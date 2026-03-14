Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, άποψη από το νησί Χαργκ).

«Πριν από λίγο, κατόπιν εντολής μου, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής και εξαφάνισε ολοσχερώς κάθε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ στόχο στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του Ιράν, το νησί Χαργκ», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είπε ότι επέλεξε να «μην εξαλείψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί» Χαργκ, ωστόσο «θα επανεξετάσω» αυτήν την απόφαση

🚨 JUST IN: President Trump drops bad*ss footage of tonight’s HISTORIC, overwhelming bombing campaign against Iran’s Kharg Island — a crucial location for Iranian oil Total destruction 🔥 If Iran keeps screwing around, the OIL INFRASTRUCTURE could be obliterated next. pic.twitter.com/47Od2lwGVw — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 14, 2026

Πρόσθεσε ότι είχε «επιλέξει να ΜΗΝ εξαλείψει την πετρελαϊκή υποδομή στο νησί», ωστόσο, «εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτήν την απόφαση».

BREAKING: Trump: Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island. For reasons of decency, I have… pic.twitter.com/QyCzFrWwbk — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε και πάλι στο Truth: «Το Ιράν είχε σχέδια να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να εξαλείψει εντελώς το Ισραήλ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΝΕΚΡΑ!»

Μιλώντας αργά χθες στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για τη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η στρατιωτική του επιχείρηση θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί».

Οταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την ακριβή διάρκειά της, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δηλαδή, έχω τη δική μου ιδέα». Και πρόσθεσε: «Δεν θα σας δώσω χρόνο, αλλά είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Η «άνευ όρων παράδοση»

Ρωτήθηκε επίσης από δημοσιογράφους τι εννοούσε με την «άνευ όρων παράδοση» και τόνισε: «Για μένα σημαίνει πολύ απλά ότι βρισκόμαστε σε μια θέση κυριαρχίας που κανείς δεν έχει ξαναδεί, ανεξάρτητα από το αν είναι σε θέση να το συνειδητοποιήσει…»

Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η προοπτική μιας αμερικανικής ενέργειας να καταλάβουν το νησί Χαργκ, έναν στρατηγικά ζωτικό κόμβο που συχνά αναφέρεται ως «γραμμή ζωής για το πετρέλαιο» του Ιράν, θεωρείται εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, τόσο από γεωπολιτική όσο και από οικονομική άποψη.

Το κοραλλιογενές νησί, μήκους πέντε μιλίων, το οποίο βρίσκεται περίπου 15 μίλια ανοικτά των ακτών του ηπειρωτικού Ιράν, στα ύδατα του βόρειου Περσικού Κόλπου, έχει παραμείνει ανέγγιχτο κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο εβδομάδων επιθέσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συζητήσει την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios στις 7 Μαρτίου, το οποίο επικαλέστηκε τέσσερις ανώνυμες πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων.

🚨🇺🇸🇮🇷 Trump won’t touch the one thing that would actually cripple Iran: Kharg Island It’s a tiny coral island off Iran’s coast that handles 9 out of every 10 barrels of Iranian oil exports. It’s highly exposed, easy to hit, and would devastate Iran’s economy if destroyed.… https://t.co/e67vCc7IHc pic.twitter.com/HseVhxFTBY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένουν δραματική πτώση των τιμών του πετρελαίου μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση Επική Οργή, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος «με σύνεση» κρατά όλες τις επιλογές στο τραπέζι.

Επιχείρηση κατάληψης…

Το νησί Χαργκ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής επειδή θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς στόχους του Ιράν.

Ο τερματικός σταθμός αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας και έχει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επίθεσης ή κατάληψής του θα απαιτούσε χερσαία επιχείρηση, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται να διστάζουν να πραγματοποιήσουν. Μια επιδρομή πιθανότατα θα προκαλούσε επίσης μια παρατεταμένη αύξηση των ήδη υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Χθες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και η τιμή του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς πετρελαίου έχει εκτοξευθεί πλέον του 40% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.