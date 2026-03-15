Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Η κινεζική εταιρεία MizarVizion δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις θέσεις που βρίσκονται τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα USS Gerald R. Ford και USS Abraham Lincoln. Στην συνέχεια έκανε ανάλυση των εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που παρακολουθούσε και τις κινήσεις των αεροσκαφών.

Το USS Gerald R. Ford μετακινήθηκε πιο νότια, αλλά παρέμεινε στην Κεντρική Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά των ακτών της Τζέντα, πολύ μακριά από την εμβέλεια των πυραύλων της Ανσάρ Αλλάχ των «Χούθι».

Το USS Abraham Lincoln, εν τω μεταξύ, υποχώρησε στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ομάν, ανοικτά των ακτών της Σαλάλα, απομακρύνοντας το πλοίο κατά περισσότερο από 1.100 χλμ. από το Ιράν, μετά την φερόμενη επίθεση που δέχτηκε ένα από τα συνοδευτικά πλοία του Abraham Lincoln από ιρανικά πολεμικά σκάφη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το USS Abraham Lincoln βρισκόταν στις αρχές της εβδομάδας, λιγότερο από 350 χλμ. ανοικτά των ακτών του Ιράν.

Η κινεζική εταιρεία δορυφορικών υπηρεσιών MizarVizion ανέφερε ότι αεροσκάφη V-22 Osprey αναχώρησαν από το Ομάν μετά τις επιθέσεις και βρίσκονται πλέον στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Τα V -22 Osprey είναι τα αεροπλάνα μεταφοράς των Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Ο ιστότοπος επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Lincoln» κινήθηκε νότια και δυτικά προς το νησί Σοκότρα. Στο νησί Σοκότρα, κατεχόμενο έδαφος της Υεμένης, βρίσκονται βάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τυπικά, τα ΗΑΕ έχουν αποχωρήσει αφήνοντας Υεμενίτες αυτονομιστές του Νοτίου Μεταβατικού Συμβουλίου – STC οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τα ΗΑΕ.

— MizarVision (@MizarVision) March 15, 2026

Τι αναφέρει η κινεζική εταιρεία για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα

«Το σημείο εκκίνησης (38,3°Α, 21,03°Β, υψόμετρο 7400 πόδια, ταχύτητα 247 κόμβοι, κατεύθυνση 175°) του μεταγωγικού αεροσκάφους C-2 της κλάσης Ford βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, με υψόμετρο και ταχύτητα που συνάδουν με τη φάση ανόδου μετά την εκτόξευση με καταπέλτη από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου.

Σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη παρακολούθηση εικόνων, το σημείο αυτό συμπίπτει με τη θέση της Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρων (CSG-12) του USS Gerald R. Ford (CVN-78), η οποία σταθμεύει επί του παρόντος στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας κοντά στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας την Επιχείρηση Epic Fury.»

Το μεταγωγικό αεροσκάφος Osprey του USS Abraham Lincoln, «μετά την απογείωση, απέφυγε την ακτογραμμή της Αραβικής Χερσονήσου, πιθανώς για να παρακάμψει ευαίσθητες χερσαίες περιοχές ή εδάφη.

Στα μέσα της πορείας του (δείγματα πτήσεων από 16:27 έως 18:21), στράφηκε προς τη βόρεια Αραβική Θάλασσα (55,72°Α, 18,95°Β), μια θέση που συνάδει σε μεγάλο βαθμό με την τρέχουσα περιοχή ανάπτυξης της Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρων USS Abraham Lincoln (CVN-72). Το Lincoln διεξάγει επί του παρόντος πτήσεις στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury στα ανοικτά των ακτών της Σαλάλα, στο Ομάν, στη βόρεια Αραβική Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν, με στόχο ιρανικούς στόχους».