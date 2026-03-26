Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 06:00

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε όλοι ένα γαϊτανάκι δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλώνει διαρκώς ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο, ότι η Τεχεράνη «θέλει διακαώς» μια συμφωνία και πως σύντομα οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Και κάθε φορά διαψεύδεται. Το Ιράν έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα στα αμερικανικά και ιρανικά πλήγματα, παρά τις δολοφονίες ηγετών του, αρνείται ότι διαπραγματεύεται –τουλάχιστον με τους όρους που περιγράφουν οι ΗΠΑ. Και οι σύμμαχοι δεν μπορούν να διαβάσουν τα αμφιλεγόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, δεν θέλουν να εμπλακούν στην ένοπλη σύγκρουση, ούτε σε μια επικίνδυνη επιχείρηση στο Ορμούζ.

«Δεν υπάρχουν επίσημα αιτήματα»

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι, παρά τις δηλώσεις Τραμπ, η Ουάσιγκτον δεν έχει υποβάλει επίσημα αιτήματα για εξοπλισμό. Και φυσικά, οι σύμμαχοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν πλήγματα από το Ιράν.

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ τους χαρακτήρισε «δειλούς», που δεν προσφέρονται εθελοντικά να βοηθήσουν στο Ορμούζ, 30 κράτη με κοινή δήλωσή τους δεσμεύτηκαν να κάνουν τις «κατάλληλες προσπάθειες» για την επανεκκίνηση της ναυτιλίας. Αλλά μέχρι εκεί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ «θα επιθυμούσαν περισσότερη προβλεψιμότητα, περισσότερη σαφήνεια και περισσότερη στρατηγική διορατικότητα. Και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση. Ας περιμένουμε και ας δούμε», δήλωσε στο Politico.

Επίσης, ο πρόεδρος της Γερμανός, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, έθεσε και το νομικό ζήτημα του πολέμου που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν: «Αυτός ο πόλεμος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε κάθε περίπτωση, η δικαιολογία ότι το Ιράν θα επιτίθετο στις ΗΠΑ δεν στέκει».

Όλα δικά του;

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει και με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Ευρώπης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, στην πρώτη και τη νέα θητεία του, οι ΗΠΑ ζητούσαν –σε βαθμό εκφοβισμού- από τους Ευρωπαίους να ασχοληθούν με την άμυνά τους και να αφήσουν τις ΗΠΑ ήσυχες. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ τους ζητά να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή.

Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε στο Politico: «Οι ΗΠΑ μας έχουν ζητήσει να φροντίσουμε και να υπερασπιστούμε τις δικές μας χώρες, να φροντίσουμε για την υποστήριξη της Ουκρανίας… Τώρα να ασχοληθούμε με τη Μέση Ανατολή και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό», είπε, είναι «παράλογα ασυνάρτητο για να το θέσω ήπια».

Εν αναμονή

Ενώ περιμένουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ περιορίζονται σε συναντήσεις και δηλώσεις.

Η Βρετανία, που σύμφωνα με το Politico ηγείται παρασκηνιακά των συζητήσεων, μαζί με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής ασφαλείας «στο εγγύς μέλλον». Στόχος της θα είναι η διατήρηση της δυναμικής στις προσπάθειες για το άνοιγμα του Στενών του Ορμούζ.

Ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι επίσης στην ατζέντα της G7 την Παρασκευή στο Παρίσι, δήλωσε στο Politico Γάλλος διπλωμάτης. Σύμφωνα με τον οποίο οι σύμμαχοι θα επιδιώξουν να «συντονίσουν… θέσεις» με την Ουάσιγκτον και να συζητήσουν «το άνοιγμα των θαλάσσιων οδών» με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος, που απηχεί τις θέσεις του Τραμπ, φαίνεται ικανοποιημένος με την κοινή δήλωση. Η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι «είναι ζήτημα κοινής λογικής για τον Πρόεδρο Τραμπ να καλέσει τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ. Τώρα αρχίζουμε ήδη να τους βλέπουμε να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Προέδρου».

Αντιτορπιλικά και ναρκαλιευτικά

Σύμφωνα με τον Σιντάρτ Καουσάλ, ερευνητής και εμπειρογνώμονα πολεμικού ναυτικού στο Royal United Services Institute , η Ευρώπη θα μπορούσε να αναπτύξει αντιτορπιλικά για να συνοδεύσει νηοπομπές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Έτσι θα βοηθήσει τις ΗΠΑ, που δεν διαθέτουν αρκετά πλοία για τον σκοπό αυτό.

Επίσης, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο, ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αλίευση ναρκών, όπου οι δυνατότητες των ΗΠΑ είναι περιορισμένες. Διαθέτουν μόλις τέσσερα ναρκαλιευτικά (που πλέουν προς την περιοχή), ενώ Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ολλανδία και Βρετανία έχουν μαζί 40.

Αλλά, όπως διευκρίνισε στο Politico o αξιωματούχος, επιχείρηση καταστροφής ναρκών μπορεί να υπάρξει «μόνο όταν υποχωρήσει η σύγκρουση».

Συνεπώς, μέχρι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στην περιοχή και να εξηγήσουν τι χρειάζονται — και γιατί — οι Ευρωπαίοι εταίροι τους είναι απίθανο να κάνουν πολλά περισσότερα, αναφέρει το Politico.

Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός τους. Διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, ανωνύμως, είπε στο Politico ότι οι σύμμαχοι «δεν συμφωνούν με το να κληθούν σε έναν πόλεμο που δεν έχουμε ξεκινήσει, χωρίς να έχουν ιδέα» για το τι πρόκειται να κάνουν οι ΗΠΑ. Ή τι σκέφτεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Κόσμος 25.03.26

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ανησυχία 26.03.26

Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex
Κράτος Δικαίου 26.03.26

Βασανιστήρια, παρακρατικές ομάδες και βίαιες επαναπροωθήσεις από τις ελληνικές αρχές εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος της Frontex

Τέσσερα πρόσφατα πορίσματα του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex επιβεβαιώνουν πολλαπλές παραβιάσεις από τις ελληνικές αρχές.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Σύνταξη
Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Σύνταξη
Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Σύνταξη
Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Σύνταξη
Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στην Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Σύνταξη
Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Μέση Ανατολή 26.03.26

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα

Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

