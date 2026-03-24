Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, το βράδυ της Τρίτης, έσπευσε να ανακοινώσει για άλλη μια φορά νίκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και συμφωνία με την Τεχεράνη. Μέσα σε όλες αυτές τις δηλώσεις, είπε επίσης ότι έχει συμφωνηθεί αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και πως οι ΗΠΑ μιλούν με «τους κατάλληλους ανθρώπους». Την ίδια ώρα, πακιστανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ταξιδεύει για το Πακιστάν, όπου θα μετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Παρά το γεγονός ότι οι «διαπραγματεύσεις» στο Πακιστάν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, το όνομα Γκαλιμπάφ έχει ακουστεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες. Διεθνή ΜΜΕ τον παρουσιάζουν ως πιθανή επιλογή των ΗΠΑ για να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν, και να γίνει ο συνομιλητής τους.

Βεβαίως, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δεν έχει λυπηθεί τις ΗΠΑ καθόλη τη διάρκεια του πολέμου. Έχει επιτεθεί με σκληρότητα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και έχει προειδοποιήσει ότι αν υπάρξει χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, η καταστροφή για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι τεράστια.

We are aware of what is happening in the paper oil market, including the firms hired to influence oil futures. We also see the broader jawboning campaign. But let’s see if they can turn that into «actual fuel» at the pump —or maybe even print gas molecules! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 24, 2026



Και διέψευσε ότι διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον.

«Δεν έχουν διεξαχθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», έγραψε στο X τη Δευτέρα. «Και τα fakenews χρησιμοποιούνται για να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

2/ No negotiations have been held with the US, and fakenews is used to manipulate the financial and oil markets and escape the quagmire in which the US and Israel are trapped. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Ποιος είναι

Γεννημένος το 1961, ο Γκαλιμπάφ, γιος ενός παντοπώλη, μεγάλωσε κοντά στο Μασάντ στα βορειοανατολικά του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης εντάχθηκε στις τάξεις της. Ήταν ο ιδρυτής του Ισλαμικού Φοιτητικού Συνδέσμου, ο οποίος τελικά έγινε εθνικός οργανισμός.

Στα 18 του χρόνια, εντάχθηκε στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), που εξελίχθηκαν σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς του Ιράν. Στη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, τη δεκαετία του 1980, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία, φτάνοντας στον βαθμό του ταξίαρχου. Το 1997, έγινε Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης.

https://www.in.gr/tags/%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%bd/

Παράλληλα, συνέχισε τις σπουδές του. Έχει πτυχίο στην πολιτική γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Επίσης, πήρε μεταπτυχιακό στην ανθρωπογεωγραφία και διδακτορικό στην πολιτική γεωγραφία από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Azad και το Πανεπιστήμιο Tarbiat Modares.

Και αρχηγός της αστυνομίας

Το 2000, κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης με αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, ο αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ διόρισε τον Γκαλιμπάφ αρχηγό της εθνικής αστυνομίας. Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ήταν μεταξύ των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης που έγραψαν επιστολή στον τότε πρόεδρο του Ιράν, Μοχάμαντ Χαταμί, και απείλησαν με πιθανή στρατιωτική επέμβαση εάν συνεχιζόταν η αστάθεια εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την περσική υπηρεσία του BBC Persian, η θητεία του ως αρχηγού της αστυνομίας χαρακτηρίστηκε από τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων, τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και διαδηλωτές. Παράλληλα, όμως, βελτίωσε τη φήμη της αστυνομίας.

Η δημαρχία της Τεχεράνης και οι προεδρικές φιλοδοξίες

Ο Γκαλιμπάφ, συντηρητικός πολιτικός, έχει διεκδικήσει ανεπιτυχώς την ιρανική προεδρία πολλές φορές. Έθεσε υποψηφιότητα το 2005, το 2013, το 2017 και το 2024. Το 2017, ωστόσο, αποσύρθηκε από την κούρσα υπέρ του Εμπραχίμ Ραΐσι.

Αλλά παρά το γεγονός ότι ήρθε τέταρτος στις προεδρικές εκλογές του 2005, το δημόσιο προφίλ του συνέβαλε στην εκλογή του ως δημάρχου της πρωτεύουσας Τεχεράνης αργότερα το ίδιο έτος. Εκείνη τη χρονιά, ο πρώην δήμαρχος Τεχεράνης, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, εξελέγη πρόεδρος του Ιράν.

Ως δήμαρχος, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απέκτησε φήμη για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομών στην πρωτεύουσα. Ωστόσο, η δημοτικότητά του δέχτηκε πλήγμα λόγω του σοβαρού κυκλοφοριακού προβλήματος και εξαιτίας σκανδάλων διαφθοράς. Παρέμεινε στη θέση μέχρι το 2017.

Πιστός στους Χαμενεΐ

Ο Γκαλιμπάφ εξελέγη πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, το 2020. Στην εκλογή του συνέβαλε το γεγονός ότι ήταν πιστός στον τότε ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Διαδέχθηκε τον Αλί Λαριτζανί, στενό συνεργάτη του Χαμενεΐ, ο οποίος ακολούθως διορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν.

Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έκτοτε έχει αναλάβει και αυτές τις εξουσίες, διαχειριζόμενος πλέον τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εδώ και καιρό προστατευόμενος του Αλί Χαμενεΐ και έμπιστος του γιου του Μοτζτάμπα, που τον διαδέχθηκε.

Ομότιμος ισχυρών προσωπικοτήτων

Ο Γκαλιμπάφ ήταν επίσης στενός φίλος του Κασέμ Σουλεϊμανί, μιας από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ιράν, τον οποίο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ δολοφόνησε το 2020. Ο Σουλεϊμανί ηγήθηκε της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του Ιράν, του εξωτερικού βραχίονα των Φρουρών της Επανάστασης, που υποστηρίζει πολιτοφυλακές πληρεξουσίων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο ιστορικός Αράς Αζίζι, έγραψε στο βιβλίο του «Σουλεϊμανί: Ο Σκιώδης Διοικητής – Οι ΗΠΑ και οι παγκόσμιες φιλοδοξίες του Ιράν» (2020), ότι «κατά τη διάρκεια των πολέμων χρόνων, οι διοικητές που είχαν διακριθεί περισσότερο είχαν μια περιφερειακή βάση και ένα ταλέντο στην οργάνωση των ανδρών των επαρχιών τους για την εθνική πολεμική προσπάθεια. Τρεις τέτοιοι άνδρες έγιναν στενοί σύντροφοι και βοήθησαν στην οικοδόμηση ενός δικτύου επιρροής που ενίσχυσε τις αντίστοιχες θέσεις τους». Και τους ονόμασε: ο Σουλεϊμανί, ο διάσημος διοικητής του ιρανικού στρατού Αχμάντ Καζεμί Ahmad Kazemi, που πέθανε το 2006, και ο Γκαλιμπάφ.

• Με στοιχεία από το ΤΙΜΕ