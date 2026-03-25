newspaper
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Διεθνής Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 09:08

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
A
A
Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αναδιαμορφώνει μόνο τους συσχετισμούς ισχύος, αλλά πλήττει καίρια και την καρδιά του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, «παγώνοντας» τον πλανήτη. Τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, λειτουργούν πλέον σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές.

Οι διελεύσεις μέσω  των Στενών του Ορμούζ εξακολουθούν να είναι κατά 95% μειωμένες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση (μέσος όρος 4 διελεύσεις την ημέρα την περασμένη εβδομάδα έναντι ~125 πριν από τη σύγκρουση), με το 75% των διελεύσεων να έχουν εξέλθει από τον Κόλπο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δηλώσεις του Steve Gordon, Global Head of Clarksons Research, της μονάδας δεδομένων και ανάλυσης στοιχείων του Ομίλου Clarksons.

Εκτιμάται ότι περίπου 10 δεξαμενόπλοια, μεταφορικής ικανότητας 12 εκατ. βαρελιών, έχουν διέλθει από τα Στενά τις τελευταίες επτά ημέρες, έναντι 250 πλοίων των 300 εκατ. βαρελιών σε μια κανονική εβδομάδα.

Η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα συνεχίζεται η μία ελάχιστη διέλευση πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγραερίου, με δυο καταγεγραμμένα πλοία την Κυριακή και δυο πλοία που συνδέονται με την Ινδία να διέρχονται από το Στενό προχθές (περίπου 80% κάτω από το κανονικό).

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, κυμαίνονται τώρα στα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα),  με δυνατότητα αύξησης στα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και με 40 υπερδεξαμενόπλοια (VLCCs)  σε αναμονή/καθ’ οδόν, ενώ η δυναμική του arbitrage υποστηρίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ σε μεγάλες αποστάσεις.

Η Clarksons Recearch υπολογίζει ότι το 10% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου  και το 6% του φυσικού αερίου, βρίσκεται εκτός αγοράς, παράλληλα με το 3% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης

Εξαιρώντας τα τοπικά εμπορικά πλοία, υπάρχουν 1.100 πλοία (37 εκατ. GT, συνολικής αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων) αυτή τη στιγμή στον Κόλπο. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει 300 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένου του 6% των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού (8% των VLCC) και του 4% της χωρητικότητας των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων, καθώς και του 4% των μεγάλων πλοίων μεταφοράς υγραερίου (VLGC) και του 1% της χωρητικότητας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των πλοίων μεταφοράς  χύδην ξηρού φορτίου.

Το κόστος μεταφοράς ενός βαρελιού αργού πετρελαίου παραμένει υψηλό στα 10 δολάρια/βαρέλι

Οι ναύλοι στα τάνκερ

Στο πλαίσιο αυτό οι ναύλοι των δεξαμενοπλοίων τόσο μεταφοράς αργού όσο και προϊόντων πετρελαίου (βενζίνη, κ.λ.π.) παραμένουν υψηλές παρά την απώλεια  φορτίων.

Τα κέρδη για τα δεξαμενόπλοια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (στα VLCC τα κέρδη έφτασαν στα 227.000 δολάρια/ημέρα, στα MRs στα 52.000 δολάρια/ημέρα, στα LNG σταθερά, αυξημένα στα 150.000 δολάρια/ημέρα, και στα VLGCs έως 74.000 δολάρια/ημέρα). Τα κέρδη των φορτηγών χύδην πλοίων είναι σταθερά προς το παρόν (15.000 δολάρια/ημέρα), ενώ οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αυξηθεί (οι αλυσιδωτές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ήταν μέχρι στιγμής πιο περιορισμένες από τις αρχικές προσδοκίες και οι ναύλοι παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα Covid-19).

Από τα Στενά εξυπηρετείται το 37%  του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης και το 19% του θαλάσσιου εμπορίου μεταφοράς  προϊόντων αργού

Το κόστος μεταφοράς ενός βαρελιού αργού πετρελαίου παραμένει υψηλό στα 10 δολάρια/βαρέλι (σε ένα ταξίδι από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Ασία), από 5 δολάρια/βαρέλι στην αρχή του έτους.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων (π.χ. το VLSFO στη Σιγκαπούρη ανέρχεται σε 1.000 δολ/τόνο, αυξημένες κατά 100% έναντι της αρχής του χρόνου) εν μέσω ελλείψεων στην προσφορά πετρελαίου. Επίσης τα δεδομένα της Clarksons Research υποδηλώνουν ότι η μέση ταχύτητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει μειωθεί κατά 2% τον Μάρτιο μέχρι στιγμής.

Πριν από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουση, το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ. Επίσης από τα Στενά εξυπηρετείται το 37%  του πετρελαίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης και το 19% του θαλάσσιου εμπορίου μεταφοράς  προϊόντων αργού.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι σημαντικός δίαυλος και για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Το 19% του παγκόσμιου εμπορίου LNG (3% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου) περνούσε επίσης από το Στενό, μαζί με το 28% του παγκόσμιου όγκου υγραερίου (LPG) που ισοδυναμεί με το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, καθώς και το 13% των χημικών ουσιών που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, το 9% των αυτοκινήτων, το 4% του ξηρού φορτίου χύδην και το 3% του όγκου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
Απόρρητο