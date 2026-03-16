Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Πώς η ανεξέλεγκτη εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τον κόσμο
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 13:35

Πώς η ανεξέλεγκτη εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει τον κόσμο

Οι διπλωματικές συνήθειες, το δίκαιο και οι θεσμοί αποδείχθηκαν ανύπαρκτο εμπόδιο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί πραγματικά να κάνει ό,τι θέλει;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Spotlight

Η απόφαση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς στο διεθνές δίκαιο να αμφισβητήσουν αν η παγκόσμια τάξη που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργεί πραγματικά.

Στη δεύτερη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ φαίνεται να ασκεί απόλυτη εξουσία χωρίς περιορισμούς, ενώ το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ φαίνεται να αποτυγχάνει επανειλημμένα να περιορίσει την εξουσία του.

Από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025, έχει διατάξει δύο απρόκλητες επιθέσεις εναντίον ανεξάρτητων κρατών, της Βενεζουέλας και του Ιράν, έχει απειλήσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, έχει διακινδυνεύσει τις παραδοσιακές συμμαχίες με την Ευρώπη, έχει υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη και έχει προκαλέσει τεράστιες αναταραχές το διεθνές εμπόριο με τους εκτεταμένους δασμούς του.

Οι προηγούμενοι περιορισμοί που θέτονταν από το σύστημα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο φαίνεται να έχουν αντικατασταθεί από αυτό που ο Τραμπ περιέγραψε στους δημοσιογράφους τον Ιανουάριο ως ένα όραμα εξουσίας που περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική».

Ποιοι είναι λοιπόν οι περιορισμοί για τον Τραμπ;

Είναι πραγματικά ελεύθερος να υπαγορεύει ως πλανητάρχης την παγκόσμια πολιτική;

Και αν ναι, γιατί τόσοι πολλοί παρατηρητές λένε τώρα ότι ο πόλεμός του εναντίον του Ιράν κλονίζεται;

Έχει θέσει το διεθνές δίκαιο κάποιον έλεγχο στον Τραμπ;

Μέχρι στιγμής, όχι.

Σύμφωνα με αναλυτές, τόσο οι επιθέσεις του στη Βενεζουέλα όσο και στο Ιράν συνιστούσαν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως της απαγόρευσης της χρήσης βίας βάσει του Άρθρου 2(4).

Οι συζητήσεις σχετικά με το διεθνές δίκαιο, και τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες για να στηρίζει τα συμφέροντα της Δύσης και συγκεκριμένα των ΗΠΑ, δεν είναι καθόλου καινούργιες.

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η προεδρία Τραμπ έχει δει ακόμη και τους θεωρητικούς περιορισμούς του διεθνούς δικαίου να καταπατώνται.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει απαξιώσει το διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας τον Ιανουάριο ότι θα είναι στο χέρι του να αποφασίσει πότε και σε ποιο βαθμό το διεθνές δίκαιο ισχύει για τις ΗΠΑ και τις ενέργειές του.

«Από πολλές απόψεις, το διεθνές δίκαιο έχει ιστορικά εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, και το ιδιοτελές συμφέρον θα πρέπει να συνεχίσει να γεννά την υποστήριξη των ΗΠΑ για μια τάξη βασισμένη σε κανόνες, οργανωμένη γύρω από τις βασικές αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε στο Al Jazeera ο Μάικλ Μπέκερ, καθηγητής διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Trinity College του Δουβλίνου, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

«Στο τρέχον γεωπολιτικό κλίμα, η ικανότητα του διεθνούς δικαίου να ασκήσει ουσιαστικό περιορισμό στις ενέργειες των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδειχθεί αμελητέα», πρόσθεσε ο Μπέκερ.

«Αυτό φαίνεται απίθανο να αλλάξει, ειδικά δεδομένης της αποτυχίας άλλων κρατών να σχηματίσουν ενωμένο μέτωπο ενάντια στον γκάνγκστερισμό του Τραμπ».

