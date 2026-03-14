Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.
- Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
- Moody’s: Στο Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας
- Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
- Συνελήφθη 38χρονος για βιασμό 14χρονης στο Παλαιό Φάληρο – Πώς παρέσυρε την ανήλικη μέσα από τα social media
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα Σάββατο ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Τραμπ με τα πλήγματα στη νήσο Χαργκ).
Το Ιράν απειλεί με πλήγματα κατά πετρελαϊκών υποδομών στην περιοχή που ανήκουν σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ
Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στα Στενά το Ορμούζ. Μέσω της Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
«Σύντομα» προστασία στα τάνκερ
«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιράν, το νησί Χαργκ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Ερωτηθείς επίσης πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
- Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
- Ιράν: «Σύντομα» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα συνοδεύουν τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
- Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εκτελέσεις στην Κρήτη
- Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
- ΑΑΔΕ: Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ
- Σε πτώση ξανά η Wall Street – Η ενέργεια προβληματίζει τους επενδυτές
