Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Το απόγευμα της Δευτέρας, η τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι είχε πέσει στα 100 δολάρια, έπειτα από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει για πέντε ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Και αν αυτό δημιουργεί κάποια ελπίδα για αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Όπως σημειώνει ο Economist, κάθε μέρα που τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, σχεδόν ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παραμένει ακινητοποιημένο. Και οι traders μετρούν πόση προσφορά χάνεται για το έτος. Και όσο αυξάνονται οι μετρήσεις, τόσο θα αυξάνονται και οι τιμές ενέργειας.

Άλλωστε, το 100 δολάρια το βαρέλι για το αργό πετρέλαιο είναι τιμή αυξημένη 40% έναντι αυτής πριν από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 70%. Και θα ήταν πολύ υψηλότερες, αν δεν είχε κάνει αυτήν τη δήλωση για το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, τα οικονομικά στοιχήματα ότι οι τιμές θα μειωθούν («options») υπερτερούν εκείνων που αναμένουν αύξηση («options») για τις παραδόσεις του Ιουλίου και μετά. Δηλαδή, οι επενδυτές αναμένουν επιστροφή στην κανονικότητα έως τον Μάιο.

Ή μήπως όχι;

Σύμφωνα με τον Economist, η επιστροφή στην κανονικότητα θα χρειαστεί πολύ καιρό, ακόμη και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελείωνε σήμερα και άνοιγαν τα Στενά.

Για να διορθωθούν οι αγορές ενέργειας μόλις ανοίξει ξανά το Ορμούζ, εξηγεί, πρέπει να συμβούν τρία πράγματα.

Οι παραγωγοί του Κόλπου πρέπει να αποκαταστήσουν την παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα.

Τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν αυτήν την παραγωγή σε διυλιστήρια στο εξωτερικό.

Και αυτά τα διυλιστήρια πρέπει να την μεταποιήσουν σε χρησιμοποιήσιμο καύσιμο.

Αλλά, κάθε στάδιο αυτής της βιομηχανικής διαδικασίας απαιτεί χρόνο.

Η παραγωγή

Αυτήν τη στιγμή, μη μπορώντας να εξαγάγουν και αντιμετωπίζοντας περιορισμούς αποθήκευσης, οι χώρες του Κόλπου έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή αργού πετρελαίου κατά συνολικά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτός ο αριθμός ισοδυναμεί με το 10% του παγκόσμιου συνόλου και το 40% του επιπέδου πριν από τον πόλεμο στο Ιράν.

Για να επαναφέρουν αυτό το σύστημα σε λειτουργία, οι παραγωγοί πρέπει να ελέγξουν ότι όλα λειτουργούν ακόμα και οι αγωγοί είναι καθαροί. Μόνο τότε μπορούν να επανεκκινήσουν οι εξορύξεις αποκαθιστώντας την πίεση ώστε να αποφύγουν την πρόκληση ζημιών στις δεξαμενές.

Παρόλο που τα κράτη του Κόλπου έχουν συνηθίσει να αυξομειώνουν την παραγωγή σε λίγες μέρες, οι τελευταίες περικοπές, λόγω του πολέμου στο Ιράν, ήταν πιο ξαφνικές και βαθύτερες από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όλα αυτά θα διαρκέσουν μεταξύ δύο και τεσσάρων εβδομάδων.

Το φυσικό αέριο φαίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Το Ras Laffan του Κατάρ, το οποίο προμηθεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει κλείσει από τις 2 Μαρτίου μετά από ιρανική επίθεση με drone. Την περασμένη εβδομάδα, πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο από τις 14 μονάδες υγροποίησης του εργοστασίου, που αντιπροσωπεύουν το 17% της χωρητικότητάς του – και το 3% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι επισκευές θα διαρκέσουν 3-5 χρόνια, λέει ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, και μια προγραμματισμένη επέκταση θα καθυστερήσει. Σε άλλες εγκαταστάσεις η πλήρης έκταση της ζημιάς είναι ασαφής. Αλλά πιθανότατα χρειάζονται εβδομάδες επισκευών για να ξαναρχίσουν οι εργασίες, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν λιγότερες ζημιές.

Η ναυσιπλοΐα

Σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, οι περισσότεροι πλοίαρχοι των περίπου 480 τάνκερ που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο θα περιμένουν αρκετές ημέρες χωρίς επιθέσεις πριν επιχειρήσουν να αποχωρήσουν. Τα περισσότερα δεξαμενόπλοια είναι ήδη φορτωμένα και τα Στενά μπορούν να χειριστούν βαριά κυκλοφορία. Μετά, νέα πλοία θα μπορούσαν να έρθουν για να αναλάβουν τη σταδιακά επανεκκινούμενη παραγωγή.

Στην πράξη, λίγα πλοία μπορεί να αντέξουν για πολλές εβδομάδες. Το Ιράν έχει επιτεθεί σε λιμενικές εγκαταστάσεις σε όλο τον Κόλπο, χτυπώντας δεξαμενές καυσίμων, αποθήκες και πλοία αγκυροβολημένα. Οι τερματικοί σταθμοί φαίνονται σε μεγάλο βαθμό άθικτοι, αλλά ορισμένες ζημιές μπορεί να μην έχουν αποκαλυφθεί.

