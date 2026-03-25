Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Με μπαράζ εκατέρωθεν επιθέσεων συνεχίζεται για 26η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να επαναλαμβάνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, ενώ ιρανικοί πύραυλοι ανάγκασαν τους Ισραηλινούς να καταφύγουν στα καταφύγια τους στο κέντρο και το βόρειο τμήμα της χώρας. Οι ισραηλινές δυνάμεις παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, προωθούνται περαιτέρω στο νότιο Λίβανο, αφού παρουσίασαν σχέδια για την κατάληψη της περιοχής.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράκ παραχώρησε σε ομάδες μαχητών το δικαίωμα να απαντήσουν στις αμερικανικές επιθέσεις, μετά από μια επίθεση σε παραστρατιωτική βάση στην Ανμπάρ που σκότωσε 15 στρατιώτες.

