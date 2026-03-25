ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25 Μαρτίου 2026, 14:00

ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ο πόλεμος του Ιράν δεν είναι «Πρώτα η Αμερική»» φωνάζουν όλο και περισσότεροι μέσα στο κίνημα MAGA (σ.σ το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again)  και διαφωνούν κάθετα με τον απρόβλεπτο αυτό πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει σύντομα τον πόλεμο με το Ιράν, το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας περαιτέρω την τεράστια στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αυτό από μόνο του το γεγονός, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να είναι εκείνοι που εκφράζουν τους πιο έντονους προβληματισμούς.

Οι βετεράνοι φοβούνται ότι τους περιμένει μια εξαντλητική, μακροπρόθεσμη εκστρατεία – και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να είναι κακώς προετοιμασμένος να την υποστηρίξει.

«Οι νέοι συχνά είναι πολύ διχασμένοι: είναι φοβισμένοι και ενθουσιασμένοι αλλά δεν είναι σίγουροι ότι είναι ένας καλός πόλεμος. Αλλά οι οικογένειές τους θα δεχτούν ένα πλήγμα στο ηθικό τους, σωστά; «Γιατί πολεμάμε στο Ιράν; Γιατί ο σύζυγός μου δεν γύρισε σπίτι όταν ήταν προγραμματισμένο να γυρίσει σπίτι;», θα αναρωτηθούν» είπε ο βετεράνος στρατηγικός διευθυντής της Concerned Veterans for America.

Ο Τραμπ στέλνει 2.000 Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στον πρόεδρο Τραμπ πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές, ακόμη και καθώς εξετάζει μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία με το Ιράν, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας την Τρίτη.

Οι μάχιμες δυνάμεις θα προέρχονταν από τη «Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης» της μεραρχίας, μια ταξιαρχία περίπου 3.000 στρατιωτών ικανή να αναπτυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες από τους New York Times, οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.

Το νησί Χαργκ (Kharg Island) αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο του Ιράν στον Περσικό Κόλπο

Σε συνδυασμό με τους περίπου 4.500 πεζοναύτες που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, η ανάπτυξη των επίλεκτων δυνάμεων του Στρατού ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των επιπλέον χερσαίων στρατευμάτων που έχουν αποσταλεί στην εμπόλεμη ζώνη από την έναρξη της σύγκρουσης σε σχεδόν 7.000 και σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Περίπου 50.000 στρατιώτες έχουν διατεθεί για τη συνολική επιχείρηση, την οποία το Πεντάγωνο αποκαλεί Epic Fury, από όλη τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι βετεράνοι προειδοποιούν

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας ανάπτυξης δυνάμεων στο Ιράν , οι βετεράνοι φοβούνται ότι τους περιμένει μια εξαντλητική, μακροπρόθεσμη εκστρατεία – και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να είναι κακώς προετοιμασμένος να την υποστηρίξει.

Όπως λέει στην RS η Virginia Burger, βετεράνος των Πεζοναυτών και ανώτερη αναλύτρια αμυντικής πολιτικής στο Κέντρο Πληροφοριών Άμυνας του Project on Government Oversight, δύο Μονάδες Πεζοναυτών (MEU), μονάδες ταχείας αντίδρασης σε πλοία με πάνω από 2.000 πεζοναύτες η καθεμία, βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή , όπου η 11η MEU πρόκειται να ενωθεί με την 31η MEU.

Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια εκτεταμένη, πιθανώς επικίνδυνη, επιχείρηση, που ίσως περιλαμβάνει την κατάληψη του νησιού Χαργκ από τους Πεζοναύτες – την οποία ορισμένοι βετεράνοι αποκαλούν ήδη πιθανή «αποστολή αυτοκτονίας».

«Γιατί μπαίνουμε σε κάτι που [θα μπορούσε] να είναι τόσο παρατεταμένο;» ρώτησε η Virginia Burger. «Το Ιράν [έχει] δικαίωμα ψήφου σε αυτό, σωστά; Δεν υπάρχουμε στο κενό — οι Πεζοναύτες δεν πρόκειται απλώς να περπατήσουν στο νησί Χάργκ [χωρίς αντίπαλο]. Πώς θα μοιάζει αυτό, όσον αφορά την απώλεια αμερικανικών ζωών, την απώλεια αμερικανικού εξοπλισμού;»

Ο Mike Prysner, βετεράνος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Συνείδησης και Πολέμου, δήλωσε στο RS ότι, βάσει της εκτεταμένης επαφής του οργανισμού του με μέλη των ένοπλων δυνάμεων και τις οικογένειές τους, πολλές στρατιωτικές μονάδες προετοιμάζονται για μάχη.

«Αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο», δήλωσε ο Prysner στο RS. «Όλοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν».

Στρατηγικές ανησυχίες

Αλλά μια παρατεταμένη μάχη με το Ιράν θα είναι δύσκολη. Παρόλο που οι ΗΠΑ διαθέτουν τα τακτικά μέσα και το προσωπικό για να εγκαταστήσουν δυνάμεις στο έδαφος, τα στρατεύματα που θα αναπτυχθούν πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν συχνές επιθέσεις, θύματα και στρατηγικές αποτυχίες, σύμφωνα με τον John Byrnes, βετεράνο και στρατηγικό διευθυντή της Concerned Veterans for America.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να στείλουμε τους στρατιώτες μας στο έδαφος. Ανησυχώ περισσότερο για μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση», δήλωσε ο Byrnes. «Σε κάθε βήμα [σε μια χερσαία ανάπτυξη], θα υπάρξουν κάποιες απώλειες από τους Αμερικανούς – και αυτό που οι στρατηγοί μπορεί να πιστεύουν ότι θα διαρκέσει μια εβδομάδα, ξαφνικά μπορεί να διαρκέσει έναν ή δύο μήνες».

Δεν είναι σαφές πού θα πάνε περίπου 2.000 στρατιώτες από τη μεραρχία στη Μέση Ανατολή, αλλά η τοποθεσία θα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι

Ο James Webb, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και πολιτικής που υπηρέτησε στο Ιράκ ως πεζοναύτης, προειδοποίησε ότι η ορεινή γεωγραφία του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εφιάλτη υλικοτεχνικής υποστήριξης για μια χερσαία ανάπτυξη — και ότι οι Ιρανοί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν.

«Όταν αρχίζεις να μιλάς για τη γεωγραφία και τον πληθυσμό [του Ιράν] των περίπου 90 εκατομμυρίων ανθρώπων — η γεωγραφία δεν ευνοεί καθόλου τις επιθετικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Webb. «Είναι η πατρίδα τους. Ως κάποιος που έχει πολεμήσει στην πατρίδα μιας άλλης χώρας, βρίσκεσαι πάντα σε μειονεκτική θέση».

«Όταν εξετάζεις τη διεξαγωγή του πολέμου από την ιρανική πλευρά, το έχουν μετρήσει αυτό με κάθε δυνατό τρόπο. Ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν», τόνισε ο Webb.

«Θα μπορούσε να είναι «περισσότερο Καλλίπολη παρά Βιετνάμ»

Μια εκτεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε «να μοιάζει περισσότερο με την Καλλίπολη παρά με το Βιετνάμ», είπε ο Webb, αναφερόμενος στην αποτυχημένη, με τις βαριές απώλειες, συμμαχική εκστρατεία για την κατάληψη των τουρκικών στενών κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που οδήγησε στον θάνατο 247.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων που υποστήριζαν τις επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πέρα από την εύθραυστη εφοδιαστική αλυσίδα στο πεδίο της μάχης, διακυβεύονται μεγαλύτερα στρατηγικά ζητήματα για τις ΗΠΑ. Μετακινώντας πυρομαχικά από κρίσιμες τοποθεσίες για να συνεχίσουν την πολεμική προσπάθεια, οι ΗΠΑ δείχνουν σημάδια υπερβολικής επέκτασης.

«Μεταφέρουμε αμυντικούς πυραύλους αναχαίτισης από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή, σωστά; Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Πρόκειται για μια τεράστια κίνηση εκτός του θεάτρου επιχειρήσεων, η μεταφορά των THAAD [συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων] από τη Νότια Κορέα στην CENTCOM», δήλωσε ο Burger στην RS. «Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναρωτιούνται [αν αυτές οι κινήσεις] αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ειδικά στον Ειρηνικό».

