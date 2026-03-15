Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Αναμένεται να ζητηθεί από την κυβέρνηση να εγκρίνει μια μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση εφέδρων για τον πόλεμο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για αίτημα του ισραηλινού στρατού και του αμυντικού κατεστημένου ασφαλείας και αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από υπουργούς της κυβέρνησης και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της ισραηλινής βουλής.

Αναμένεται να ζητηθεί από την κυβέρνηση να εγκρίνει την κινητοποίηση έως και 450.000 εφέδρων στρατιωτών για τον πόλεμο, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο αυτό ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα (Κυριακή) στην εκπομπή Kan News, στη δημόσια δηλαδή ραδιοτηλεόραση.

Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για αίτημα του ισραηλινού στρατού και του αμυντικού κατεστημένου, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από υπουργούς της κυβέρνησης και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

Πόσους στρατιώτες μπορεί να κινητοποιήσει το Ισραήλ;

Επί του παρόντος, ο μέγιστος αριθμός εφέδρων στρατιωτών που μπορούν να κληθούν είναι 260.000. Αυτό σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση που ελήφθη τον Ιανουάριο, η οποία ανέφερε ότι ο προαναφερθείς αριθμός στρατιωτών είναι απαραίτητος «για τη συνέχιση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού σε ζώνες μάχης και για την ανακούφιση του φόρτου εργασίας όσων υπηρετούν».

Προχθές ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, η οποία χρησίμευε ως κεντρικό σημείο διέλευσης για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσιεύθηκε στην έκδοση του Kan News ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να επεκτείνει σημαντικά τη «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο. Το θέμα συζητείται επί του παρόντος με την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ισραηλινή ραδιοτηλεόραση.

Στις αρχές του μήνα, με τη Χεζμπολάχ να συμμετέχει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, αναφέρθηκε στο Kan News ότι ο Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον IDF να του υποβάλει στόχους πολιτικούς προς έγκριση – προκειμένου να ασκήσει πίεση στη λιβανική κυβέρνηση να αναλάβει δράση εναντίον της Χεζμπο