Τι γίνεται με τον ΟΗΕ;

Από την ίδρυσή του, ο ρόλος του ΟΗΕ ήταν να προάγει τον διάλογο αντί της σύγκρουσης και να παρέχει μια παγκόσμια απάντηση στις διεθνείς προκλήσεις.

Ωστόσο, η σχέση του Τραμπ με τον οργανισμό, όπως και πολλές από τις σχέσεις του προέδρου, σπάνια ήταν τόσο απλή.

Από τη μία πλευρά, ενώ φαίνεται να προσπαθεί να αντικαταστήσει τον οργανισμό με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από μέλη της κυβέρνησής του, καθώς και να παραγκωνίσει τις προσπάθειες βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα, έχει κατά καιρούς επιδιώξει τη νομιμοποίηση του ΟΗΕ για ορισμένα από τα σχέδιά του, όπως οι εκκλήσεις του τον Αύγουστο προς τον ΟΗΕ να ιδρύσει ένα Γραφείο Υποστήριξης στην Αϊτή, προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ενώ η υποστήριξη του ΟΗΕ μπορεί να είναι χρήσιμη, είναι σαφές ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τον χάρτη του, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκόουαν, διευθυντής του Crisis Group για τον ΟΗΕ από το 2019 έως το 2025.

«Ενώ άλλα μέλη του ΟΗΕ βλέπουν ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τακτικά το διεθνές δίκαιο, συχνά αποφεύγουν να επικρίνουν την Ουάσιγκτον επειδή φοβούνται αντίδραση από τον Τραμπ», είπε ο Γκόουαν.

«Έτσι, ο Τραμπ μαθαίνει ότι μπορεί να παρακάμψει τον ΟΗΕ όποτε θέλει και να τη γλιτώνει, ενώ περιστασιακά τον χρησιμοποιεί για λειτουργικούς σκοπούς».

Τι γίνεται με άλλες δυνάμεις;

Πολλές χώρες που είναι γνωστές ως «μεσαίες δυνάμεις», όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλα δυτικά και ευρωπαϊκά κράτη, έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες μέχρι στιγμής στην αντίσταση στις προσπάθειες του Τραμπ να προσαρτήσει μονομερώς τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις απέτυχαν να καταδικάσουν τον αδικαιολόγητο πόλεμο του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας και του Ιράν.

Από την άλλη, τα κράτη του Κόλπου, τα οποία υφίστανται το κύριο βάρος της αντίδρασης του Ιράν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δεν έχουν ακόμα επηρεάσει καθοριστικά τον πόλεμο.

«Οι μεσαίες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν τριβές αλλά όχι βέτο», δήλωσε ο H.A. Hellyer του Royal United Services Institute for Defence and Security Studies στο Λονδίνο. «Η συλλογική δράση – ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κράτη του Κόλπου – μπορεί να αυξήσει το κόστος και να επιφέρει τακτικές προσαρμογές. Η διαρθρωτική ανισορροπία παραμένει: οι ΗΠΑ διατηρούν αποφασιστική στρατιωτική, οικονομική και θεσμική υπεροχή.»

Τέλος, η Κίνα και η Ρωσία έχουν μέχρι στιγμής επικρίνει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αποφεύγοντας όμως μια σαφή κλιμάκωση, ενώ η Ινδία και άλλα μέλη του μπλοκ των BRICS έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλά, υποδηλώνοντας μια προτίμηση για στρατηγική αμφισημία έναντι της άμεσης αντιπαράθεσης με την Ουάσιγκτον.

Τι γίνεται με τους εσωτερικούς περιορισμούς;

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατάφερε να εμποδίσει τη χρήση δασμών από τον Τραμπ για τη διαχείριση μεγάλου μέρους της εξωτερικής του πολιτικής, ανταμείβοντας τους συμμάχους με χαμηλότερους δασμούς και τιμωρώντας τους επικριτές με ποινικούς εισαγωγικούς δασμούς.

