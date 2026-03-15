Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το θέμα των ουκρανικών drone αναχαίτισης, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου ενημέρωσης Ynet στις 14 Μαρτίου.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Ισραήλ Γιέβγκεν Κορνίτσουκ επιβεβαίωσε στο Ynet ότι το Κίεβο έλαβε το αίτημα, προσθέτοντας ότι λόγω περιορισμών στο πρόγραμμα, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη και ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αυτές οι πρώτες αναφορές φέρονται να κλείνουν το ζήτημα της κατάστασης της υγείας του ισραηλινού πρωθυπουργού την ώρα που ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ επιδίδονται σε πόλεμο προπαγάνδας σε σχέση με την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα προσκείμενα σε αυτούς μέσα ενημέρωσης.

Είναι το πρώτο «σημάδι ζωής» για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ακόμα και μέσω της πλαγίας οδού από τις 9 Μαρτίου εν μέσω έντονων φημών που γιγαντώθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα έχασε την ενημέρωση για θέματα ασφάλειας του Σαββάτου την οποία έκανε ο Ίσραελ Κατζ, με αποτέλεσμα η φασαρία στα κοινωνικά δίκτυα να εκτιναχθεί.

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι προοπτικές του Κιέβου ως βασικού παράγοντα στην παγκόσμια κατασκευή drones έχουν ενισχυθεί. Με την υποστήριξη της εμπειρίας του στην απόκρουση ρωσικών επιθέσεων με drones από την αρχή της πλήρους εισβολής της Μόσχας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να μοιραστεί την εμπειρία του στην αντιμετώπιση φθηνών UAV μακράς εμβέλειας.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για την συνομιλία Νετανιάχου και Ζελένσκι

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα τηλεφωνικό ραντεβού μεταξύ Νετανιάχου και Ζελένσκι και το περιεχόμενό τους, οι αναμενόμενες συνομιλίες έρχονται καθώς το Τελ Αβίβ και η Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ενώ ο πόλεμος επεκτείνεται σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drone επίθεσης με στόχο το Ισραήλ και τους συμμάχους ΗΠΑ και Ισραήλ στην περιοχή.

Περισσότερες από 10 χώρες έχουν ήδη ζητήσει τη βοήθεια του Κιέβου για την κατάρριψη ιρανικών drones, δήλωσε ο Ζελένσκι στις 13 Μαρτίου, αφού είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες είχαν επίσης σταλεί στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στη «New York Times» σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης και μια ομάδα ειδικών για να συμβάλει στην προστασία αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, μετά από αίτημα που έλαβε από τις ΗΠΑ στις 5 Μαρτίου.

Οι αναμενόμενες συνομιλίες μεταξύ Νετανιάχου και Ζελένσκι ακολουθούν μια απροσδόκητη απόρριψη της προσφοράς του Κιέβου να μοιραστεί την εμπειρία και την τεχνολογία του που έχει δοκιμαστεί σε μάχες με τις ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News στις 13 Μαρτίου ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Ουκρανίας για την ενίσχυση των αμυντικών συστημάτων κατά των drones.

Το απόγευμα του Σαββάτου ο επικεφαλής της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, κατονόμασε την Ουκρανία ως «εμπόλεμο μέρος» και «ολόκληρο το έδαφός της ως νόμιμο στόχο για το Ιράν». Αντίστοιχες απόψεις ακούστηκαν από περισσότερους ιρανούς αξιωματούχους.