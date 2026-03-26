Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε όλοι ένα γαϊτανάκι δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλώνει διαρκώς ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο, ότι η Τεχεράνη «θέλει διακαώς» μια συμφωνία και πως σύντομα οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Και κάθε φορά διαψεύδεται. Το Ιράν έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, παρά τις δολοφονίες ηγετών του, αρνείται ότι διαπραγματεύεται –τουλάχιστον με τους όρους που περιγράφουν οι ΗΠΑ. Και οι σύμμαχοι δεν μπορούν να διαβάσουν τα αμφιλεγόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, δεν θέλουν να εμπλακούν στην ένοπλη σύγκρουση, ούτε σε μια επικίνδυνη επιχείρηση στο Ορμούζ.

«Δεν υπάρχουν επίσημα αιτήματα»

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, η Ουάσιγκτον δεν έχει υποβάλει επίσημα αιτήματα για εξοπλισμό. Και φυσικά, οι σύμμαχοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν πλήγματα από το Ιράν.

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τους χαρακτήρισε «δειλούς», που δεν προσφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν στο Ορμούζ, 30 κράτη με κοινή δήλωσή τους δεσμεύτηκαν να κάνουν τις «κατάλληλες προσπάθειες» για την επανεκκίνηση της ναυτιλίας. Αλλά μέχρι εκεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «θα επιθυμούσαν περισσότερη προβλεψιμότητα, περισσότερη σαφήνεια και περισσότερη στρατηγική διορατικότητα. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ας περιμένουμε και ας δούμε», δήλωσε στο Politico.

Επίσης, ο πρόεδρος της Γερμανός, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, έθεσε και το νομικό ζήτημα του πολέμου που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν: «Αυτός ο πόλεμος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε κάθε περίπτωση, η δικαιολογία ότι το Ιράν θα επιτίθετο στις ΗΠΑ δεν στέκει».

Όλα δικά του;

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει και με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ευρώπης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην πρώτη και τη νέα θητεία του, οι ΗΠΑ ζητούσαν –σε βαθμό εκφοβισμού- από τους Ευρωπαίους να ασχοληθούν με την άμυνά τους και να αφήσουν τις ΗΠΑ ήσυχες. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ τους ζητά να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο Politico: «Οι ΗΠΑ μας έχουν ζητήσει να φροντίσουμε και να υπερασπιστούμε τις δικές μας χώρες, να φροντίσουμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας… Τώρα να ασχοληθούμε με τη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό», είπε, είναι «παράλογα ασυνάρτητο για να το θέσω ήπια».

Εν αναμονή

Ενώ περιμένουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ περιορίζονται σε συναντήσεις και δηλώσεις.

Η Βρετανία, που σύμφωνα με το Politico ηγείται παρασκηνιακά των συζητήσεων, μαζί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής ασφαλείας «στο εγγύς μέλλον». Στόχος της θα είναι η διατήρηση της δυναμικής στις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι επίσης στην ατζέντα της G7 την Παρασκευή στο Παρίσι, δήλωσε στο Politico Γάλλος διπλωμάτης. Σύμφωνα με τον οποίο οι σύμμαχοι θα επιδιώξουν να «συντονίσουν… θέσεις» με την Ουάσιγκτον και να συζητήσουν «το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών» με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος, που απηχεί τις θέσεις του Τραμπ, φαίνεται ικανοποιημένος με την κοινή δήλωση. Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι «είναι ζήτημα κοινής λογικής για τον Πρόεδρο Τραμπ να καλέσει τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Τώρα αρχίζουμε ήδη να τους βλέπουμε να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Προέδρου».

Αντιτορπιλικά και ναρκαλιευτικά

Σύμφωνα με τον Σιντάρτ Καουσάλ, ερευνητής και εμπειρογνώμονα πολεμικού ναυτικού στο Royal United Services Institute , η Ευρώπη θα μπορούσε να αναπτύξει αντιτορπιλικά για να συνοδεύσει νηοπομπές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Έτσι θα βοηθήσει τις ΗΠΑ, που δεν διαθέτουν αρκετά πλοία για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο, ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αλίευση ναρκών, όπου οι δυνατότητες των ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Διαθέτουν μόλις τέσσερα ναρκαλιευτικά (που πλέουν προς την περιοχή), ενώ Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ολλανδία και Βρετανία έχουν μαζί 40.

Αλλά, όπως διευκρίνισε στο Politico o αξιωματούχος, επιχείρηση καταστροφής ναρκών μπορεί να υπάρξει «μόνο όταν υποχωρήσει η σύγκρουση».

Συνεπώς, μέχρι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή και να εξηγήσουν τι χρειάζονται — και γιατί — οι Ευρωπαίοι εταίροι τους είναι απίθανο να κάνουν πολλά περισσότερα, αναφέρει το Politico.

Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός τους. Διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, ανωνύμως, είπε στο Politico ότι οι σύμμαχοι «δεν συμφωνούν με το να κληθούν σε έναν πόλεμο που δεν έχουμε ξεκινήσει, χωρίς να έχουν ιδέα» για το τι πρόκειται να κάνουν οι ΗΠΑ. Ή τι σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ.