15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν ρώτησαν τον Τραμπ στο Fox News την Παρασκευή αν υπάρχουν σχέδια για το πώς θα διαχειριστούν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν οι ΗΠΑ, απάντησε: «Δεν επικεντρωνόμαστε σ’ αυτό. Κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνουμε».

Η δήλωση προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει σε κάθε ομιλία ή συνέντευξη να λέει ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο, για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ταυτόχρονα, προκαλούν οργή σε συμμάχους και επικριτές του στις ΗΠΑ, λόγω του αντικρουόμενου μηνύματος που εκπέμπει ο Τραμπ.

«Άλλος είναι ο στόχος του πολέμου»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι το επισήμανε: Ο Τραμπ λέει «ξανά και ξανά και ξανά ότι ένας στόχος του πολέμου είναι να στερηθεί οριστικά από το Ιράν την ικανότητα να έχει πυρηνικά όπλα». Αλλά σε «ενημερώσεις κεκλεισμένων των θυρών, μάθαμε ότι αυτό, στην πραγματικότητα, δεν είναι στόχος του πολεμικού σχεδίου. Ότι δεν είναι στόχος του πολέμου να καταστρέψει το πυρηνικό τους πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. «Δεν μπορείς να καταστρέψεις το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν από αέρος. Δεν μπορείς να καταστρέψεις τη γνώση. Δεν μπορείς να εντοπίσεις με πυραύλους κάθε Ιρανό επιστήμονα που ξέρει πώς να κατασκευάσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα», εξήγησε.

Μετά τους βομβαρδισμούς του Ιουνίου στο Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει σοβαρά το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο. Ωστόσο, παραδέχονται ότι υπάρχει απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο Ιράν. Είναι 440 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό κοντά σε οπλική βαθμίδα. Και βρίσκετα θαμμένο τόσο βαθιά στο υπέδαφος που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθεί. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι βρίσκεται κάτω από τα ερείπια. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την τύχη του.

Χρειάζεται στρατός επί του εδάφους

Σύμφωνα με τον Τζον Τίρνεϊ, εκτελεστικό διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου και Μη Διάδοσης Όπλων, το ουράνιο προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Αλλά, όπως είπε στους Finanial Times, μια επιχείρηση για την προσέγγιση του υλικού που είναι θαμμένο στο Ισφαχάν και σε άλλες τοποθεσίες θα απαιτούσε έναν σημαντικό αριθμό χερσαίων στρατευμάτων, είπε.

Έπειτα, υπάρχει το ερώτημα: «Πώς μπορείς να βγάλεις με ασφάλεια 900 λίβρες [ουρανίου] από το Ιράν;»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα». Καθώς και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις. Άρα;

Σύγκρουση χωρίς σαφή στόχο

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αβέβαιη τύχη των αποθεμάτων του Ιράν ενισχύει την εντύπωση ότι οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε μια σύγκρουση χωρίς σαφείς στόχους ή στρατηγική εξόδου.

Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν για τον πόλεμο ο Τραμπ και η κυβέρνησή του είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Ή γιατί υπήρχε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ. Ή για να προλάβουν την απάντηση του Ιράν, αν το Ισραήλ ενεργούσε μονομερώς. Κανένα δεν φαίνεται να πείθει ιδιαίτερα.

Ούτε εκείνο το επιχείρημα ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός θα γίνει πιο εύκολος και πιο προσιτός. Τα κλειστά Στενά του Ορμούζ και η αύξηση της τιμής πετρελαίου και αερίου τους διαψεύδουν.

Περί πυρηνικών ο λόγος

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει στο ζήτημα των πυρηνικών. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε: «Είμαστε σε μια στρατιωτική επιχείρηση για να διασφαλίσουμε, όπως έχει πει επανειλημμένα ο πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον πόλεμο απαραίτητο λόγω της άρνησης της Τεχεράνης να «αποκηρύξει» τις πυρηνικές της φιλοδοξίες. Και ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν ήταν «δύο εβδομάδες» μακριά από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τίρνεϊ και άλλους ειδικούς, αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει καμία βάση. «Οι πληροφορίες μου είναι ότι υπήρξε σχεδόν μια συμφωνία από το Ιράν να κάνει κάτι για να υποβαθμίσει αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο», είπε ο Τίρνεϊ. Αλλά ο Γουίτκοφ «δεν κατάλαβε… τι υπήρχε στο τραπέζι».

