάρτινη τίγρη» χωρίς νάρκες

Χαρακτήρισε το Ιράν «χάρτινη τίγρη», λέγοντας όμως ότι δεν ήταν χάρτινη πριν από δύο εβδομάδες, θέλοντας να αποδείξει ότι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ουσιαστικά κατατροπώσει το Ιράν.

Πολλές χώρες ωστόσο έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να συρθούν σε πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 30 πλοία ναρκοθέτησης στο Στενό του Ορμούζ.

«Καταπολεμούμε την ικανότητά τους να απειλούν την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, με περισσότερα από 30 πλοία ναρκοθέτησης να έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε επίσης ότι δεν είναι σίγουρος αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες στο στενό.

Όταν αργότερα δημοσιογράφος τον ρώτησε, γιατί οι ΗΠΑ δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ, αφού η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν όλα τα πλοία ναρκοθέτησης του Ιράν, απάντησε:

«Λοιπόν, θα μπορούσαμε, αλλά χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό. Όταν φτάσουν τα μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια, οι πλοιοκτήτες μπορεί να πουν: “Αφήστε με να περιμένω λίγο”. Αυτά τα πλοία είναι πολύ ακριβά – μπορούν να κοστίσουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια – οπότε δεν θέλουν να ρισκάρουν».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να ξέρουν ότι είναι ασφαλές, ώστε να μη χρειάζεται να πουν: “Δεν ξέρουμε καν αν έχουν τοποθετήσει νάρκες”. Αλλά ακόμη και η σκέψη ότι μπορεί να έχουν είναι αρκετή για να εμποδίσει τους ανθρώπους να μετακινηθούν».

Απειλές για το νησί Καργκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «κυριολεκτικά κατέστρεψαν» τα πάντα στο νησί Καργκ του Ιράν εκτός από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν στο μέλλον.

Επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει νωρίτερα στο δημόσιο ραδιόφωνο των ΗΠΑ, PBS, δήλωσε επίσης:

«Όπως γνωρίζετε, επιτεθήκαμε στο νησί Καργκ και το χτυπήσαμε. Κυριολεκτικά καταστρέψαμε τα πάντα στο νησί, εκτός από την περιοχή όπου βρίσκεται το πετρέλαιο, την αποκαλώ αγωγούς».

«Αφήσαμε τους αγωγούς. Δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό – θα το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με προειδοποίηση πέντε λεπτών», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι απέφυγαν αυτές τις περιοχές «για σκοπούς ανοικοδόμησης κάποια μέρα αυτής της χώρας».

«Υποθέτω ότι κάναμε το σωστό, αλλά μπορεί να μην παραμείνει έτσι», είπε.

Το Ισραήλ δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν το Ισραήλ προτίθεται να κάνει χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν. Και δήλωσε πεπεισμένος ότι δεν θα το κάνει:

«Το Ισραήλ δεν θα το έκανε. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό».

Trump on whether Israel would use nuclear weapons on Iran: Israel wouldn’t do that. Israel would never do that. pic.twitter.com/9k91JgucE0 — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026



Όσον αφορά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι «δεν γνωρίζει αν ζει ή πέθανε». «Πολλοί λένε ότι έχει παραμορφωθεί. Κάποιοι ότι έχει χάσει ένα πόδι και ότι είναι άσχημα τραυματισμένος. Άλλοι ότι είναι νεκρός. Κανείς δεν λέει ότι είναι 100% υγιής», πρόσθεσε. Και σημείωσε ότι είναι «ασυνήθιστο» το γεγονός ότι κανείς δεν τον έχει δει.