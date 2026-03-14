Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως θέλει να πλήξει «πολύ σκληρά» το Ιράν «την επόμενη εβδομάδα», στέλνοντας το μήνυμα πως η λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είναι άμεση και εναποθέτοντας για αργότερα στο μέλλον την προοπτική μιας ανατροπής της εξουσίας στην Τεχεράνη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Cheney Orr, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο πόλεμος θα τελειώσει «όταν το διαισθανθώ», υπογράμμισε. Επιπλέον, ο αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το θέμα της ρωσικής στήριξης στην Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας», διαβεβαίωσε ο Τραμπ σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες από το ραδιοφωνικό δίκτυο Fox News.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου τους εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «τραυματισμένος» και πιθανόν «παραμορφωμένος», είπε επίσης ο επικεφαλής του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Επιπλέον, σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο ρεπουμπλικανός ηγέτης υπαινίχθηκε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει στο άμεσο μέλλον.

«Διαθέτουμε μια απαράμιλλη δύναμη πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, αφού είχε αφήσει να εννοηθεί επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τελειώσει «σύντομα».

«Οχι αμέσως»

Στο μεταξύ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από τις απειλές της ιρανικής ηγεσίας να το αποκλείσουν, χωρίς εντούτοις να αποκαλύψει εάν τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα είναι επικείμενες.

«Θα το κάνουμε εάν χρειαστεί. Ομως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά», υπογράμμισε.

Στον ίδιο τόνο, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, πως «δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς» για τις ιρανικές απειλές για αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως του πετρελαίου.

Οι Ιρανοί «καθοδηγούνται από σκέτη απόγνωση στα Στενά του Ορμούζ, είναι κάτι το οποίο εμείς διαχειριζόμαστε και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε.

Τα Στενά είναι «ένα περιβάλλον στρατηγικά περίπλοκο» να ασφαλίσουμε, παραδέχθηκε, εντούτοις, χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν.

Σε ένα άλλο θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Fox Radio πως μια ανατροπή του καθεστώτος από τον λαό του Ιράν θα γίνει «πιθανόν», όμως «ίσως όχι αμέσως».

«Αναλάβετε την εξουσία»

«Οταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε «όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους», πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

«Οταν θα έχουμε τελειώσει, αναλάβετε την εξουσία, θα εξαρτάται από εσάς να το κάνετε. Αυτή θα είναι πιθανόν η μοναδική ευκαιρία σας για τις επόμενες γενιές», είχε πει σε ένα βιντεομήνυμα με το οποίο ανακοίνωνε την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων.

Στη συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Fox Radio, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, προτού προσθέσει: «και πιστεύει πιθανόν πως εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε, υιοθετώντας ένα ύφος που άφησε να εννοηθεί πως δεν προσβάλλεται από τη στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