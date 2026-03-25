«Ο πόλεμος του Ιράν δεν είναι «Πρώτα η Αμερική»» φωνάζουν όλο και περισσότεροι μέσα στο κίνημα MAGA (σ.σ το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Make America Great Again) και διαφωνούν κάθετα με τον απρόβλεπτο αυτό πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει σύντομα τον πόλεμο με το Ιράν, το Πεντάγωνο αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας περαιτέρω την τεράστια στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή.

Αυτό από μόνο του το γεγονός, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να είναι εκείνοι που εκφράζουν τους πιο έντονους προβληματισμούς.

Ο Τραμπ στέλνει 2.000 Αμερικανούς αλεξιπτωτιστές στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο διέταξε περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των ΗΠΑ να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή, δίνοντας στον πρόεδρο Τραμπ πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές, ακόμη και καθώς εξετάζει μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία με το Ιράν, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας την Τρίτη.

Οι μάχιμες δυνάμεις θα προέρχονταν από τη «Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης» της μεραρχίας, μια ταξιαρχία περίπου 3.000 στρατιωτών ικανή να αναπτυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες από τους New York Times, οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.

Σε συνδυασμό με τους περίπου 4.500 πεζοναύτες που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, η ανάπτυξη των επίλεκτων δυνάμεων του Στρατού ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των επιπλέον χερσαίων στρατευμάτων που έχουν αποσταλεί στην εμπόλεμη ζώνη από την έναρξη της σύγκρουσης σε σχεδόν 7.000 και σηματοδοτεί μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Περίπου 50.000 στρατιώτες έχουν διατεθεί για τη συνολική επιχείρηση, την οποία το Πεντάγωνο αποκαλεί Epic Fury, από όλη τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι βετεράνοι προειδοποιούν

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας ανάπτυξης δυνάμεων στο Ιράν , οι βετεράνοι φοβούνται ότι τους περιμένει μια εξαντλητική, μακροπρόθεσμη εκστρατεία – και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να είναι κακώς προετοιμασμένος να την υποστηρίξει.

Όπως λέει στην RS η Virginia Burger, βετεράνος των Πεζοναυτών και ανώτερη αναλύτρια αμυντικής πολιτικής στο Κέντρο Πληροφοριών Άμυνας του Project on Government Oversight, δύο Μονάδες Πεζοναυτών (MEU), μονάδες ταχείας αντίδρασης σε πλοία με πάνω από 2.000 πεζοναύτες η καθεμία, βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή , όπου η 11η MEU πρόκειται να ενωθεί με την 31η MEU.

Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια εκτεταμένη, πιθανώς επικίνδυνη, επιχείρηση, που ίσως περιλαμβάνει την κατάληψη του νησιού Χαργκ από τους Πεζοναύτες – την οποία ορισμένοι βετεράνοι αποκαλούν ήδη πιθανή «αποστολή αυτοκτονίας».

«Γιατί μπαίνουμε σε κάτι που [θα μπορούσε] να είναι τόσο παρατεταμένο;» ρώτησε η Virginia Burger. «Το Ιράν [έχει] δικαίωμα ψήφου σε αυτό, σωστά; Δεν υπάρχουμε στο κενό — οι Πεζοναύτες δεν πρόκειται απλώς να περπατήσουν στο νησί Χάργκ [χωρίς αντίπαλο]. Πώς θα μοιάζει αυτό, όσον αφορά την απώλεια αμερικανικών ζωών, την απώλεια αμερικανικού εξοπλισμού;»

Ο Mike Prysner, βετεράνος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Συνείδησης και Πολέμου, δήλωσε στο RS ότι, βάσει της εκτεταμένης επαφής του οργανισμού του με μέλη των ένοπλων δυνάμεων και τις οικογένειές τους, πολλές στρατιωτικές μονάδες προετοιμάζονται για μάχη.

«Αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο», δήλωσε ο Prysner στο RS. «Όλοι ετοιμάζονται να ξεκινήσουν».

Στρατηγικές ανησυχίες

Αλλά μια παρατεταμένη μάχη με το Ιράν θα είναι δύσκολη. Παρόλο που οι ΗΠΑ διαθέτουν τα τακτικά μέσα και το προσωπικό για να εγκαταστήσουν δυνάμεις στο έδαφος, τα στρατεύματα που θα αναπτυχθούν πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν συχνές επιθέσεις, θύματα και στρατηγικές αποτυχίες, σύμφωνα με τον John Byrnes, βετεράνο και στρατηγικό διευθυντή της Concerned Veterans for America.

«Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να στείλουμε τους στρατιώτες μας στο έδαφος. Ανησυχώ περισσότερο για μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση», δήλωσε ο Byrnes. «Σε κάθε βήμα [σε μια χερσαία ανάπτυξη], θα υπάρξουν κάποιες απώλειες από τους Αμερικανούς – και αυτό που οι στρατηγοί μπορεί να πιστεύουν ότι θα διαρκέσει μια εβδομάδα, ξαφνικά μπορεί να διαρκέσει έναν ή δύο μήνες».

Ο James Webb, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και πολιτικής που υπηρέτησε στο Ιράκ ως πεζοναύτης, προειδοποίησε ότι η ορεινή γεωγραφία του Ιράν θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εφιάλτη υλικοτεχνικής υποστήριξης για μια χερσαία ανάπτυξη — και ότι οι Ιρανοί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν.

«Όταν αρχίζεις να μιλάς για τη γεωγραφία και τον πληθυσμό [του Ιράν] των περίπου 90 εκατομμυρίων ανθρώπων — η γεωγραφία δεν ευνοεί καθόλου τις επιθετικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Webb. «Είναι η πατρίδα τους. Ως κάποιος που έχει πολεμήσει στην πατρίδα μιας άλλης χώρας, βρίσκεσαι πάντα σε μειονεκτική θέση».

«Όταν εξετάζεις τη διεξαγωγή του πολέμου από την ιρανική πλευρά, το έχουν μετρήσει αυτό με κάθε δυνατό τρόπο. Ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν», τόνισε ο Webb.

«Θα μπορούσε να είναι «περισσότερο Καλλίπολη παρά Βιετνάμ»

Μια εκτεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε «να μοιάζει περισσότερο με την Καλλίπολη παρά με το Βιετνάμ», είπε ο Webb, αναφερόμενος στην αποτυχημένη, με τις βαριές απώλειες, συμμαχική εκστρατεία για την κατάληψη των τουρκικών στενών κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που οδήγησε στον θάνατο 247.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων που υποστήριζαν τις επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πέρα από την εύθραυστη εφοδιαστική αλυσίδα στο πεδίο της μάχης, διακυβεύονται μεγαλύτερα στρατηγικά ζητήματα για τις ΗΠΑ. Μετακινώντας πυρομαχικά από κρίσιμες τοποθεσίες για να συνεχίσουν την πολεμική προσπάθεια, οι ΗΠΑ δείχνουν σημάδια υπερβολικής επέκτασης.

«Μεταφέρουμε αμυντικούς πυραύλους αναχαίτισης από τη Νότια Κορέα στη Μέση Ανατολή, σωστά; Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Πρόκειται για μια τεράστια κίνηση εκτός του θεάτρου επιχειρήσεων, η μεταφορά των THAAD [συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων] από τη Νότια Κορέα στην CENTCOM», δήλωσε ο Burger στην RS. «Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναρωτιούνται [αν αυτές οι κινήσεις] αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ειδικά στον Ειρηνικό».

