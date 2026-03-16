Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποφύγουν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του Ιράν.

Μιλώντας στο δίκτυο PBS, είπε: «Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν».

«Θα μπορούσα να καταστρέψω τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε μία ώρα, αλλά αν το έκανα αυτό, θα χρειαζόταν χρόνια για την ανοικοδόμηση και θα ήταν ένα τραύμα. Γι’ αυτό προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

🇺🇸🇮🇷⚡– President Trump to PBS on Iran:

The oil prices will drop like a rock as soon as it’s over. pic.twitter.com/07GcgshhPA — ALERT X (@ALERTX360) March 16, 2026



Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ξανά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν «γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι». Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καλέσει και το Ισραήλ να μην πλήττει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, διότι σχεδιάζει στο μέλλον να συνεργαστεί με τη χώρα για την αξιοποίηση του πετρελαίου.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων.

Το Ιράν, από τη δική του πλευρά, έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Δεν χτυπήσαμε τους αγωγούς στο Χαργκ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χτύπησαν τους αγωγούς πετρελαίου κατά την επίθεση στο νησί Χαργκ πριν από λίγες ημέρες.

«Το νησί Χαργκ είναι εκτός λειτουργίας, εκτός από τους αγωγούς, τους οποίους άφησα. Δεν ήθελα να χτυπήσω τους αγωγούς γιατί, ξέρετε, χρειάστηκαν χρόνια εργασίας για να κατασκευαστούν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε (σ.σ. ξανά) ότι ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ και οι τιμές του πετρελαίου «θα πέσουν σαν πέτρα» μόλις τελειώσει.