Ωστόσο, βυθισμένα πλοία ή υποδομές μπορεί να χρειαστεί να εκκαθαριστούν για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση και οι επισκευές σε προβλήτες ή εξοπλισμό φόρτωσης συνήθως διαρκούν μήνες.

Επιπλέον, οι περισσότερες ασφαλίσεις κινδύνου πολέμου στην περιοχή έχουν ακυρωθεί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που εξακολουθούν να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα από 0,2-0,4% της αξίας του πλοίου σε 1% ή περισσότερο, με τα πιο επικίνδυνα ταξίδια να φτάνουν το 10%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, για εύλογους λόγους, δεν αναμένεται να μειώσουν βιαστικά τις τιμές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Αλλά, ακόμη και όταν η ασφάλιση των τάνκερ αποκατασταθεί, πολλοί πλοίαρχοι και πλοιοκτήτες ενδέχεται να διστάσουν να ξεκινήσουν ξανά. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης παραμένουν σοβαρός κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα.

Επίσης, καθυστερήσεις θα προκληθούν από το γεγονός ότι ο στόλος δεξαμενόπλοιων όλου του κόσμου βρίσκεται σε λάθος μέρος. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, τα υπερδεξαμενόπλοια που κάποτε μετέφεραν αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή στην Ασία έψαχναν για δουλειές στον Ατλαντικό. Όταν ανοίξει ξανά το Ορμούζ, πολλοί θα επιλέξουν να ολοκληρώσουν το τρέχον ταξίδι τους πριν κατευθυνθούν στον Κόλπο. Αυτό το ταξίδι μετ’ επιστροφής συνήθως διαρκεί έως και 90 ημέρες.

Μεγάλες ελλείψεις

Ακόμα και όταν το αργό πετρέλαιο του Κόλπου φτάσει καθυστερημένα σε μακρινά διυλιστήρια, αυτό δεν θα ανακουφίσει άμεσα τις ελλείψεις καυσίμων. Ορισμένα στην Κίνα, την Ινδία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη έχουν κλείσει ολόκληρες μονάδες λόγω έλλειψης πρώτης ύλης. Η επαναλειτουργία αυτών των μονάδων μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και μήνες.

Η επανεκκίνηση των διυλιστηρίων σημαίνει έλεγχο και καθαρισμό κάθε σωλήνα, αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας, του ατμού, του νερού ψύξης και των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα και αργή θέρμανση των μονάδων επεξεργασίας για να αποφευχθεί το ράγισμα του μετάλλου. Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πόλεμοι για το LNG

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Economist, ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία για να σταματήσουν οι συγκρούσεις αύριο, θα χρειαστούν άλλοι τέσσερις μήνες πριν οι αγορές ανακτήσουν κάποια ομαλότητα.

Οι παραγωγοί αλλού δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή αρκετά γρήγορα για να ανακτήσουν τις προηγούμενες απώλειες. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί περίπου το 3% της προγραμματισμένης παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου φέτος. Κάθε μήνα που το Ras Laffan παραμένει κλειστό, ο κόσμος χάνει περίπου 7 εκατομμύρια τόνους LNG – σχεδόν το 2% της προβλεπόμενης ετήσιας προσφοράς. Και η πλήρης δυναμικότητα, λόγω των τελευταίων απεργιών, θα είναι χαμηλότερη από πριν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραγωγή θα μειωθεί κατά 4% σε σχέση με τη ζήτηση φέτος, ακόμη και αν το Κατάρ αρχίσει να αντλεί όσο μπορεί σήμερα.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν είναι έντονες. Τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου, τα οποία οδεύουν να κλείσουν τον Μάρτιο στο κατώτερο τρίτο του ιστορικού τους εύρους, θα συνεχίσουν επίσης να μειώνονται για εβδομάδες μετά το άνοιγμα του Ορμούζ. Καθώς οι χώρες με περιορισμένα αποθέματα εξαντλούνται, θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικόβλητες αγορές και απότομες αυξήσεις τιμών. Οι πόλεμοι προσφορών για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είναι εξίσου πιθανοί.

Τα τελευταία φορτία από το Κατάρ που θα αναχώρησαν πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ θα φτάσουν στην Ασία και την Ευρώπη σε λίγες μέρες. Μετά από αυτό, οι αγοραστές πρέπει να αναζητήσουν προμήθειες αλλού ή να μείνουν χωρίς αέριο, θέτοντας σε κίνδυνο την αναπλήρωση των αποθεμάτων για τον χειμώνα.

Ελπίδα σε ένα θαύμα

Οι έμποροι πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να βασίζονται σε ένα θαύμα. Αλλά ακόμα κι αν ΗΠΑ και Ιράν κατορθώσουν να συμφωνήσουν, η εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα αποκατασταθεί εύκολα. Οι αγορές ενέργειας θα ζουν με τις επιπτώσεις του πολέμου μέχρι τον επόμενο χειμώνα.