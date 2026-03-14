newspaper
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 02:30

Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Upd:14.03.2026, 04:13
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, άποψη από το νησί Χαργκ).

«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιράν, το νησί Χαργκ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είπε ότι επέλεξε να «μην εξαλείψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί» Χαργκ, ωστόσο «θα επανεξετάσω» αυτήν την απόφαση

Πρόσθεσε ότι είχε «επιλέξει να ΜΗΝ εξαλείψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί», ωστόσο, «εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτήν την απόφαση».

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε και πάλι στο Truth: «Το Ιράν είχε σχέδια να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να εξαλείψει εντελώς το Ισραήλ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΝΕΚΡΑ!»

Μιλώντας αργά χθες στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για τη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η στρατιωτική του επιχείρηση θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί».

Οταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την ακριβή διάρκειά της, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δηλαδή, έχω τη δική μου ιδέα». Και πρόσθεσε: «Δεν θα σας δώσω χρόνο, αλλά είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Η «άνευ όρων παράδοση»

Ρωτήθηκε επίσης από δημοσιογράφους τι εννοούσε με την «άνευ όρων παράδοση» και τόνισε: «Για μένα σημαίνει πολύ απλά ότι βρισκόμαστε σε μια θέση κυριαρχίας που κανείς δεν έχει ξαναδεί, ανεξάρτητα από το αν είναι σε θέση να το συνειδητοποιήσει…»

Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η προοπτική μιας αμερικανικής ενέργειας να καταλάβουν το νησί Χαργκ, έναν στρατηγικά ζωτικό κόμβο που συχνά αναφέρεται ως «γραμμή ζωής για το πετρέλαιο» του Ιράν, θεωρείται εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, τόσο από γεωπολιτική όσο και από οικονομική άποψη.

Το κοραλλιογενές νησί, μήκους πέντε μιλίων, το οποίο βρίσκεται περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών του ηπειρωτικού Ιράν, στα ύδατα του βόρειου Περσικού Κόλπου, έχει παραμείνει ανέγγιχτο κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων επιθέσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συζητήσει την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στις 7 Μαρτίου, το οποίο επικαλέστηκε τέσσερις ανώνυμες πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένουν δραματική πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση Επική Οργή, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος «με σύνεση» κρατά όλες τις επιλογές στο τραπέζι.

Επιχείρηση κατάληψης…

Το νησί Χαργκ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής επειδή θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς στόχους του Ιράν.

Ο τερματικός σταθμός αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας και έχει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επίθεσης ή κατάληψής του θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται να διστάζουν να πραγματοποιήσουν. Μια επιδρομή πιθανότατα θα προκαλούσε επίσης μια παρατεταμένη αύξηση των ήδη υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Χθες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και η τιμή του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς πετρελαίου έχει εκτοξευθεί πλέον του 40% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody's: Αμετάβλητη στο "Baa3" η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Crypto
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
ΗΠΑ 13.03.26

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς

«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Σύνταξη
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση
Μηχανισμός προπαγάνδας 13.03.26

Ο Χέγκσεθ κάνει πόλεμο – Στο Ιράν και στα ΜΜΕ των ΗΠΑ που «δεν παρουσιάζουν θετικά» τη στρατιωτική επιχείρηση

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρότεινε και τίτλους για την τηλεοπτική κάλυψη. Όπως: «Το Ιράν είναι ολοένα και πιο απελπισμένο». Και σημείωσε ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον Θεό και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού
«Τσακίστηκε» 13.03.26

«Ο πρόεδρος σε θέλει αμέσως» – Σε live μετάδοση η εντολή Τραμπ στον Μπέσεντ – Η τρεμάμενη φωνή του υπουργού

Ο 63χρονος Σκοτ Μπέσεντ μιλούσε με τον δημοσιογράφο του Sky News, Γουίλφρεντ Φροστ, στον Λευκό Οίκο, όταν ο βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως»

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό
Κόσμος 13.03.26

Κινηματογραφική ληστεία στην Καλιφόρνια – Συμμορία εισβάλει σε κοσμηματοπωλείο – Αρπάζουν λεία 1,4 εκατ. ευρώ σε 1 λεπτό

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar στο Φρίμοντ, ενώ το σχετικό βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτοντας την ταχύτητα και την οργάνωση της συμμορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών - «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ - O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο