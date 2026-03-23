Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Διεθνής Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 23:12

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το απόγευμα της Δευτέρας, η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι είχε πέσει στα 100 δολάρια, έπειτα από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει για πέντε ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και αν αυτό δημιουργεί κάποια ελπίδα για αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Όπως σημειώνει ο Economist, κάθε μέρα που τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, σχεδόν ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμένει ακινητοποιημένο. Και οι traders μετρούν πόση προσφορά χάνεται για το έτος. Και όσο αυξάνονται οι μετρήσεις, τόσο θα αυξάνονται και οι τιμές ενέργειας.

Άλλωστε, το 100 δολάρια το βαρέλι για το αργό πετρέλαιο είναι τιμή αυξημένη 40% έναντι αυτής πριν από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 70%. Και θα ήταν πολύ υψηλότερες, αν δεν είχε κάνει αυτήν τη δήλωση για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, τα οικονομικά στοιχήματα ότι οι τιμές θα μειωθούν («options») υπερτερούν εκείνων που αναμένουν αύξηση («options») για τις παραδόσεις του Ιουλίου και μετά. Δηλαδή, οι επενδυτές αναμένουν επιστροφή στην κανονικότητα έως τον Μάιο.

Ή μήπως όχι;

Σύμφωνα με τον Economist, η επιστροφή στην κανονικότητα θα χρειαστεί πολύ καιρό, ακόμη και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε σήμερα και άνοιγαν τα Στενά.

Για να διορθωθούν οι αγορές ενέργειας μόλις ανοίξει ξανά το Ορμούζ, εξηγεί, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα.

  • Οι παραγωγοί του Κόλπου πρέπει να αποκαταστήσουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα.
  • Τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν αυτήν την παραγωγή σε διυλιστήρια στο εξωτερικό.
  • Και αυτά τα διυλιστήρια πρέπει να την μεταποιήσουν σε χρησιμοποιήσιμο καύσιμο.

Αλλά, κάθε στάδιο αυτής της βιομηχανικής διαδικασίας απαιτεί χρόνο.

Η παραγωγή

Αυτήν τη στιγμή, μη μπορώντας να εξαγάγουν και αντιμετωπίζοντας περιορισμούς αποθήκευσης, οι χώρες του Κόλπου έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου κατά συνολικά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτός ο αριθμός ισοδυναμεί με το 10% του παγκόσμιου συνόλου και το 40% του επιπέδου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Για να επαναφέρουν αυτό το σύστημα σε λειτουργία, οι παραγωγοί πρέπει να ελέγξουν ότι όλα λειτουργούν ακόμα και οι αγωγοί είναι καθαροί. Μόνο τότε μπορούν να επανεκκινήσουν οι εξορύξεις αποκαθιστώντας την πίεση ώστε να αποφύγουν την πρόκληση ζημιών στις δεξαμενές.

Παρόλο που τα κράτη του Κόλπου έχουν συνηθίσει να αυξομειώνουν την παραγωγή σε λίγες μέρες, οι τελευταίες περικοπές, λόγω του πολέμου στο Ιράν, ήταν πιο ξαφνικές και βαθύτερες από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όλα αυτά θα διαρκέσουν μεταξύ δύο και τεσσάρων εβδομάδων.

Το φυσικό αέριο φαίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Το Ras Laffan του Κατάρ, το οποίο προμηθεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κλείσει από τις 2 Μαρτίου μετά από ιρανική επίθεση με drone. Την περασμένη εβδομάδα, πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο από τις 14 μονάδες υγροποίησης του εργοστασίου, που αντιπροσωπεύουν το 17% της χωρητικότητάς του – και το 3% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι επισκευές θα διαρκέσουν 3-5 χρόνια, λέει ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, και μια προγραμματισμένη επέκταση θα καθυστερήσει. Σε άλλες εγκαταστάσεις η πλήρης έκταση της ζημιάς είναι ασαφής. Αλλά πιθανότατα χρειάζονται εβδομάδες επισκευών για να ξαναρχίσουν οι εργασίες, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν λιγότερες ζημιές.

