Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα Σάββατο ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Τραμπ με τα πλήγματα στη νήσο Χαργκ).

Το Ιράν απειλεί με πλήγματα κατά πετρελαϊκών υποδομών στην περιοχή που ανήκουν σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης ακολουθεί την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «αφάνισαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους» στη νήσο Χαργκ, τον κυριότερο πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε πως θα μπουν στο στόχαστρο οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί αν το Ιράν συνεχίσει να εμποδίζει την κίνηση στα Στενά το Ορμούζ. Μέσω της Χαργκ γίνεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

«Σύντομα» προστασία στα τάνκερ

«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιράν, το νησί Χαργκ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ερωτηθείς επίσης πότε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να προστατεύει δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «σύντομα, πολύ σύντομα».