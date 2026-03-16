Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 18:13

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν – «Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ»

«Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν», είπε ο Τραμπ. Το Ιράν έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποφύγουν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του Ιράν.

Μιλώντας στο δίκτυο PBS, είπε: «Άφησα πολλές υποδομές στη Τεχεράνη, γιατί αν τις κατέστρεφες, θα χρειαζόταν χρόνια για να ξαναχτιστούν».

«Θα μπορούσα να καταστρέψω τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε μία ώρα, αλλά αν το έκανα αυτό, θα χρειαζόταν χρόνια για την ανοικοδόμηση και θα ήταν ένα τραύμα. Γι’ αυτό προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.


Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ξανά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν «γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι». Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καλέσει και το Ισραήλ να μην πλήττει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, διότι σχεδιάζει στο μέλλον να συνεργαστεί με τη χώρα για την αξιοποίηση του πετρελαίου.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων.

Το Ιράν, από τη δική του πλευρά, έχει απειλήσει να βυθίσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στο σκοτάδι σε περίπτωση που γίνει επίθεση στο ηλεκτρικό του δίκτυο.

«Δεν χτυπήσαμε τους αγωγούς στο Χαργκ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χτύπησαν τους αγωγούς πετρελαίου κατά την επίθεση στο νησί Χαργκ πριν από λίγες ημέρες.

«Το νησί Χαργκ είναι εκτός λειτουργίας, εκτός από τους αγωγούς, τους οποίους άφησα. Δεν ήθελα να χτυπήσω τους αγωγούς γιατί, ξέρετε, χρειάστηκαν χρόνια εργασίας για να κατασκευαστούν», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε (σ.σ. ξανά) ότι ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ και οι τιμές του πετρελαίου «θα πέσουν σαν πέτρα» μόλις τελειώσει.

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Ιράν: Η στάση των γειτονικών χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα

Ιράν: Η στάση των γειτονικών χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

«Παρελθόν από τη Μπαρτσελόνα θα αποτελέσουν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»
Μπάσκετ 16.03.26

«Τελειώνουν από τη Μπαρτσελόνα τρεις παίκτες»

Ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι την επόμενη σεζόν στην Μπαρτσελόνα θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές ρόστερ, με τους Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ να είναι τρεις που θα αποχωρήσουν.

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
The Expla-in Project 16.03.26

Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Όταν ο Λανουά εκτίθεται με κάποιους διαιτητές

Ο Γάλλος δεν καταλαβαίνει ότι προκαλεί άσχημη εντύπωση το να διατηρεί στον πίνακα διαιτητές που κάνουν κραυγαλέα λάθη όπως ο Ματσούκας (Εύβοιας) ή ο Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων – «Στημένη υπόθεση»
Εξελίξεις 16.03.26

Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου για τα αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων - «Στημένη υπόθεση»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επαναλαμβάνει πως «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» και λέει πως θα παρουσιάσει στοιχεία «γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση» τις επόμενες μέρες.

Βουλή: Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών – Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος
Βουλή 16.03.26

Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ ο «θόλος του Αχιλλέα» από την επιτροπή εξοπλιστικών - Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος

Το επίμαχο πρόγραμμα αεράμυνας που κοστίζει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έγειρε ερωτήματα καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς κάνοντας λόγο για «απευθείας ανάθεση»

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών
On Field 16.03.26

Το «ήσυχο Σαββατοκύριακο» της FA – Τα παιδιά απολαμβάνουν περισσότερο το ποδόσφαιρο χωρίς φωνές γονιών και προπονητών

Η πρωτοβουλία της αγγλικής ομοσπονδίας που αποδεικνύει πως τα παιδιά δεν θέλουν φωνές και παρατηρήσεις από γονείς και προπονητές στην διάρκεια των αγώνων

Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Καρτέλ ελίτ 16.03.26

Υπέροχοι επτά: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα - Από τη Χρυσή Εποχή του 19ου αιώνα στη δυστοπική Σίλικον Βάλεϊ του 21ου

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ως μαθητής 16.03.26

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ήταν δίκαιο και... 16.03.26

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

