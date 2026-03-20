Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, μια σειρά 80 μέτρων, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενος ιδίως «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια.
«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν για υποστήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, είναι η μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των τιμών στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, τόνισε ο Σάντσεθ. Η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα φτάσει έως και 60%.
«Προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στην Ισπανία
Τα μέτρα θα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ για βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας.
Επιπρόσθετα, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την υιοθέτηση διατάγματος που προβλέπει «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο «παρόμοιο με αυτά που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες κρίσεις», είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, αναφερόμενος «στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».
Τα μέτρα αυτά, πάντως, πρέπει να εγκριθούν από την ισπανική Βουλή.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ιταλία όσο και η Αυστρία αποφάσισαν να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της ενέργειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις