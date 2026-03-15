Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in
- Η NASA συναρμολογεί drone που θα εξερευνήσει τις εξωγήινες θάλασσες του Τιτάνα
- Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
- Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
- «Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Συνεχίζονται για 16η μέρα οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, με τη σύγκρουση να κλιμακώνεται μετά το αμερικανικό χτύπημα στην νήσο Χαργκ την οποία ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει «για πλάκα».
Το Ιράν εξαπολύει καταιγισμό πυραύλων κατά του Ισραήλ και βάζει στο στόχαστρο πετρελαϊκά λιμάνια σε χώρες του Κόλπου. Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν να σκοτώσουν τον Νετανιάχου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι περιμένει να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και άλλες χώρες με την Γαλλία να λέει «όχι».
- Δεν έχεις όρεξη για άσκηση; Υπάρχει μια μέθοδος που θα σου αλλάξει γνώμη
- Θεσσαλονίκη: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
- Ελαιόλαδο: Σε άνοδο οι εισαγωγές παγκοσμίως – Πώς μεταβάλλονται οι τιμές [πίνακες]
- Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς 122-99: Νέα βαριά ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο (vids)
- Επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία – Ένας νεκρός, ένας τραυματίας
- Τελευταίες παραστάσεις για το «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» στο Μικρό Γκλόρια
- Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
