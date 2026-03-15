ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 11:34

ΗΠΑ: Όχι και τόσο διπλωματικό: Η πορεία των Γουίτκοφ, Κούσνερ και Τραμπ προς τον πόλεμο του Ιράν

Αναφορές δείχνουν ότι δύο από τους βασικούς συμβούλους του προέδρου προσέφεραν παραπλανητικές συμβουλές που βοήθησαν να ωθηθούν οι ΗΠΑ προς την σύγκρουση με το Ιράν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κατανοούν όντως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ την πυρηνική ενέργεια αρκετά ώστε να περιγράψουν τις δυνατότητες του Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, πόσο μάλλον να διαπραγματευτούν μια συμφωνία μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων με την Τεχεράνη;

Αρκετοί πυρηνικοί εμπειρογνώμονες έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τεχνική κατανόηση του διδύμου στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου, αφότου παρουσίασαν μια αξιολόγηση του ερευνητικού αντιδραστήρα του Ιράν, που σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είχε νόημα.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση κατά του Ιράν επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αξιολόγηση των δύο ειδικών απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τραμπ και το καταστροφικό δίδυμο Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, στον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με το Ιράν, δεν ακούγεται και πολύ σαν διπλωμάτης τελευταία.

  • «Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να τους σταματά, έχουν μια ατελείωτη προμήθεια [εμπλουτισμένου ουρανίου]», είπε ο Γουίτκοφ την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. «Νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να μας εξουδετερώσουν…».
  • «Καυχήθηκαν ότι είχαν εμπλουτισμένο καύσιμο κατά 60%, αρκετό για 11 βόμβες», δήλωσε σε δημοσιογράφους επτά ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης. «Είπαν σε εμένα και τον Τζάρεντ: «Δεν πρόκειται να σας δώσουμε διπλωματικά αυτό που δεν θα μπορούσατε να πάρετε στρατιωτικά». Οπότε, ξέρετε, νομίζω ότι θα χρειαστούν αλλαγή στάσης».
  • «Σε ένα χρόνο, αν είχατε κάποιον που δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτή την ενέργεια, θα είχατε 30 ή 40 πυρηνικές βόμβες», είπε σε συνέντευξή του στο CNBC την περασμένη Τρίτη.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δημόσιες δηλώσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Γουίτκοφ στο ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Γουίτκοφ και ο συν-διαπραγματευτής του, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, φέρεται να δήλωσαν στον Λευκό Οίκο την παραμονή της προεκλογικής εκστρατείας ότι το Ιράν απλώς χρησιμοποιούσε τις συνομιλίες για να κερδίσει χρόνο – ένα συμπέρασμα που έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να δώσει το πράσινο φως στην επιχείρηση, σύμφωνα με τουλάχιστον τρία ξεχωριστά δημοσιεύματα.

Ο ίδιος ο Τραμπ ισχυρίστηκε δημόσια ότι οι δυο τους τον βοήθησαν να πειστεί να πάει στον πόλεμο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια πολύμηνη εκστρατεία πίεσης από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία συντονίστηκε με τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ (RS.C.), σύμμαχο του Τραμπ, και τον οποίο υποστήριξε ο πόλεμος, και την οποία παρότρυνε μια κλίκα από μακροχρόνια ισχυρά «γεράκια», όπως ο Χάνιτι και ο Μαρκ Λέβιν.

Το Ιράν είχε κάνει παραχωρήσεις

Οι δηλώσεις του Γουίτκοφ δεν έχουν προκαλέσει μόνο αντιδράσεις για τον παράξενα πολεμοχαρή χαρακτήρα τους. Αρκετοί ειδικοί και ξένοι αξιωματούχοι έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στην προφανή άγνοια των Γουίτκοφ και Κούσνερ σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα που εμπλέκονται, σύμφωνα με το responsiblestatecraft.org.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλ Μπουσάιντι, μεσολαβητής στις συνομιλίες, έκανε την ασυνήθιστη κίνηση να πετάξει επειγόντως στην Ουάσιγκτον μετά τις συνομιλίες, για να πει τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο αμερικανικό κοινό ότι, σε αντίθεση με τα αρνητικά σχόλια των Γουίκτοφ και Κούσνερ, το Ιράν είχε κάνει παραχωρήσεις που υπερέβαιναν κατά πολύ τη συμφωνία του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα για τα πυρηνικά του 2015.

