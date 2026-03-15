15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 22:34

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Οι σχέσεις του Ιράν με τα αραβικά κράτη του Κόλπου θα απαιτήσουν μια «σοβαρή αναθεώρηση» υπό το πρίσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με περιορισμό της ισχύος εξωτερικών παραγόντων, ώστε η περιοχή να μπορέσει να ευημερήσει, δήλωσε ο Αλιρεζά Εναγιατί, πρεσβευτής του Ιράν στη Σαουδική Αραβία.

Μιλώντας στο Reuters, σε ερώτηση αν ανησυχεί ότι οι σχέσεις θα πληγούν από τον πόλεμο, είπε: «Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα και η απάντηση μπορεί να είναι απλή. Είμαστε γείτονες και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ο ένας χωρίς τον άλλον. Θα χρειαστούμε μια σοβαρή αναθεώρηση».

Σύμφωνα με τον Αλιρεζά Εναγιατί, «αυτό που έχει βιώσει η περιοχή τις τελευταίες πέντε δεκαετίες είναι το αποτέλεσμα μιας προσέγγισης αποκλεισμών (εντός της περιοχής) και μιας υπερβολικής εξάρτησης από εξωτερικές δυνάμεις». Ο Ιρανός διπλωμάτης, ζητώντας βαθύτερους δεσμούς μεταξύ των έξι μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με το Ιράκ και το Ιράν.

Ιρανικά πλήγματα στον Κόλπο

Αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν δεχθεί πάνω από 2.000 επιθέσεις με πυραύλους και drones από την έναρξη του πολέμου της 28ής Φεβρουαρίου. Οι στόχοι περιλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Αλλά και κρίσιμης σημασίας πετρελαϊκές υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κτίρια κατοικιών και γραφείων στον Κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εγκαθίδρυσαν σχέσεις με τον άσπονδο εχθρό του Ιράν, το Ισραήλ, το 2020, έχουν δεχθεί μεγάλο μέρος των επιθέσεων. Εντούτοις, όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου έχουν επηρεαστεί και όλα έχουν καταδικάσει το Ιράν.

Στο παρασκήνιο, αναλυτές και περιφερειακές πηγές λένε ότι στις χώρες του Κόλπου υπάρχει παράλληλα και μια αυξανόμενη δυσφορία για τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον για χρόνια εγγυάτο την ασφάλειά τους και τη βλέπουν να τις σέρνει σε έναν πόλεμο που δεν στηρίζουν. Και επιπλέον, για τον οποίο πληρώνουν βαρύ τίμημα.

Στη Σαουδική Αραβία, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του βασιλείου. Επιθέσεις δέχεται και η αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις ανατολικά του Ριάντ. Επίσης, η Διπλωματική Συνοικία στο δυτικό άκρο της πρωτεύουσας Ριάντ, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν αποκατέστησαν τις διπλωματικές του σχέσεις το 2023 μετά από χρόνια εχθρότητας που τις οδήγησαν να στηρίζουν αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές παρατάξεις και φατρίες σε όλη την περιοχή.

«Δεν πλήττουμε εμείς πετρελαϊκές υποδομές»

Ο Αλιρεζά Εναγιατί αρνήθηκε ότι το Ιράν είναι υπεύθυνο για τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου Ρας Τανούρα στην ανατολική ακτή. Επίσης αρνήθηκε και τις δεκάδες απόπειρες επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κοίτασμα Σαϊμπάχ στην έρημο κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Το Ιράν δεν είναι το μέρος που ευθύνεται γι’ αυτές τις επιθέσεις. Αν το Ιράν τις είχε πραγματοποιήσει, θα το είχε ανακοινώσει», τόνισε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Ριάντ. Ωστόσο, δεν ανέφερε ποιος πραγματοποίησε τις επιθέσεις.

Στις ανακοινώσεις του το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δεν απέδωσε ευθύνες για τα μεμονωμένα περιστατικά. Ο Εναγιατί τόνισε ότι το Ιράν επιτίθεται μόνο σε στόχους και συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι προσωπικά βρίσκεται σε συνεχή επαφή με Σαουδάραβες αξιωματούχους, με τις σχέσεις «να προχωρούν κανονικά» σε πολλούς τομείς.

«Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο»

Το μήνυμα του Αλιρεζά Εναγιατί προς τα κράτη του Κόλπου ήταν ότι ο πόλεμος «επιβλήθηκε σε μιας και στην περιοχή».

Για την επίλυση της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις τους και οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να εμπλακούν. Επίσης, πρέπει να εξασφαλιστούν διεθνείς εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψή τους, ανέφερε. «Μόνο τότε μπορούμε να επικεντρωθούμε στην οικοδόμηση μιας ευημερούσας περιοχής», κατέληξε.

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
«Κάντε ανακωχή!» 15.03.26

Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

Φιντάν: «Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν – Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»
Κόσμος 15.03.26

«Η Τουρκία δεν πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν» λέει ο Φιντάν - «Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση

ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Κόσμος 15.03.26

Όχι και τόσο διπλωματικό: Το καταστροφικό δίδυμο που έπεισε τον Τραμπ (όπως λέει) για τον πόλεμο στο Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου
Το δώρο του... Εγκέλαδου 15.03.26

Όταν ένας σεισμός άλλαξε την ιστορία του πετρελαίου

Από μια φυσική καταστροφή στα σύνορα Κολομβίας – Βενεζουέλας το 1875 έως την ανακάλυψη των μεγαλύτερων αποθεμάτων πετρελαίου στον κόσμο, μια ιστορία γεωλογίας, πολιτικής και οικονομικής μοίρας.

Το Ισραήλ έπληξε 200 στόχους στο Ιράν – Επικοινωνία Τραμπ και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 15.03.26 Upd: 22:20

Το Ισραήλ έπληξε 200 στόχους στο Ιράν - Επικοινωνία Τραμπ και Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν, «πάνω από 3.000 οι νεκροί», λέει ΜΚΟ με έδρα την Αμερική - Τουλάχιστον 850 οι νεκροί στον Λίβανο από πλήγματα των IDF - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ εκεχειρία από τον Τραμπ

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Χρονικό 15.03.26

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
ΠΑΣΟΚ 15.03.26

Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Go Fun 15.03.26

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Πάμε πόζα 15.03.26

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

