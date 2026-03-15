Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.
- Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
- ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
- Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
- «Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Αναμένεται να ζητηθεί από την κυβέρνηση να εγκρίνει την κινητοποίηση έως και 450.000 εφέδρων στρατιωτών για τον πόλεμο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα (Κυριακή) στην εκπομπή Kan News, στη δημόσια δηλαδή ραδιοτηλεόραση.
Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για αίτημα του ισραηλινού στρατού και του αμυντικού κατεστημένου, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από υπουργούς της κυβέρνησης και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.
Πόσους στρατιώτες μπορεί να κινητοποιήσει το Ισραήλ;
Επί του παρόντος, ο μέγιστος αριθμός εφέδρων στρατιωτών που μπορούν να κληθούν είναι 260.000. Αυτό σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση που ελήφθη τον Ιανουάριο, η οποία ανέφερε ότι ο προαναφερθείς αριθμός στρατιωτών είναι απαραίτητος «για τη συνέχιση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού σε ζώνες μάχης και για την ανακούφιση του φόρτου εργασίας όσων υπηρετούν».
Προχθές ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, η οποία χρησίμευε ως κεντρικό σημείο διέλευσης για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύθηκε στην έκδοση του Kan News ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να επεκτείνει σημαντικά τη «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο. Το θέμα συζητείται επί του παρόντος με την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ισραηλινή ραδιοτηλεόραση.
Στις αρχές του μήνα, με τη Χεζμπολάχ να συμμετέχει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, αναφέρθηκε στο Kan News ότι ο Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον IDF να του υποβάλει στόχους πολιτικούς προς έγκριση – προκειμένου να ασκήσει πίεση στη λιβανική κυβέρνηση να αναλάβει δράση εναντίον της Χεζμπο
- Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
- Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
- Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
- Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
- Google: Η τεχνολογία στη μάχη της πρόβλεψης φυσικών καταστροφών – Το εργαλείο που παρέχει προειδοποιήσεις
- Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
- Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
- Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2: Πήραν το τάι μπρέικ και τη νίκη οι Ερυθρόλευκες