Ο Στιβ Γουίτκοφ ο εργολάβος ακινήτων, από το 2025 είναι ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ειδικός απεσταλμένος για ειρηνευτικές αποστολές

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελέγχου Όπλων, Ντάριλ Κίμπολ, δήλωσε στη δημοσιογράφο Λόρα Ρόζεν ότι, με βάση την επίσημη ενημέρωση των αξιωματούχων του Τραμπ σχετικά με την αποτυχία των συνομιλιών, το δίδυμο φαίνεται να παρερμήνευσε μοιραία μια σειρά από βασικά τεχνικά και ιστορικά ζητήματα που εμπλέκονται στις συνομιλίες.

Ενώ οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θεώρησαν την επιμονή του Ιράν να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 20% στον Ερευνητικό Αντιδραστήρα της Τεχεράνης (TRR) ως κόκκινη σημαία, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο αντιδραστήρας χρησιμοποιήθηκε, ή ακόμα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για την κατασκευή βόμβας, δήλωσαν πυρηνικοί εμπειρογνώμονες στην MS NOW.

Βασιζόμενοι σε αυτές τις μαρτυρίες, αρκετοί παρατηρητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος μπορεί να ξεκίνησε λόγω της « έλλειψης πυρηνικών γνώσεων » των Γουίτκοφ και Κούσνερ και επειδή «δεν διέθεταν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για να κατανοήσουν καν τι προσέφεραν οι Ιρανοί στις διαπραγματεύσεις».

Πράγματι, η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να μην συμπεριλάβει πυρηνικούς εμπειρογνώμονες στην ομάδα διαπραγμάτευσης, γεγονός που φέρεται να μπέρδεψε τους Ιρανούς.

ΔΟΑΕ: Το Ιράν δεν ήταν κοντά στην παραγωγή πυρηνικής βόμβας

Άλλοι που ήταν ενήμεροι για τις συνομιλίες έχουν διατυπώσει πιο σοβαρούς ισχυρισμούς, αμφισβητώντας άμεσα την αφήγηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ για το τι συνέβη. Ο ισχυρισμός του Γουίτκοφ ότι οι Ιρανοί είχαν καυχηθεί ότι είχαν αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για 11 πυρηνικές βόμβες απλώς δεν συνέβη ποτέ, δήλωσαν τρίτα μέρη που ήταν παρόντα στις διαπραγματεύσεις στο MS NOW.

Ένας διπλωμάτης κράτους του Κόλπου δήλωσε ότι αυτός ο ισχυρισμός – τον οποίο ο Γουίτκοφ παρουσίασε στο Fox News ως συγκαλυμμένη απειλή από τους Ιρανούς διαπραγματευτές – ήταν «ανακριβής» και ότι οι Ιρανοί προσπαθούσαν αντ’ αυτού να πουν «ότι όλο αυτό το υλικό μπορεί να εξαφανιστεί σε περίπτωση που έχουμε μια συμφωνία και το Ιράν μπορεί να απαλλαγεί από τις κυρώσεις».

Ένας διπλωμάτης κράτους του Κόλπου δήλωσε επίσης στο πρακτορείο ότι ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε λανθασμένα μια δήλωση του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος ισχυρίστηκε ότι το Ιράν εμπλουτίζει και αποθηκεύει ουράνιο στο TRR, αντί να αναπτύσσει ιατρικά ισότοπα – ένας ισχυρισμός που «απλώς δεν είναι αληθής» και βασίστηκε σε μια συνομιλία «που ο κ. Γουίτκοφ την έβγαλε εντελώς εκτός πλαισίου», είπε ο διπλωμάτης.

Αυτό προστίθεται στο γεγονός ότι τόσο η ΔΟΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Γκρόσι, όσο και πολυάριθμες αξιολογήσεις τόσο από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες έχουν καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα από τους δημόσιους ισχυρισμούς του Γουίτκοφ: ότι το Ιράν δεν ήταν κοντά στην παραγωγή πυρηνικής βόμβας και ούτε καν επιδίωκε να την αναπτύξει.

