Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Να προσευχηθεί» τους Αμερικανούς στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση αυξάνεται ζήτησε από τον κόσμο, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

«Αυτή τη στιγμή, συμμετέχουμε σε μια στρατιωτική επιχείρηση για να διασφαλίσουμε, όπως έχει επαναλάβει επανειλημμένα ο πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε εκδήλωση στη Βόρεια Καρολίνα.

«Αυτή είναι μια απλή, απλή αρχή και στάση. Ειλικρινά, κάθε πρόεδρος είπε ότι το πιστεύει αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

Τραμπ: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς το Ιράν

Σε έναν ακόμη κύκλο αντικρουόμενων δηλώσεων προχώρησε για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είχαν καταστρέψει εντελώς τις υποδομές του Ιράν, αλλά «είμαστε καλοί».

«Θα μπορούσα να καταστρέψω πράγματα μέσα στην επόμενη ώρα, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης, έχουν μονάδες αφαλάτωσης παντού», είπε.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα τόσο καταστροφικά που κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτιστούν ως έθνος. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί. Αυτοί θα βγουν και θα πυροβολούν αμάχους παντού, αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε.