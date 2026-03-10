Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν χθες Δευτέρα μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας μίας ώρας κατά την οποία συζήτησαν τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Πούτιν).

Σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, πρόσθεσε.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με φόντο την απότομη αύξηση των τιμών στις αγορές πετρελαίου.

Διεθνή ΜΜΕ χαρακτηρίζουν σημαντική την τηλεφωνική συνομιλία των δυο ηγετών διότι ήταν η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Επίσης, η Μόσχα είναι βασικός σύμμαχος της Τεχεράνης και αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι βοηθά τους Ιρανούς στην πολεμική τους προσπάθεια.

Μεσολάβηση για εκεχειρία

Ο Τραμπ υποβάθμισε αυτό το σενάριο, αλλά ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο ότι έχει επικοινωνήσει με ρώσους αξιωματούχους στους οποίους ανέφερε ότι δεν πρέπει να μοιράζονται καμία πληροφορία με το Ιράν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η Γαλλία, η Κίνα και η Ρωσία έχουν επικοινωνήσει προκειμένου να συζητήσουν τους όρους για μια εκεχειρία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε «μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν».

«Θέλει να είναι χρήσιμος [με το Ιράν]. Του είπα ότι μπορείς να είσαι πιο χρήσιμος τερματίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.