Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 23:34

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αμερικανός πρόεδρος, το βράδυ της Τρίτης, έσπευσε να ανακοινώσει για άλλη μια φορά νίκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και συμφωνία με την Τεχεράνη. Μέσα σε όλες αυτές τις δηλώσεις, είπε επίσης ότι έχει συμφωνηθεί αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και πως οι ΗΠΑ μιλούν με «τους κατάλληλους ανθρώπους». Την ίδια ώρα, πακιστανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ταξιδεύει για το Πακιστάν, όπου θα μετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι «διαπραγματεύσεις» στο Πακιστάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, το όνομα Γκαλιμπάφ έχει ακουστεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες. Διεθνή ΜΜΕ τον παρουσιάζουν ως πιθανή επιλογή των ΗΠΑ για να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν, και να γίνει ο συνομιλητής τους.

Βεβαίως, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δεν έχει λυπηθεί τις ΗΠΑ καθόλη τη διάρκεια του πολέμου. Έχει επιτεθεί με σκληρότητα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και έχει προειδοποιήσει ότι αν υπάρξει χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, η καταστροφή για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι τεράστια.


Και διέψευσε ότι διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», έγραψε στο X τη Δευτέρα. «Και τα fakenews χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ποιος είναι

Γεννημένος το 1961, ο Γκαλιμπάφ, γιος ενός παντοπώλη, μεγάλωσε κοντά στο Μασάντ στα βορειοανατολικά του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης εντάχθηκε στις τάξεις της. Ήταν ο ιδρυτής του Ισλαμικού Φοιτητικού Συνδέσμου, ο οποίος τελικά έγινε εθνικός οργανισμός.

Στα 18 του χρόνια, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), που εξελίχθηκαν σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς του Ιράν. Στη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, τη δεκαετία του 1980, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία, φτάνοντας στον βαθμό του ταξίαρχου. Το 1997, έγινε Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές του. Έχει πτυχίο στην πολιτική γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Επίσης, πήρε μεταπτυχιακό στην ανθρωπογεωγραφία και διδακτορικό στην πολιτική γεωγραφία από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Azad και το Πανεπιστήμιο Tarbiat Modares.

Και αρχηγός της αστυνομίας

Το 2000, κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης με αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, ο αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ διόρισε τον Γκαλιμπάφ αρχηγό της εθνικής αστυνομίας. Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ήταν μεταξύ των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης που έγραψαν επιστολή στον τότε πρόεδρο του Ιράν, Μοχάμαντ Χαταμί, και απείλησαν με πιθανή στρατιωτική επέμβαση εάν συνεχιζόταν η αστάθεια εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την περσική υπηρεσία του BBC Persian, η θητεία του ως αρχηγού της αστυνομίας χαρακτηρίστηκε από τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων, τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και διαδηλωτές. Παράλληλα, όμως, βελτίωσε τη φήμη της αστυνομίας.

Η δημαρχία της Τεχεράνης και οι προεδρικές φιλοδοξίες

Ο Γκαλιμπάφ, συντηρητικός πολιτικός, έχει διεκδικήσει ανεπιτυχώς την ιρανική προεδρία πολλές φορές. Έθεσε υποψηφιότητα το 2005, το 2013, το 2017 και το 2024. Το 2017, ωστόσο, αποσύρθηκε από την κούρσα υπέρ του Εμπραχίμ Ραΐσι.

Αλλά παρά το γεγονός ότι ήρθε τέταρτος στις προεδρικές εκλογές του 2005, το δημόσιο προφίλ του συνέβαλε στην εκλογή του ως δημάρχου της πρωτεύουσας Τεχεράνης αργότερα το ίδιο έτος. Εκείνη τη χρονιά, ο πρώην δήμαρχος Τεχεράνης, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, εξελέγη πρόεδρος του Ιράν.

Ως δήμαρχος, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απέκτησε φήμη για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, η δημοτικότητά του δέχτηκε πλήγμα λόγω του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος και εξαιτίας σκανδάλων διαφθοράς. Παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2017.

Πιστός στους Χαμενεΐ

Ο Γκαλιμπάφ εξελέγη πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, το 2020. Στην εκλογή του συνέβαλε το γεγονός ότι ήταν πιστός στον τότε ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Διαδέχθηκε τον Αλί Λαριτζανί, στενό συνεργάτη του Χαμενεΐ, ο οποίος ακολούθως διορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκτοτε έχει αναλάβει και αυτές τις εξουσίες,  διαχειριζόμενος πλέον τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εδώ και καιρό προστατευόμενος του Αλί Χαμενεΐ και έμπιστος του γιου του Μοτζτάμπα, που τον διαδέχθηκε.

Ομότιμος ισχυρών προσωπικοτήτων

Ο Γκαλιμπάφ ήταν επίσης στενός φίλος του Κασέμ Σουλεϊμανί, μιας από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ιράν, τον οποίο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ δολοφόνησε το 2020. Ο Σουλεϊμανί ηγήθηκε της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του Ιράν, του εξωτερικού βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης, που υποστηρίζει πολιτοφυλακές πληρεξουσίων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο ιστορικός Αράς Αζίζι, έγραψε στο βιβλίο του «Σουλεϊμανί: Ο Σκιώδης Διοικητής – Οι ΗΠΑ και οι παγκόσμιες φιλοδοξίες του Ιράν» (2020), ότι «κατά τη διάρκεια των πολέμων χρόνων, οι διοικητές που είχαν διακριθεί περισσότερο είχαν μια περιφερειακή βάση και ένα ταλέντο στην οργάνωση των ανδρών των επαρχιών τους για την εθνική πολεμική προσπάθεια. Τρεις τέτοιοι άνδρες έγιναν στενοί σύντροφοι και βοήθησαν στην οικοδόμηση ενός δικτύου επιρροής που ενίσχυσε τις αντίστοιχες θέσεις τους». Και τους ονόμασε: ο Σουλεϊμανί, ο διάσημος διοικητής του ιρανικού στρατού Αχμάντ Καζεμί Ahmad Kazemi, που πέθανε το 2006, και ο Γκαλιμπάφ.

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Financial Times 24.03.26

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Με επιστολή του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Αποκλείονται πλοία χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σύνταξη
Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Ιράν 24.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

Η Μεγάλη Βρετανία προτίθεται να προχωρήσει σε συνέδριο ασφαλείας για τα Στενά του Ορμούζ στο Λονδίνο ή το Πόρτσμουθ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να «βγαίνουν μπροστά».

Σύνταξη
Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Σκάνδαλο υποκλοπών 24.03.26

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

Ο ιδρυτής της Intellexa, με δήλωση στο Reuters, επισημαίνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Επαναλαμβάνει ότι δεν θα γίνει «αποδιοπομπαίος τράγος».

Σύνταξη
Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Μέση Ανατολή 24.03.26

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
InShorts 24.03.26

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Σύνταξη
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Μπάσκετ 24.03.26

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Σύνταξη
Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ' όλης της ύλης συνέντευξη
«Θυμός» 24.03.26

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Νέα Αριστερά 24.03.26

Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύνταξη
«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Ελλάδα 24.03.26

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Την ώρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης διαφημίζει τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα της χώρας, βοηθητικοί χώροι έχουν μειώσει το χώρο σε λιγότερο από το μισό.

Νίκος Κλόκας
