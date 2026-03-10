Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε χθες Δευτέρα σε σύντομη τελετή για την επιστροφή του πτώματος έβδομου αμερικανού στρατιωτικού πεσόντος στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης Ντόβερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, στις ανατολικές ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Kylie Cooper, και βίντεο, κάτω).

Ο αμερικανός «λοχίας Μπέντζαμιν Πένιγκτον, 26 ετών, σκοτώθηκε σε πλήγμα του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας»

Τον συνόδευσαν ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν καθώς το πτώμα μεταφέρθηκε από μεταγωγικό αεροσκάφος σε νεκροφόρα.

Vice President JD Vance and Pete Hegseth attend the dignified transfer of U.S. Army Sgt. Benjamin N. Pennington. Pennington, the 7th American service member killed in the war with Iran, was only 26 years old. pic.twitter.com/fgSf1rAWIY — The American Conservative (@amconmag) March 10, 2026

Αλλα έξι θύματα

Τα άλλα έξι θύματα, πέντε άνδρες και γυναίκα, ήταν έφεδροι ανεπτυγμένοι στο Κουβέιτ, που σκοτώθηκαν σε πλήγμα ιρανικού drone εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής θέσης στο λιμάνι Σουάιμπα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέστη το Σάββατο σε σύντομη τελετή επιστροφής των λειψάνων τους στις ΗΠΑ, επίσης στη βάση της USAF στο Ντόβερ. Ο Τζέι Ντι Βανς ήταν παρών, όπως και οι Πιτ Χέγκσεθ και Νταν Κέιν.

Πηγή: ΑΠΕ