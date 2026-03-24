Οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν – Ίσως μετέχουν ήδη…

Βαθύτερα στον πόλεμο στο Ιράν φαίνεται ότι ωθούνται οι χώρες του Κόλπου, οι οποίες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο από τα αντίποινα της Τεχεράνης στα πλήγματα που δέχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τόσο το πρακτορείο Bloomberg όσο και η Wall Street Journal, αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πολύ κοντά στη χρήση στρατιωτικής βίας.

Ο φόβος της κλιμάκωσης

Την ώρα που χώρες όπως το Ομάν, φοβούμενες τον κίνδυνο και τις συνέπειες κλιμάκωσης του πολέμου, οι ισχυρότερες αραβικές χώρες του Κόλπου, με προεξάρχουσες τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο. Και θα το κάνουν, σύμφωνα με το Bloomberg, αν η Τεχεράνη πλήξει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές τους.

Το Ιράν έχει απειλήσει με πλήγματα στις υποδομές τους, αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προηγουμένως πλήξουν τις δικές του υποδομές.

Τα κράτη του Περσικού φοβούνται πάντως ότι, ακόμη και χωρίς άμεση συμμετοχή στον πόλεμο, θα βρεθούν στο στόχαστρο του Ιράν. Και πως, ακόμη και μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης θα μπορούσε να τα αφήσει εκτεθειμένα σε ένα αποδυναμωμένο, αλλά πάντως εχθρικό Ιράν.

Η προθυμία του Ριάντ…

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal, η Σαουδική Αραβία έχει ήδη συμφωνήσει να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική βάση «Βασιλιάς Φαχντ» στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Και αυτό ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις ή ο εναέριος χώρος της για επιθέσεις στο Ιράν.

Αυτό που φαίνεται ότι άλλαξε την απόφαση ήταν οι ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και στην πρωτεύουσα Ριάντ. Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται πρόθυμος να ενισχύσει την αποτροπή της χώρας. Και πως είναι κοντά σε μια απόφαση να συμμετάσχει στις επιθέσεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. «Είναι θέμα χρόνου πριν το βασίλειο εισέλθει στον πόλεμο», είπε μία από αυτές.

Την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, είχε δηλώσει ότι η υπομονή του Ριάντ «δεν είναι απεριόριστη». Και πως «οποιαδήποτε πεποίθηση ότι οι χώρες του Κόλπου είναι ανίκανες να ανταποκριθούν είναι ένας λανθασμένος υπολογισμός».

Πίεση να πληγεί η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έχουν ήδη αρχίσει να «τιμωρούν» το Ιράν, πλήττοντας ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, συζητούν αν θα στείλουν τον στρατό τους στη μάχη και ασκούν πιέσεις κατά μιας κατάπαυσης του πυρός που αφήνει άθικτο μέρος της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν.

Τα ΗΑΕ έκλεισαν το Ιρανικό Νοσοκομείο και την Ιρανική Λέσχη στο Ντουμπάι. «Ορισμένα ιδρύματα που συνδέονται άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης θα κλείσουν βάσει στοχευμένων μέτρων. Διότι διαπιστώθηκε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί κατάχρηση για την προώθηση ατζέντας που δεν εξυπηρετεί τον ιρανικό λαό και κατά παράβαση του νόμου των ΗΑΕ», ανέφερε η κυβέρνηση.

Τα ΗΑΕ, που αποτελούν οικονομικό κέντρο για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, προειδοποίησαν επίσης ότι θα μπορούσαν να παγώσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Και έτσι να περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.

Έχουν ήδη μπει στον πόλεμο;

Πάντως, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, ενώ οι χώρες του Περσικού δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ούτε θα επιτρέψουν χρήση του εναέριου χώρου τους, η πραγματικότητα είναι ασαφής.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Storyful, που ανήκει στη μητρική εταιρεία της Wall Street Journal, δείχνουν ότι ορισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στο Ιράν προήλθαν από το Μπαχρέιν. Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ χτυπήθηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση και υπέστησαν ζημιές στο έδαφος στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να πει εάν οι αραβικές χώρες βοηθούν στη μάχη. Είπε ότι οι χώρες του Περσικού Κόλπου πρέπει «να μιλήσουν μόνες τους».

Ωστόσο, βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο εκθέτει τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία σε πολύ επικίνδυνη θέση. Άμεση επίθεση στο Ιράν θα τις έφερνε αντιμέτωπες με έναν ισχυρότερο αντίπαλο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι σε μια στενή υδάτινη μάζα.

Και ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος, αν ο Ντόναλντ Τραμπ ξαφνικά κηρύξει το τέλος του πολέμου και αποσυρθεί από τη Μέση Ανατολή.

Διόδια στο Ορμούζ;

Την ίδια ώρα το Ιράν πιέζει περισσότερο, ισχυριζόμενο ότι θέλει να έχει ρόλο στις επιχειρήσεις των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο. Η Τεχεράνη δήλωσε πρόσφατα σε Άραβες αξιωματούχους ότι θέλει να χρεώνει διόδια όπως κάνει η Αίγυπτος με τη Διώρυγα του Σουέζ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων, οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου, ιδίως των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας, πιέζουν τον Τραμπ να «τελειώσει τη δουλειά». Σε τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν με τον Αμερικανό πρόεδρο, του ζητούν να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν πριν προχωρήσει σε οτιδήποτε άλλο, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι.

Τα αραβικά κράτη φαίνεται ότι πλέον έχουν πειστεί ότι η διπλωματική οδός έχει κλείσει. Τα κράτη του Κόλπου είναι ενωμένα στην οργή τους για το Ιράν, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι, αναφέρει η εφημερίδα. Αλλά είναι επίσης θυμωμένα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσουν μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι εταίροι ασφαλείας και επενδύουν σημαντικά σε αυτή τη συμμαχία.

Η επικείμενη απόφαση να εμπλακούν άμεσα στρατιωτικά στον πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είναι απόδειξη της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκονται. Και αυτό γιατί ο πόλεμος ανέτρεψε χρόνια στρατηγικού σχεδιασμού, χωρίς να αφήνει καλές επιλογές για να προχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον Γκρέγκορι Γκάους, αναλυτή των σχέσεων ΗΠΑ-Περσικού Κόλπου στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσιγκτον, «έχουν παγιδευτεί σε αυτό το δομικό αδιέξοδο που έχουν πάντα τα ασθενέστερα μέλη μιας συμμαχία με έναν ισχυρότερο εταίρο».

«Εάν ο ισχυρότερος πάρει θέση πολέμου, οι αδύναμοι ανησυχούν ότι θα παρασυρθούν σε μια συρραξή στην οποία δεν θέλουν να συμμετάσχουν», τόνισε.