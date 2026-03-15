Λαριτζανί: Η «συμμορία του Έπσταϊν» σχεδιάζει να εμπλέξει το Ιράν σε μια «11η Σεπτεμβρίου»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενοχοποιήσουν την Τεχεράνη για επίθεση που θα θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή του ο Αλί Λαριτζανί, ανέφερε: «Άκουσα ότι τα εναπομείναντα μέλη της συμμορίας του Έπσταϊν έχουν σχεδιάσει μια συνωμοσία για να δημιουργήσουν ένα γεγονός παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου και να κατηγορήσουν για αυτό το Ιράν».

«Το Ιράν αντιτίθεται θεμελιωδώς σε τέτοια τρομοκρατικά σχέδια και δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», τόνισε.

Η ένταση γύρω από το Ιράν συνέπεσε με την δημοσίευση μεγάλων όγκων εγγράφων της αμερικανικής κυβέρνησης που αποκαλύπτουν τους δεσμούς του Τζέφρι Έπσταϊν με πλούσιους και ισχυρούς ανθρώπους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «αποτρόπαιο», φωτογραφήθηκε επανειλημμένα μαζί του.

Η Τεχεράνη προσπαθεί να αναδείξει τις συνδέσεις του Έπσταϊν με την πολιτική, επιχειρηματική και κοινωνική ελίτ των ΗΠΑ, ώστε να παρουσιάσει τους αντιπάλους του στην Ουάσιγκτον ως ηθικά κατώτερους, μεταδίδει το AJ.