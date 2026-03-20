Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, μια σειρά 80 μέτρων, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενος ιδίως «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια.

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν για υποστήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, είναι η μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των τιμών στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, τόνισε ο Σάντσεθ. Η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα φτάσει έως και 60%.

«Προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στην Ισπανία

Τα μέτρα θα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ για βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας.

Επιπρόσθετα, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την υιοθέτηση διατάγματος που προβλέπει «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο «παρόμοιο με αυτά που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες κρίσεις», είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, αναφερόμενος «στην ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».

Τα μέτρα αυτά, πάντως, πρέπει να εγκριθούν από την ισπανική Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ιταλία όσο και η Αυστρία αποφάσισαν να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της ενέργειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.