Οι στρατιωτικοί ηγέτες βλέπουν «πως δαπανούμε τα ήδη μειούμενα αποθέματα πυρομαχικών μας και αμφισβητούν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν έπρεπε να μπούμε σε έναν πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος επιλογής», δήλωσε ο Burger . «Η απόλυτη έλλειψη στρατηγικής προνοητικότητας που [η κυβέρνηση] έβαλε σε αυτό δείχνει πόσο λίγο ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και τις ανησυχίες των μελών των ενόπλων δυνάμεών μας».

Χαμηλό ηθικό

Καθώς αυξάνονται οι προοπτικές για εκτεταμένες επιχειρήσεις στο Ιράν, οι βετεράνοι υποστηρίζουν ότι το χαμηλό ηθικό μεταξύ των μελών των ενόπλων δυνάμεων -μερικοί από τους οποίους δεν βλέπουν λόγους για να βρίσκονται οι ΗΠΑ σε πόλεμο με την Τεχεράνη- θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη κρίση εμπιστοσύνης.

«Δεν έχουμε κάποια δικαιολογία από τον Λευκό Οίκο. Δεν έχουμε κάποιο ισχυρό μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο που να εμπνέει εμπιστοσύνη από τον Υπουργό Άμυνας», είπε ο  Burger. «Θα δημιουργήσετε αυτή την απογοήτευση που θα προκαλέσει προβλήματα διατήρησης προσωπικού και προβλήματα στρατολόγησης στο μέλλον».

«Νομίζω ότι πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι στον στρατό, που έχουν υπηρετήσει εδώ και πολύ καιρό, που υπηρέτησαν και είδαν απώλειες κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, είναι ίσως λίγο επιφυλακτικοί: «Ξέρετε, αυτό δεν είναι και πολύ καλό και δεν θα είναι καλό για το ηθικό των στρατευμάτων μας μακροπρόθεσμα»», είπε ο βετεράνος στρατηγικός διευθυντής της Concerned Veterans for America, Burns.

«Οι νέοι πιθανότατα θα είναι ως επί το πλείστον καλά… Συχνά είναι πολύ διχασμένοι: είναι φοβισμένοι και ενθουσιασμένοι, και δεν είναι σίγουροι ότι είναι ένας καλός πόλεμος, αλλά είναι χαρούμενοι που μπορούν να πάνε στο πεδίο και να αποδείξουν τα λεγόμενά τους», εξήγησε ο Burns.

Αντιρρησίες συνείδησης

Επιδιώκοντας να απομακρυνθούν εντελώς από τις τάξεις τους, ορισμένοι στρατιώτες επιδιώκουν να γίνουν αντιρρησίες συνείδησης. Όπως λέει ο Mike Prysner, πολλοί στρατιώτες αναφέρουν την πιθανή επίθεση των ΗΠΑ σε σχολείο στο Μινάμπ του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, και την ευρύτερη απογοήτευση με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ως λόγους για να γίνουν αντιρρησίες συνείδησης.

Η φωτογραφία – γροθιά στο στομάχι που δημοσίευσαν τα ιρανικά και διεθνή μέσα όπου εκσκαφείς και εργάτες άνοιγαν σειρές από ομαδικούς τάφους, για τους μαθητές δημοτικού σχολείου στο Μινάμπ που σκοτώθηκαν στην επίθεση που πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Ισραήλ

«Ο πιο συνηθισμένος [λόγος] που ακούω [από μέλη των ένοπλων δυνάμεων] για το ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν [στον πόλεμο] είναι η σφαγή στο σχολείο Μινάμπ», δήλωσε ο Prysner.

«Μέλη των ενόπλων δυνάμεων παρακολούθησαν τον πόλεμο στη Γάζα», είπε. «Και μετά – ο πρώτος μεγάλος πόλεμος που ξεκινούν οι ΗΠΑ από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας… ξεκινά με τις ΗΠΑ να κάνουν κάτι που μοιάζει ακριβώς… με ένα από τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε το Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας».

Για όσους παραμείνουν και πολεμήσουν, το χαμηλό ηθικό κινδυνεύει να εμποδίσει την πολεμική προσπάθεια.

«Αν το μυαλό και η καρδιά σου δεν είναι εκεί όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πετύχεις τους στόχους σου – αν όχι καθόλου», είπε ο Webb. «Αυτό είναι το συμπέρασμα».

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

inWellness
inTown
Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Κόσμος 25.03.26

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 13:14

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Ασιατικές αγορές 25.03.26

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική επέτειος 25.03.26 Upd: 12:49

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