Η ναυσιπλοΐα

Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, οι περισσότεροι πλοίαρχοι των περίπου 480 τάνκερ που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο θα περιμένουν αρκετές ημέρες χωρίς επιθέσεις πριν επιχειρήσουν να αποχωρήσουν. Τα περισσότερα δεξαμενόπλοια είναι ήδη φορτωμένα και τα Στενά μπορούν να χειριστούν βαριά κυκλοφορία. Μετά, νέα πλοία θα μπορούσαν να έρθουν για να αναλάβουν τη σταδιακά επανεκκινούμενη παραγωγή.

Στην πράξη, λίγα πλοία μπορεί να αντέξουν για πολλές εβδομάδες. Το Ιράν έχει επιτεθεί σε λιμενικές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο, χτυπώντας δεξαμενές καυσίμων, αποθήκες και πλοία αγκυροβολημένα. Οι τερματικοί σταθμοί φαίνονται σε μεγάλο βαθμό άθικτοι, αλλά ορισμένες ζημιές μπορεί να μην έχουν αποκαλυφθεί.

Ωστόσο, βυθισμένα πλοία ή υποδομές μπορεί να χρειαστεί να εκκαθαριστούν για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και οι επισκευές σε προβλήτες ή εξοπλισμό φόρτωσης συνήθως διαρκούν μήνες.

Επιπλέον, οι περισσότερες ασφαλίσεις κινδύνου πολέμου στην περιοχή έχουν ακυρωθεί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που εξακολουθούν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα από 0,2-0,4% της αξίας του πλοίου σε 1% ή περισσότερο, με τα πιο επικίνδυνα ταξίδια να φτάνουν το 10%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, για εύλογους λόγους, δεν αναμένεται να μειώσουν βιαστικά τις τιμές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Αλλά, ακόμη και όταν η ασφάλιση των τάνκερ αποκατασταθεί, πολλοί πλοίαρχοι και πλοιοκτήτες ενδέχεται να διστάσουν να ξεκινήσουν ξανά. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης παραμένουν σοβαρός κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα.

Επίσης, καθυστερήσεις θα προκληθούν από το γεγονός ότι ο στόλος δεξαμενόπλοιων όλου του κόσμου βρίσκεται σε λάθος μέρος. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, τα υπερδεξαμενόπλοια που κάποτε μετέφεραν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή στην Ασία έψαχναν για δουλειές στον Ατλαντικό. Όταν ανοίξει ξανά το Ορμούζ, πολλοί θα επιλέξουν να ολοκληρώσουν το τρέχον ταξίδι τους πριν κατευθυνθούν στον Κόλπο. Αυτό το ταξίδι μετ’ επιστροφής συνήθως διαρκεί έως και 90 ημέρες.

Μεγάλες ελλείψεις

Ακόμα και όταν το αργό πετρέλαιο του Κόλπου φτάσει καθυστερημένα σε μακρινά διυλιστήρια, αυτό δεν θα ανακουφίσει άμεσα τις ελλείψεις καυσίμων. Ορισμένα στην Κίνα, την Ινδία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη έχουν κλείσει ολόκληρες μονάδες λόγω έλλειψης πρώτης ύλης. Η επαναλειτουργία αυτών των μονάδων μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και μήνες.

Η επανεκκίνηση των διυλιστηρίων σημαίνει έλεγχο και καθαρισμό κάθε σωλήνα, αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας, του ατμού, του νερού ψύξης και των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και αργή θέρμανση των μονάδων επεξεργασίας για να αποφευχθεί το ράγισμα του μετάλλου. Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πόλεμοι για το LNG

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Economist, ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για να σταματήσουν οι συγκρούσεις αύριο, θα χρειαστούν άλλοι τέσσερις μήνες πριν οι αγορές ανακτήσουν κάποια ομαλότητα.

