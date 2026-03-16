Πώς η ανεξέλεγκτη εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τον κόσμο

Η απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς στο διεθνές δίκαιο να αμφισβητήσουν αν η παγκόσμια τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργεί πραγματικά.

Στη δεύτερη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ φαίνεται να ασκεί απόλυτη εξουσία χωρίς περιορισμούς, ενώ το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ φαίνεται να αποτυγχάνει επανειλημμένα να περιορίσει την εξουσία του.

Από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025, έχει διατάξει δύο απρόκλητες επιθέσεις εναντίον ανεξάρτητων κρατών, της Βενεζουέλας και του Ιράν, έχει απειλήσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, έχει διακινδυνεύσει τις παραδοσιακές συμμαχίες με την Ευρώπη, έχει υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη και έχει προκαλέσει τεράστιες αναταραχές το διεθνές εμπόριο με τους εκτεταμένους δασμούς του.

Οι προηγούμενοι περιορισμοί που θέτονταν από το σύστημα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο φαίνεται να έχουν αντικατασταθεί από αυτό που ο Τραμπ περιέγραψε στους δημοσιογράφους τον Ιανουάριο ως ένα όραμα εξουσίας που περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική».

Ποιοι είναι λοιπόν οι περιορισμοί για τον Τραμπ;

Είναι πραγματικά ελεύθερος να υπαγορεύει ως πλανητάρχης την παγκόσμια πολιτική;

Και αν ναι, γιατί τόσοι πολλοί παρατηρητές λένε τώρα ότι ο πόλεμός του εναντίον του Ιράν κλονίζεται;

Έχει θέσει το διεθνές δίκαιο κάποιον έλεγχο στον Τραμπ;

Μέχρι στιγμής, όχι.

Σύμφωνα με αναλυτές, τόσο οι επιθέσεις του στη Βενεζουέλα όσο και στο Ιράν συνιστούσαν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως της απαγόρευσης της χρήσης βίας βάσει του Άρθρου 2(4).

Οι συζητήσεις σχετικά με το διεθνές δίκαιο, και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες για να στηρίζει τα συμφέροντα της Δύσης και συγκεκριμένα των ΗΠΑ, δεν είναι καθόλου καινούργιες.

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η προεδρία Τραμπ έχει δει ακόμη και τους θεωρητικούς περιορισμούς του διεθνούς δικαίου να καταπατώνται.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει απαξιώσει το διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας τον Ιανουάριο ότι θα είναι στο χέρι του να αποφασίσει πότε και σε ποιο βαθμό το διεθνές δίκαιο ισχύει για τις ΗΠΑ και τις ενέργειές του.

«Από πολλές απόψεις, το διεθνές δίκαιο έχει ιστορικά εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, και το ιδιοτελές συμφέρον θα πρέπει να συνεχίσει να γεννά την υποστήριξη των ΗΠΑ για μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, οργανωμένη γύρω από τις βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε στο Al Jazeera ο Μάικλ Μπέκερ, καθηγητής διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

«Στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, η ικανότητα του διεθνούς δικαίου να ασκήσει ουσιαστικό περιορισμό στις ενέργειες των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχθεί αμελητέα», πρόσθεσε ο Μπέκερ.

«Αυτό φαίνεται απίθανο να αλλάξει, ειδικά δεδομένης της αποτυχίας άλλων κρατών να σχηματίσουν ενωμένο μέτωπο ενάντια στον γκάνγκστερισμό του Τραμπ».

Τι γίνεται με τον ΟΗΕ;

Από την ίδρυσή του, ο ρόλος του ΟΗΕ ήταν να προάγει τον διάλογο αντί της σύγκρουσης και να παρέχει μια παγκόσμια απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.

Ωστόσο, η σχέση του Τραμπ με τον οργανισμό, όπως και πολλές από τις σχέσεις του προέδρου, σπάνια ήταν τόσο απλή.

Από τη μία πλευρά, ενώ φαίνεται να προσπαθεί να αντικαταστήσει τον οργανισμό με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από μέλη της κυβέρνησής του, καθώς και να παραγκωνίσει τις προσπάθειες βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα, έχει κατά καιρούς επιδιώξει τη νομιμοποίηση του ΟΗΕ για ορισμένα από τα σχέδιά του, όπως οι εκκλήσεις του τον Αύγουστο προς τον ΟΗΕ να ιδρύσει ένα Γραφείο Υποστήριξης στην Αϊτή, προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ η υποστήριξη του ΟΗΕ μπορεί να είναι χρήσιμη, είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τον χάρτη του, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν, διευθυντής του Crisis Group για τον ΟΗΕ από το 2019 έως το 2025.

«Ενώ άλλα μέλη του ΟΗΕ βλέπουν ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τακτικά το διεθνές δίκαιο, συχνά αποφεύγουν να επικρίνουν την Ουάσιγκτον επειδή φοβούνται αντίδραση από τον Τραμπ», είπε ο Γκόουαν.

