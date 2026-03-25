Φωτιά σε δασική έκταση στη Κεφαλονιά – Σηκώθηκε αεροσκάφος
InShorts 25 Μαρτίου 2026, 15:44
Ο Σάντσεθ προειδοποιεί: «Ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτόν στο Ιράκ το 2003»

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και, αντίθετα, επιδείνωσε τις συνθήκες διαβίωσης των απλών ανθρώπων.

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί ένα «πολύ χειρότερο» σενάριο από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

«Δεν πρόκειται για το ίδιο σενάριο με τον παράνομο πόλεμο στο Ιράκ. Αντιμετωπίζουμε κάτι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Με πιθανές επιπτώσεις που είναι πολύ ευρύτερες και πολύ βαθύτερες», δήλωσε στο κοινοβούλιο σύμφωνα με το euronews.

«Αυτή τη φορά, είναι ένας παράλογος και παράνομος πόλεμος. Ένας σκληρός πόλεμος που μας απομακρύνει από την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων μας».

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός αρνήθηκε τα αιτήματα της Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές βάσεις της Μαδρίτης για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία ως αποτέλεσμα.

«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», παραπονέθηκε ο Τραμπ στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς νωρίτερα τον Μάρτιο.

«Γι’ αυτό θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία».

«Η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να χρειαζόμαστε εκτός από υπέροχους ανθρώπους. Έχουν υπέροχους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν υπέροχη ηγεσία», είπε.

Ο Σάντσεθ είπε ότι η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003 δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της και αντίθετα ανάγκασε τους απλούς ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αντιξοότητες, αναφέροντας ότι οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων, σε μεταναστευτική κρίση και σε τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να έχει παρόμοιο οικονομικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Κάθε βόμβα που πέφτει στη Μέση Ανατολή τελικά πλήττει, όπως ήδη βλέπουμε, τα πορτοφόλια των οικογενειών μας», είπε ο Σάντσεθ.

Η θέση της κυβέρνησης συμμερίζεται ευρέως από τον λαό σε όλη την Ισπανία, με το 68% να δηλώνει ότι αντιτίθεται στον πόλεμο σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η 40db.

Οικονομικές επιπτώσεις

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή του ενέκρινε ένα εκτεταμένο πακέτο μέτρων αξίας 5 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων στους φόρους καυσίμων.

«Δεν είναι δίκαιο ορισμένοι να βάζουν φωτιά στον κόσμο ενώ άλλοι να φέρουν τις στάχτες. Δεν είναι σωστό οι Ισπανοί και άλλοι Ευρωπαίοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για αυτόν τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Η αναφορά του στο Ιράκ ενδέχεται να αγγίξει ευαίσθητη χορδή σε ορισμένους Ισπανούς ψηφοφόρους.

Η υποστήριξη αυτού του πολέμου από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που ήταν στην εξουσία τότε, το οποίο έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ, ήταν ευρέως αντιδημοφιλής και πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτό άνοιξε τον δρόμο για την έκπληξη νίκη του σοσιαλιστικού κόμματος PSOE τον Μάρτιο του 2004, λίγες ημέρες μετά τις θανατηφόρες βομβιστικές επιθέσεις τζιχαντιστών σε προαστιακά τρένα που συνέδεαν τη Μαδρίτη με την κοντινή Αλκαλά ντε Εναρές, εντός και γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έμα παρακλάδι της Αλ Κάιντα ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις και ζήτησε την απόσυρση των ισπανικών δυνάμεων από το Ιράκ.

Η πλειοψηφία των Ισπανών, 53,2%, υποστηρίζει την απόφαση του Σάντσεθ να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη ναυτική βάση της Ρότα και την αεροπορική βάση του Μορόν για επιθέσεις κατά του Ιράν, όπως έδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στην εφημερίδα El País.

Κτηνοτροφία: Μπροστά στην τέλεια καταιγίδα ενόψει Πάσχα – Φόβοι για ελλείψεις [γραφήματα]

Μπεϋζιανή σκέψη: Γιατί αξίζει να την υιοθετήσουμε

Ιράν: Πέντε όροι-απάντηση στις «υπερβολικές» απαιτήσεις Τραμπ – Επιμένει για κυριαρχία στα Στενά του Ορμούζ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Αγωνία 25.03.26

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
InShorts 24.03.26

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί - Το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Νέα Υόρκη: Συγκλονιστικό ηχητικό από τη σύγκρουση με τους δύο νεκρούς – «Τα έκανα θάλασσα»
Η σύγκρουση του αεροσκάφους με όχημα εδάφους σε αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον επιχειρηματία – Αρνείται τις κατηγορίες – Την Τρίτη η απολογία του
Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Βρέθηκε ο πραγματικός Ντ’ Αρτανιάν; Σκελετός στο Βέλγιο παραπέμπει στους «Τρεις Σωματοφύλακες»
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα οστά ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατς ντε Καστελμόρ, περισσότερο γνωστό ως Ντ’ Αρτανιάν, ο οποίος ενέπνευσε το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

