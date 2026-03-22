«Ωρολογιακή βόμβα» αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές – Φόβοι για νέα εκτίναξη του πετρελαίου από Δευτέρα

Περαιτέρω εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, έχοντας κλείσει πριν από το Σαββατοκύριακο στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, μετά τις απειλές των ΗΠΑ και του Ιράν να στοχοποιήσουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανέφεραν αναλυτές την Κυριακή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια σημαντική κλιμάκωση μόλις μία ημέρα αφότου μίλησε για «τερματισμό» του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην τέταρτη εβδομάδα του.

Το Ιράν προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα επιτεθεί σε υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ενέργειας και αφαλάτωσης στον Κόλπο, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του.

Η αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες

Η εικόνα της Παρασκευής για το πετρέλαιο

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 3,26% στα 112,19 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

«Η απειλή του Προέδρου Τραμπ έχει πλέον ​τοποθετήσει μια 48ωρη ωρολογιακή βόμβα αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές», τόνισε στο Reuters ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ. Εάν το τελεσίγραφο δεν ανατραπεί, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν τη Δευτέρα.

«Σαφώς σημαίνει μεγαλύτερη κλιμάκωση, που σημαίνει υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Κάποιοι, ωστόσο, πιστεύουν λανθασμένα ότι το Ιράν μπορεί να υποχωρήσει», πρόσθεσε και η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects. «Ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει την κλιμάκωση και αυτός ο τρόπος καταλήγει σε καμένη γη για τις υποδομές του Κόλπου».

Κλιμάκωση

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε λιμάνια και διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κατάρ σε αντίποινα για τις επιθέσεις στις υποδομές του. Το κλείσιμο του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τεσσάρων ολόκληρων ημερών παγκόσμιας προσφοράς – ή περίπου 440 εκατομμυρίων βαρελιών – κατά τη διάρκεια των 22 ημερών του πολέμου μέχρι στιγμής.

Η Τεχεράνη έχει αποφύγει να επιτεθεί σε μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Ατλαντικό Συμβούλιο, οι μεγάλης κλίμακας ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν ορισμένες πόλεις στον Κόλπο ακατοίκητες μέσα σε λίγες εβδομάδες και να οδηγήσουν σε μαζικές εκκενώσεις και διαδοχικές διακοπές ρεύματος.

Το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 8,8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI του πρώτου μήνα υποχώρησε περίπου κατά 0,4% σε σύγκριση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Η έκπτωση του WTI έναντι του Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών την Τετάρτη.

Η αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, όπως εξάλλου τόνισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ, στους Financial Times την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Kharg του Ιράν, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Axios την Παρασκευή.

Πηγή: OT