Οι παραγωγοί αλλού δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή αρκετά γρήγορα για να ανακτήσουν τις προηγούμενες απώλειες. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί περίπου το 3% της προγραμματισμένης παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου φέτος. Κάθε μήνα που το Ras Laffan παραμένει κλειστό, ο κόσμος χάνει περίπου 7 εκατομμύρια τόνους LNG – σχεδόν το 2% της προβλεπόμενης ετήσιας προσφοράς. Και η πλήρης δυναμικότητα, λόγω των τελευταίων απεργιών, θα είναι χαμηλότερη από πριν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραγωγή θα μειωθεί κατά 4% σε σχέση με τη ζήτηση φέτος, ακόμη και αν το Κατάρ αρχίσει να αντλεί όσο μπορεί σήμερα.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν είναι έντονες. Τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου, τα οποία οδεύουν να κλείσουν τον Μάρτιο στο κατώτερο τρίτο του ιστορικού τους εύρους, θα συνεχίσουν επίσης να μειώνονται για εβδομάδες μετά το άνοιγμα του Ορμούζ. Καθώς οι χώρες με περιορισμένα αποθέματα εξαντλούνται, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικόβλητες αγορές και απότομες αυξήσεις τιμών. Οι πόλεμοι προσφορών για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είναι εξίσου πιθανοί.

Τα τελευταία φορτία από το Κατάρ που θα αναχώρησαν πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ θα φτάσουν στην Ασία και την Ευρώπη σε λίγες μέρες. Μετά από αυτό, οι αγοραστές πρέπει να αναζητήσουν προμήθειες αλλού ή να μείνουν χωρίς αέριο, θέτοντας σε κίνδυνο την αναπλήρωση των αποθεμάτων για τον χειμώνα.

Ελπίδα σε ένα θαύμα

Οι έμποροι πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα θαύμα. Αλλά ακόμα κι αν ΗΠΑ και Ιράν κατορθώσουν να συμφωνήσουν, η εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα αποκατασταθεί εύκολα. Οι αγορές ενέργειας θα ζουν με τις επιπτώσεις του πολέμου μέχρι τον επόμενο χειμώνα.

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Καύσιμα: Ακρίβεια στην αγορά παρά τις επιδοτήσεις και το πλαφόν

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Καριέρες σε κρίση 23.03.26

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό

Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβανος: Για τον κίνδυνο «κατοχής» του, κάνει λόγο ο Μακρόν
Για κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, μιλάει ο Μακρόν

Ο Μακρόν αναφέρθηκε στον κίνδυνο «κατοχής» του Λιβάνου, τονίζοντας ότι «Καμιά κατοχή, καμιά μορφή αποικισμού, ούτε εδώ, ούτε στη Δυτική Οχθη, ούτε αλλού, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια κανενός».

Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»
Ισραήλ: Ο Σμότριτς ζητά αλλαγή συνόρων με τον Λίβανο – «Να φτάσουμε στον ποταμό Λιτάνι»

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο «πρέπει να τελειώσει με τόσο με την απόφαση να καταστραφεί η Χεζμπολάχ όσο και με την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ».

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»
Κορυφαία ομάδα κοντά στην απόκτηση του Μάικ Τζέιμς: «Υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον παίκτη»

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ένας από τους παίκτες που την ενδιαφέρουν σοβαρά είναι ο Μάικ Τζέιμς.

Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο
Άνοιγμα στη Λευκορωσία – Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Λουκασένκο στον Λευκό Οίκο

Αναθέρμανση σχέσεων με τον στενότερο σύμμαχο του Πούτιν επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ συζητά το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Λουκασένκο για επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»
Καραλής: «Να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά»

Η Εθνική στίβου επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο του Τορούν και ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής έκανε δηλώσεις στο Ελ. Βενιζέλος - Οι επιδόσεις των αθλητών μας.

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του
Τραγωδία στη Λαμία – Νεκρός 68χρονος που έκοβε ξύλα και καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στη γυναίκα του

Ο άτυχος 68χρονος από τη Λαμία είχε πάει μαζί με τη γυναίκα του να κόψει ξύλα σε ξερά πλατάνια όταν, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από έναν μεγάλο κορμό.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