«Έτσι, ο Τραμπ μαθαίνει ότι μπορεί να παρακάμψει τον ΟΗΕ όποτε θέλει και να τη γλιτώνει, ενώ περιστασιακά τον χρησιμοποιεί για λειτουργικούς σκοπούς».

Τι γίνεται με άλλες δυνάμεις;

Πολλές χώρες που είναι γνωστές ως «μεσαίες δυνάμεις», όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλα δυτικά και ευρωπαϊκά κράτη, έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες μέχρι στιγμής στην αντίσταση στις προσπάθειες του Τραμπ να προσαρτήσει μονομερώς τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απέτυχαν να καταδικάσουν τον αδικαιολόγητο πόλεμο του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Από την άλλη, τα κράτη του Κόλπου, τα οποία υφίστανται το κύριο βάρος της αντίδρασης του Ιράν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δεν έχουν ακόμα επηρεάσει καθοριστικά τον πόλεμο.

«Οι μεσαίες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν τριβές αλλά όχι βέτο», δήλωσε ο H.A. Hellyer του Royal United Services Institute for Defence and Security Studies στο Λονδίνο. «Η συλλογική δράση – ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κράτη του Κόλπου – μπορεί να αυξήσει το κόστος και να επιφέρει τακτικές προσαρμογές. Η διαρθρωτική ανισορροπία παραμένει: οι ΗΠΑ διατηρούν αποφασιστική στρατιωτική, οικονομική και θεσμική υπεροχή.»

Τέλος, η Κίνα και η Ρωσία έχουν μέχρι στιγμής επικρίνει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αποφεύγοντας όμως μια σαφή κλιμάκωση, ενώ η Ινδία και άλλα μέλη του μπλοκ των BRICS έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλά, υποδηλώνοντας μια προτίμηση για στρατηγική αμφισημία έναντι της άμεσης αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον.

Τι γίνεται με τους εσωτερικούς περιορισμούς;

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάφερε να εμποδίσει τη χρήση δασμών από τον Τραμπ για τη διαχείριση μεγάλου μέρους της εξωτερικής του πολιτικής, ανταμείβοντας τους συμμάχους με χαμηλότερους δασμούς και τιμωρώντας τους επικριτές με ποινικούς εισαγωγικούς δασμούς.

Ωστόσο, κανένας από τους άλλους παραδοσιακούς φραγμούς – όπως το Κογκρέσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έχει προσφέρει αταλάντευτη υποστήριξη στον πρόεδρο, και ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης – δεν έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες του προέδρου.

Αυτό δεν είναι εντελώς καινούργιο. Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν διατάξει πολέμους χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, με τον Τραμπ, όπως υποδεικνύουν οι αναλυτές, αυτό έχει γίνει συστηματικό.

Οι θεσμοί των ΗΠΑ έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να φέρουν την κυβέρνηση Τραμπ προ των ευθυνών της, δήλωσαν αναλυτές, όπως η Κιμ Λέιν Σέπελε, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

«Η βάση των ισχυρών υποστηρικτών του λέει ότι είναι πρόθυμη να δεχτεί βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, αν αυτό οδηγήσει σε μια φιλική κυβέρνηση στο Ιράν μακροπρόθεσμα. Οι αντίπαλοί του είναι αντίπαλοί του σε όλα, οπότε απλά τους αγνοεί και τους απειλεί», δήλωσε η Σέπελε στο Al Jazeera.

«Ο Τραμπ δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην απόδοση της αγοράς παρά στη δημόσια γνώμη, οπότε άρχισε να λέει ότι ελαχιστοποιεί το κόστος και ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι βραχυπρόθεσμος, για να τονώσει ξανά τις αγορές.»

«Αυτό που λείπει θεαματικά από τις ΗΠΑ είναι η ηγεσία που θα αντιταχθεί στον Τραμπ. Το Κογκρέσο δεν κάνει το συνταγματικό του καθήκον να τον περιορίσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι στο τσεπάκι του, επειδή το γέμισε με δικούς του ανθρώπους κατά την πρώτη θητεία του», είπε.

Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί λένε ότι ο πόλεμος του Τραμπ παραπαίει;

Στα μάτια πολλών παρατηρητών, ο Τραμπ, χωρίς σαφείς πολεμικούς στόχους ή καθορισμένη λύση, κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο μιας σύγκρουσης που φαίνεται να εντείνεται και να επεκτείνεται σε οικονομικούς τομείς που προφανώς δεν είχε προβλέψει η κυβέρνησή του.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των επιθέσεών του εναντίον του Ιράν, των αντεπιθέσεων της Τεχεράνης και των απειλών κατά της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας την Τετάρτη να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές. Το Ιράν προειδοποίησε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς συνεχίζει να ασκεί τον ασφυκτικό έλεγχό του στη θαλάσσια οδό.

Έτσι, ενώ οι παραδοσιακοί περιορισμοί δεν ισχύουν, οι δυνάμεις της αγοράς, όπως η βαρύτητα, ισχύουν πάντα.