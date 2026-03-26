Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Την ώρα που ο κόσμος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στις υπαρκτές ή μη συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για λήξη του πολέμου, ένα άλλο δράμα εκτυλίσσεται στον Λίβανο. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, με θύματα τους αμάχους που εκτοπίζονται κατά χιλιάδες, ενώ καταστρέφονται υποδομές και κατοικίες.

Ήδη σχεδόν 1.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, και το ένα πέμπτο του πληθυσμού (περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι) έχει εκτοπιστεί.

Όταν η Χεζμπολάχ επανεκκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, εκτοξεύοντας πυραύλους, το Τελ Αβίβ απάντησε με αυτό που χαρακτήρισε «ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις». Αλλά πλέον τα πράγματα φαίνεται ότι είναι εκτός ελέγχου. Και όλα δείχνουν ότι επίκειται κατοχή εδαφών του Λιβάνου.

רה»מ בנימין נתניהו ואני הורינו לצה»ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים – בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה. צה»ל… pic.twitter.com/YA200v1211 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 22, 2026

«Ζώνη Ασφαλείας»

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ επεκτείνουν μια λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, καθώς ο στρατός επεκτείνει την εκστρατεία του κατά της Χεζμπολάχ.

«Έχουμε δημιουργήσει μια “γνήσια ζώνη ασφαλείας” που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα», δήλωσε.

«Επεκτείνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή από τους αντιαρματικούς πυραύλους και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Την Τρίτη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ανακοίνωσε ουσιαστικά κατοχή του Λιβάνου – περιγράφοντας μια «αμυντική ζώνη» που εκτείνεται μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων. Αυτό θα ήταν ούτως ή άλλως παράνομο.

מדיניות ישראל בלבנון ברורה: יש טרור וטילים – אין בתים ואין תושבים – וצה»ל ישלוט במרחב הביטחוני עד הליטני. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 24, 2026



Ενώ ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ζήτησε την άμεση προσάρτηση των εδαφών αυτών. «Για να ενισχυθεί ο σιωνισμός και να αναπτυχθεί η γεωργία», είπε.

🇮🇱🇱🇧 Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, pide la creación de una zona de amortiguación en el sur de Líbano tras la guerra con Hezbollah para «fortalecer el sionismo y el desarrollo agrícola». pic.twitter.com/KCnDbZKNXd — Global News ESP (@GlobalNewsESP) March 19, 2026



Ο Ίσραελ Κατζ είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα κατεδαφίσει σπίτια κατά μήκος των συνόρων, όπως έκανε στη Ράφα και το Μπέιτ Χανούν στη Γάζα. Οι πόλεις αυτές ισοπεδώθηκαν. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και οι αξιωματούχοι κατηγορούν το Ισραήλ ότι στοχεύει σκόπιμα ιατρικές εγκαταστάσεις και η Human Rights Watch καταγγέλλει ότι ο στρατός του Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου.

Αντιδράσεις

Οι κινήσεις αυτές του Ισραήλ έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιχειρεί να πείσει τον Νετανιάχου μέσω της διπλωματίας.

Χωρίς περιστροφές, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, που έχει αντιταχθεί από την αρχή στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «επιδιώκει να προκαλέσει το ίδιο επίπεδο ζημιάς και καταστροφής» στον Λίβανο με αυτό που προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας στο ισπανικό κοινοβούλιο με θέμα τον πόλεμο στο Ιράν, προειδοποίησε επίσης ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει πιο σκληροπυρηνική στάση από τον προκάτοχό του. Αλλά επανέλαβε ότι η Ισπανία «δεν θα εμπλακεί στον παράνομο πόλεμο». «Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός», πρόσθεσε.

Αλλά και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι «το μοντέλο της Γάζας δεν πρέπει να αναπαραχθεί στον Λίβανο». Σημείωσε ότι οι άνθρωποι εκεί ζουν σε καθεστώς «βαθιάς ανασφάλειας», την οποία είδε από πρώτο χέρι σε πρόσφατη επίσκεψή του στον Λίβανο.

«Να σταματήσει ο πόλεμος»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, απηχώντας και το γεγονός των στενών δεσμών της Γαλλίας με τον Λίβανο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «και εκεί, ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει». Επίσης, κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ και το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιθέσεις του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε ότι καμιά «κατοχή» δεν μπορεί να εγγυηθεί την «ασφάλεια κανενός». «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός», δήλωσε.