Η αγάπη του Γουίτκοφ προς το Ισραήλ

Ως αποτέλεσμα, Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να θεωρούν τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ όχι απλώς ανίκανους, αλλά και ως άτομα που παραπλάνησαν σκόπιμα τον πρόεδρο.

Και δεν είναι μόνο οι Ιρανοί. Ακόμη και μη ιρανικά κόμματα που συμμετείχαν στις συνομιλίες φέρεται να μην έβλεπαν τον Γουίτκοφ ως έντιμο μεσίτη, και ένας διπλωμάτης του Κόλπου είχε προηγουμένως παραπονεθεί για την «ψευδή ψευδή παρουσίαση του εαυτού του ως «άνθρωπου της ειρήνης»» από τον Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια των περσινών συνομιλιών, κατά τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν ενόσω οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Αυτή η αντίληψη δεν ενισχύεται από τους ισχυρούς δεσμούς του ζεύγους με το Ισραήλ, το οποίο εδώ και καιρό υποστηρίζει τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γουίτκοφ είναι γνωστός ως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ. Θεωρεί την φιλοϊσραηλινή μεγαλο δωρήτρια Μίριαμ Άντελσον (Ισραηλινοαμερικανίδα γιατρός, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και συντηρητική πολιτική δωρήτρια) «αγαπητή φίλη».

Η Μίριαμ Άντελσον, Ισραηλινοαμερικανίδα ιατρός, επιχειρηματίας, εξέχουσα δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και «αγαπητή φίλη» του Γουίτκοφ. Πηγή φωτό: Facebook

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Γουίτκοφ συγκέντρωσε τεράστια χρηματικά ποσά από φιλοϊσραηλινούς δωρητές για τον Τραμπ, αφού ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σταμάτησε για λίγο τις αποστολές βομβών στη χώρα.

Η προσήλωση του Κούσνερ στην φιλοϊσραηλινή κοινότητα

Εν τω μεταξύ, ο Κούσνερ ήταν βαθιά προσηλωμένος στην φιλοϊσραηλινή κοινότητα σε όλη του τη ζωή.

Θεωρούσε τον Νετανιάχου οικογενειακό φίλο από μικρός, με τον μελλοντικό Ισραηλινό πρωθυπουργό να δανείζεται περιστασιακά την κρεβατοκάμαρα του εφήβου κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του. Ο Κούσνερ φέρεται να συμβουλεύτηκε αξιωματούχους του Νετανιάχου για να γράψει την ομιλία του Τραμπ το 2016 στην Αμερικανοϊσραηλινή Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων, και είναι φίλος με σκληροπυρηνικές φιλοϊσραηλινές προσωπικότητες και έχει δωρίσει χρήματα για την κατασκευή παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με αναφορές, κατά την προετοιμασία για τον πόλεμο και μετά, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συνομιλούσαν σχεδόν καθημερινά με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου και του επικεφαλής της Μοσάντ και οι αρμοδιότητες του Γουίτκοφ προφανώς έχουν πλέον διευρυνθεί στον συντονισμό με τους Ισραηλινούς ηγέτες σχετικά με την πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν.

Ο 46χρονος είναι ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ με ευρεία επιρροή σε θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής

Δεδομένης της πιθανής εμπλοκής των Γουίτκοφ και Κούσνερ σε μελλοντικές διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν, υπάρχει επείγουσα ανάγκη το Κογκρέσο και ο Τύπος να εξετάσουν περισσότερο τον ρόλο του διδύμου στην εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος κλιμακώνεται ραγδαία.

Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη τόσο από τους σχολιαστές όσο και από τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες ότι το δίδυμο συνέβαλε στην υπονόμευση μιας ειρηνικής επίλυσης είτε λόγω ανικανότητας είτε, χειρότερα, σκόπιμης δολιοφθοράς. Δεδομένου του οικονομικού και ανθρώπινου κόστους του πολέμου για το αμερικανικό κοινό, ο αμερικανικός λαός πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια.