Ωστόσο, κανένας από τους άλλους παραδοσιακούς φραγμούς – όπως το Κογκρέσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο έχει προσφέρει αταλάντευτη υποστήριξη στον πρόεδρο, και ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης – δεν έχει περιορίσει τις φιλοδοξίες του προέδρου.

Αυτό δεν είναι εντελώς καινούργιο. Προηγούμενοι πρόεδροι έχουν διατάξει πολέμους χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, με τον Τραμπ, όπως υποδεικνύουν οι αναλυτές, αυτό έχει γίνει συστηματικό.

Οι θεσμοί των ΗΠΑ έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό να φέρουν την κυβέρνηση Τραμπ προ των ευθυνών της, δήλωσαν αναλυτές, όπως η Κιμ Λέιν Σέπελε, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

«Η βάση των ισχυρών υποστηρικτών του λέει ότι είναι πρόθυμη να δεχτεί βραχυπρόθεσμες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, αν αυτό οδηγήσει σε μια φιλική κυβέρνηση στο Ιράν μακροπρόθεσμα. Οι αντίπαλοί του είναι αντίπαλοί του σε όλα, οπότε απλά τους αγνοεί και τους απειλεί», δήλωσε η Σέπελε στο Al Jazeera.

«Ο Τραμπ δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην απόδοση της αγοράς παρά στη δημόσια γνώμη, οπότε άρχισε να λέει ότι ελαχιστοποιεί το κόστος και ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι βραχυπρόθεσμος, για να τονώσει ξανά τις αγορές.»

«Αυτό που λείπει θεαματικά από τις ΗΠΑ είναι η ηγεσία που θα αντιταχθεί στον Τραμπ. Το Κογκρέσο δεν κάνει το συνταγματικό του καθήκον να τον περιορίσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι στο τσεπάκι του, επειδή το γέμισε με δικούς του ανθρώπους κατά την πρώτη θητεία του», είπε.

Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί λένε ότι ο πόλεμος του Τραμπ παραπαίει;

Στα μάτια πολλών παρατηρητών, ο Τραμπ, χωρίς σαφείς πολεμικούς στόχους ή καθορισμένη λύση, κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο μιας σύγκρουσης που φαίνεται να εντείνεται και να επεκτείνεται σε οικονομικούς τομείς που προφανώς δεν είχε προβλέψει η κυβέρνησή του.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω των επιθέσεών του εναντίον του Ιράν, των αντεπιθέσεων της Τεχεράνης και των απειλών κατά της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας την Τετάρτη να διαθέσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα διεθνή αποθέματα πετρελαίου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις τιμές. Το Ιράν προειδοποίησε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς συνεχίζει να ασκεί τον ασφυκτικό έλεγχό του στη θαλάσσια οδό.

Έτσι, ενώ οι παραδοσιακοί περιορισμοί δεν ισχύουν, οι δυνάμεις της αγοράς, όπως η βαρύτητα, ισχύουν πάντα.

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Κόσμος 16.03.26

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Θα πάμε τον πόλεμο «όσο μακριά» χρειαστεί – Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας
17η μέρα πολέμου 16.03.26 Upd: 13:19

Ιράν: Θα πάμε τον πόλεμο «όσο μακριά» χρειαστεί – Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
Σκάνδαλο 16.03.26

Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, με την κατάθεσή της στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που γίνονταν στον Οργανισμό και ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων
Νέα δικογραφία 16.03.26

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη και Γεωργίου – Αδήλωτα ποσά εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του υπουργείου Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέας Γεωργίου φέρονται να μην είχαν δηλώσει μεγάλα χρηματικά ποσά

Μίνα Μουστάκα
Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Α΄ Γυναικείος Ρόλος 16.03.26

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών
ΥΕΘΑ 16.03.26

Δένδιας: Δημιουργούμε θόλο προστασίας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε πως «το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως, σε αυτή τη φάση, το πιο απαραίτητο από ποτέ»

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