Οι στρατιωτικοί ηγέτες βλέπουν «πως δαπανούμε τα ήδη μειούμενα αποθέματα πυρομαχικών μας και αμφισβητούν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν έπρεπε να μπούμε σε έναν πόλεμο που δεν ήταν πόλεμος επιλογής», δήλωσε ο Burger . «Η απόλυτη έλλειψη στρατηγικής προνοητικότητας που [η κυβέρνηση] έβαλε σε αυτό δείχνει πόσο λίγο ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και τις ανησυχίες των μελών των ενόπλων δυνάμεών μας».

Χαμηλό ηθικό

Καθώς αυξάνονται οι προοπτικές για εκτεταμένες επιχειρήσεις στο Ιράν, οι βετεράνοι υποστηρίζουν ότι το χαμηλό ηθικό μεταξύ των μελών των ενόπλων δυνάμεων -μερικοί από τους οποίους δεν βλέπουν λόγους για να βρίσκονται οι ΗΠΑ σε πόλεμο με την Τεχεράνη- θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια μακροπρόθεσμη κρίση εμπιστοσύνης.

«Δεν έχουμε κάποια δικαιολογία από τον Λευκό Οίκο. Δεν έχουμε κάποιο ισχυρό μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο που να εμπνέει εμπιστοσύνη από τον Υπουργό Άμυνας», είπε ο Burger. «Θα δημιουργήσετε αυτή την απογοήτευση που θα προκαλέσει προβλήματα διατήρησης προσωπικού και προβλήματα στρατολόγησης στο μέλλον».

«Νομίζω ότι πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι στον στρατό, που έχουν υπηρετήσει εδώ και πολύ καιρό, που υπηρέτησαν και είδαν απώλειες κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας, είναι ίσως λίγο επιφυλακτικοί: «Ξέρετε, αυτό δεν είναι και πολύ καλό και δεν θα είναι καλό για το ηθικό των στρατευμάτων μας μακροπρόθεσμα»», είπε ο βετεράνος στρατηγικός διευθυντής της Concerned Veterans for America, Burns.

«Οι νέοι πιθανότατα θα είναι ως επί το πλείστον καλά… Συχνά είναι πολύ διχασμένοι: είναι φοβισμένοι και ενθουσιασμένοι, και δεν είναι σίγουροι ότι είναι ένας καλός πόλεμος, αλλά είναι χαρούμενοι που μπορούν να πάνε στο πεδίο και να αποδείξουν τα λεγόμενά τους», εξήγησε ο Burns.

Αντιρρησίες συνείδησης

Επιδιώκοντας να απομακρυνθούν εντελώς από τις τάξεις τους, ορισμένοι στρατιώτες επιδιώκουν να γίνουν αντιρρησίες συνείδησης. Όπως λέει ο Mike Prysner, πολλοί στρατιώτες αναφέρουν την πιθανή επίθεση των ΗΠΑ σε σχολείο στο Μινάμπ του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, και την ευρύτερη απογοήτευση με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ως λόγους για να γίνουν αντιρρησίες συνείδησης.

«Ο πιο συνηθισμένος [λόγος] που ακούω [από μέλη των ένοπλων δυνάμεων] για το ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν [στον πόλεμο] είναι η σφαγή στο σχολείο Μινάμπ», δήλωσε ο Prysner.

«Μέλη των ενόπλων δυνάμεων παρακολούθησαν τον πόλεμο στη Γάζα», είπε. «Και μετά – ο πρώτος μεγάλος πόλεμος που ξεκινούν οι ΗΠΑ από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας… ξεκινά με τις ΗΠΑ να κάνουν κάτι που μοιάζει ακριβώς… με ένα από τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε το Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας».

Για όσους παραμείνουν και πολεμήσουν, το χαμηλό ηθικό κινδυνεύει να εμποδίσει την πολεμική προσπάθεια.

«Αν το μυαλό και η καρδιά σου δεν είναι εκεί όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πετύχεις τους στόχους σου – αν όχι καθόλου», είπε ο Webb. «Αυτό είναι το συμπέρασμα».