Kent Nishimura/Pool via REUTERS

Το Ιράν πάντα επέμενε δημόσια ότι το πρόγραμμά του έχει ειρηνικούς σκοπούς. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε εκδώσει φετφά κατά της επιδίωξης ενός πυρηνικού όπλου πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στους FT ότι «δεν είχαν καταλάβει… ότι το Ιράν βρισκόταν στα πρόθυρα κάποιας σημαντικής εξέλιξης» στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Μεγάλη -και δύσκολη- υπόθεση»

Καθώς μεγάλος όγκος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού είναι απαραίτητος για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, οι αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών εξετάζουν εδώ και καιρό το μέγεθος των αποθεμάτων του Ιράν για να αξιολογήσουν πόσο κοντά ήταν το Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η Τεχεράνη συμφώνησε να στείλει τη συντριπτική πλειοψηφία του εμπλουτισμένου ουρανίου της στη Ρωσία. Επίσης, υποβλήθηκε σε αυστηρούς ελέγχους από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Το Ιράν άρχισε να αναπληρώνει τα αποθέματά του αφότου ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

«Με την αύξηση του αποθέματος, ξαφνικά κατέστη θεωρητικά πιθανό ότι ακόμη και πράγματα όπως τα πυρηνικά σχέδια των ΗΠΑ κατά την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πλέον βιώσιμα επειδή υπήρχε αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο», εξήγησε ο πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών.

Για αυτόν τον λόγο, «η απομάκρυνση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα» είναι «μεγάλη υπόθεση», είπε. Αν οι ΗΠΑ ανησυχούσαν πραγματικά ότι το Ιράν ήταν τόσο κοντά σε μια βόμβα, θα απαιτούσε μια στρατηγική που να αντιμετωπίζει την ανάληψη του ελέγχου του αποθέματος ουρανίου.

«Δεν το έχουν σκεφτεί»

Οι Αμερικανοί νομοθέτες που ενημερώθηκαν για την πολεμική προσπάθεια δήλωσαν ότι δεν τους είχε δοθεί καμία ένδειξη ότι η εξασφάλιση του ουρανίου είναι στα σχέδια της κυβέρνησης.

«Έχω παρακολουθήσει όλες τις ενημερώσεις», δήλωσε στους Financial Times ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν. «Φεύγω ξύνοντας το κεφάλι μου. Δεν φαίνεται ότι οι άνθρωποι το σκέφτηκαν πολύ αυτό». Η ΙΑΕΑ ανέφερε πρόσφατα ότι η είσοδος στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Νατάνζ, η οποία βομβαρδίστηκε σφοδρά τον Ιούνιο, υπέστη περισσότερες ζημιές στις αρχές του νέου πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της βομβαρδιστικής εκστρατείας του αυτόν τον μήνα. Μεταξύ αυτών το συγκρότημα Μινζαντεχέι, όπου ισχυρίστηκε ότι επιστήμονες είχαν εργαστεί για την «ανάπτυξη ενός βασικού εξαρτήματος για πυρηνικά όπλα» και το συγκρότημα Ταλεγκάν, το οποίο, όπως είπε, «χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων» στο πλαίσιο ενός «μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων τη δεκαετία του 2000».

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει αναφέρει κανέναν στόχο από τους 6.000 που έχει πλήξει, που να συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα ή τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News: «Αυτή τη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στο να καταστρέψουμε ολοσχερώς τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά πληρούν ή και ξεπερνούν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης» στο Ιράν και «αυτό περιλαμβάνει την καταστροφή των ονείρων του Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Όχι και τόσο διπλωματικό: Το καταστροφικό δίδυμο που έπεισε τον Τραμπ (όπως λέει) για τον πόλεμο στο Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Το Ισραήλ έπληξε 200 στόχους στο Ιράν – Η Τεχεράνη προχώρησε σε 500 συλλήψεις για διαβίβαση πληροφοριών σε εχθρούς
Το Ισραήλ έπληξε 200 στόχους στο Ιράν - Η Τεχεράνη προχώρησε σε 500 συλλήψεις για διαβίβαση πληροφοριών σε εχθρούς

ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν, «πάνω από 3.000 οι νεκροί», λέει ΜΚΟ με έδρα την Αμερική - Τουλάχιστον 850 οι νεκροί στον Λίβανο από πλήγματα των IDF - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ εκεχειρία από τον Τραμπ

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

