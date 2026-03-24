Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 18:55

Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να μπουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ζυγίζουν τον κίνδυνο να εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ έχοντας απέναντί τους ένα οργισμένο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Βαθύτερα στον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται ότι ωθούνται οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από τα αντίποινα της Τεχεράνης στα πλήγματα που δέχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τόσο το πρακτορείο Bloomberg όσο και η Wall Street Journal, αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πολύ κοντά στη χρήση στρατιωτικής βίας.

Ο φόβος της κλιμάκωσης

Την ώρα που χώρες όπως το Ομάν, φοβούμενες τον κίνδυνο και τις συνέπειες κλιμάκωσης του πολέμου, οι ισχυρότερες αραβικές χώρες του Κόλπου, με προεξάρχουσες τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο. Και θα το κάνουν, σύμφωνα με το Bloomberg, αν η Τεχεράνη πλήξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές τους.

Το Ιράν έχει απειλήσει με πλήγματα στις υποδομές τους, αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προηγουμένως πλήξουν τις δικές του υποδομές.

Φωτιά στις εγκαταστάσεις της Aramco / Social Media/via REUTERS

Τα κράτη του Περσικού φοβούνται πάντως ότι, ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, θα βρεθούν στο στόχαστρο του Ιράν. Και πως, ακόμη και μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα μπορούσε να τα αφήσει εκτεθειμένα σε ένα αποδυναμωμένο, αλλά πάντως εχθρικό Ιράν.

Η προθυμία του Ριάντ…

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal, η Σαουδική Αραβία έχει ήδη συμφωνήσει να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική βάση «Βασιλιάς Φαχντ» στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Και αυτό ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις ή ο εναέριος χώρος της για επιθέσεις στο Ιράν.

Αυτό που φαίνεται ότι άλλαξε την απόφαση ήταν οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και στην πρωτεύουσα Ριάντ. Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται πρόθυμος να ενισχύσει την αποτροπή της χώρας. Και πως είναι κοντά σε μια απόφαση να συμμετάσχει στις επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. «Είναι θέμα χρόνου πριν το βασίλειο εισέλθει στον πόλεμο», είπε μία από αυτές.

Την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, είχε δηλώσει ότι η υπομονή του Ριάντ «δεν είναι απεριόριστη». Και πως «οποιαδήποτε πεποίθηση ότι οι χώρες του Κόλπου είναι ανίκανες να ανταποκριθούν είναι ένας λανθασμένος υπολογισμός».

Πίεση να πληγεί η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έχουν ήδη αρχίσει να «τιμωρούν» το Ιράν, πλήττοντας ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, συζητούν αν θα στείλουν τον στρατό τους στη μάχη και ασκούν πιέσεις κατά μιας κατάπαυσης του πυρός που αφήνει άθικτο μέρος της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν.

Τα ΗΑΕ έκλεισαν το Ιρανικό Νοσοκομείο και την Ιρανική Λέσχη στο Ντουμπάι. «Ορισμένα ιδρύματα που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης θα κλείσουν βάσει στοχευμένων μέτρων. Διότι διαπιστώθηκε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κατάχρηση για την προώθηση ατζέντας που δεν εξυπηρετεί τον ιρανικό λαό και κατά παράβαση του νόμου των ΗΑΕ», ανέφερε η κυβέρνηση.

Φωτιά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Τα ΗΑΕ, που αποτελούν οικονομικό κέντρο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, προειδοποίησαν επίσης ότι θα μπορούσαν να παγώσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Και έτσι να περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.

Έχουν ήδη μπει στον πόλεμο;

Πάντως, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, ενώ οι χώρες του Περσικού δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ούτε θα επιτρέψουν χρήση του εναέριου χώρου τους, η πραγματικότητα είναι ασαφής.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Storyful, που ανήκει στη μητρική εταιρεία της Wall Street Journal, δείχνουν ότι ορισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στο Ιράν προήλθαν από το Μπαχρέιν. Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χτυπήθηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση και υπέστησαν ζημιές στο έδαφος στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να πει εάν οι αραβικές χώρες βοηθούν στη μάχη. Είπε ότι οι χώρες του Περσικού Κόλπου πρέπει «να μιλήσουν μόνες τους».

Ωστόσο, βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο εκθέτει τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία σε πολύ επικίνδυνη θέση. Άμεση επίθεση στο Ιράν θα τις έφερνε αντιμέτωπες με έναν ισχυρότερο αντίπαλο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι σε μια στενή υδάτινη μάζα.

Και ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος, αν ο Ντόναλντ Τραμπ ξαφνικά κηρύξει το τέλος του πολέμου και αποσυρθεί από τη Μέση Ανατολή.

