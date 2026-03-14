Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 σήμερα Σάββατο για την Ελλάδα) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ στη σκιά… των μέσων ενημέρωσης).
Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!»
«Τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο αμερικανικός στρατός εναντίον του Ιράν, που είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία — αλλά όχι συμφωνία που θα αποδεχόμουν!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.
The Fake News Media hates to report how well the United States Military has done against Iran, which is totally defeated and wants a deal – But not a deal that I would accept! Thank you for your attention to this matter. President DJT
(TS: 13 Mar 23:53 ET)…
— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 14, 2026
Θα το πλήξω «πολύ σκληρά»
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως θέλει να πλήξει «πολύ σκληρά» το Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», στέλνοντας το μήνυμα πως η λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είναι άμεση και εναποθέτοντας για αργότερα στο μέλλον την προοπτική μιας ανατροπής της εξουσίας στην Τεχεράνη.
Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε σε μια συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το ραδιοφωνικό δίκτυο Fox News.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
