Τραμπ για Ιράν: Έχει κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το Ιράν ότι έχει βαλθεί να κατασκευάσει όπλα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ, παρότι διαβεβαίωσε στην ομιλία του εφ’ όλης της ύλης ενώπιον του Κογκρέσου ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη.
Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.
«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε—παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.
Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ταυτόχρονα πως η «προτίμησή» του είναι η επίλυση της διένεξης «μέσω της διπλωματίας».