Διόδια στο Ορμούζ;

Την ίδια ώρα το Ιράν πιέζει περισσότερο, ισχυριζόμενο ότι θέλει να έχει ρόλο στις επιχειρήσεις των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο. Η Τεχεράνη δήλωσε πρόσφατα σε Άραβες αξιωματούχους ότι θέλει να χρεώνει διόδια όπως κάνει η Αίγυπτος με τη Διώρυγα του Σουέζ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου, ιδίως των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, πιέζουν τον Τραμπ να «τελειώσει τη δουλειά». Σε τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, του ζητούν να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε οτιδήποτε άλλο, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι.

Τα αραβικά κράτη φαίνεται ότι πλέον έχουν πειστεί ότι η διπλωματική οδός έχει κλείσει. Τα κράτη του Κόλπου είναι ενωμένα στην οργή τους για το Ιράν, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι, αναφέρει η εφημερίδα. Αλλά είναι επίσης θυμωμένα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι εταίροι ασφαλείας και επενδύουν σημαντικά σε αυτή τη συμμαχία.

Η επικείμενη απόφαση να εμπλακούν άμεσα στρατιωτικά στον πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είναι απόδειξη της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται. Και αυτό γιατί ο πόλεμος ανέτρεψε χρόνια στρατηγικού σχεδιασμού, χωρίς να αφήνει καλές επιλογές για να προχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον Γκρέγκορι Γκάους, αναλυτή των σχέσεων ΗΠΑ-Περσικού Κόλπου στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον, «έχουν παγιδευτεί σε αυτό το δομικό αδιέξοδο που έχουν πάντα τα ασθενέστερα μέλη μιας συμμαχία με έναν ισχυρότερο εταίρο».

«Εάν ο ισχυρότερος πάρει θέση πολέμου, οι αδύναμοι ανησυχούν ότι θα παρασυρθούν σε μια συρραξή στην οποία δεν θέλουν να συμμετάσχουν», τόνισε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% συνέχισε η αγορά το ρόλερ κόστερ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βουτιά 2% συνέχισε η αγορά το ρόλερ κόστερ

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Micro-cations: Γιατί οι μικρές αποδράσεις μας κάνουν τόσο καλό;

Σενάρια εμπλοκής των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο

Σενάρια εμπλοκής των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Κόσμος 24.03.26

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Σενάρια εμπλοκής των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο – Το Ιράν σφυροκοπά το Τελ Αβίβ, ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο
Κόσμος 24.03.26 Upd: 18:34

Σενάρια εμπλοκής των κρατών του Κόλπου στον πόλεμο – Το Ιράν σφυροκοπά το Τελ Αβίβ, ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Πίσω από τις λέξεις του «πλανητάρχη» - «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού
Μπάσκετ 24.03.26

Μονακό: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Μίροτιτς ενόψει Παναθηναϊκού

Θετικά νέα για τη χιλιοταλαιπωρημένη φέτος Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς επιστρέφει στις προπονήσεις. Τι ισχύει σχετικά με τη συμμετοχή του στον αγώνα των Μονεγάσκων με τον Παναθηναϊκό (27/3, 21:15)

Αλέξης Χαρίτσης: Η επιστολή παραίτησης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Η επιστολή παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς καθώς «η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα έχει επιλέξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο».

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»
Τέμπη 24.03.26

ΚΚΕ για Φλωρίδη και Άρειο Πάγο: Αποδέχονται την de facto μετατροπή της δίκης σε «κεκλεισμένων των θυρών»

«Είναι ανεπίτρεπτο κυβέρνηση και κράτος να συνεχίζουν τα παιχνίδια με τον πόνο των συγγενών. Και μάλιστα προκλητικά να επικαλούνται την ανάγκη άμεσης διενέργειας της δίκης υπό τον φόβο της παραγραφής», λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του 'μηχανισμού Μαξίμου', αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Μπάσκετ 24.03.26

Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο

Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου
Κόσμος 24.03.26

Ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν – To αμήχανο χαμόγελο του υπουργού Πολέμου

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ χαμογέλασε αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να συζητά τις εν εξελίξει συνομιλίες με το Ιράν, ισχυριζόμενος ότι είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

Ελευσίνα: Γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο – «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Ελλάδα 24.03.26

Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχει προκαλέσει το «απαράδεκτο γεγονός» στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Απερίφραστη καταδίκη» από τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή.

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων
Ελλάδα 24.03.26

H χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Πώς έστησαν την απάτη εκατομμυρίων

Συνολικά 31 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο από την απάτη του κυκλώματος που συνελήφθη από το ελληνικό FBI - Οι 226 εταιρείες «βιτρίνα» και τα ανύπαρκτα πρόσωπα.

Νίκος Κλόκας
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

