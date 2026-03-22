23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
«Ωρολογιακή βόμβα» αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές – Φόβοι για νέα εκτίναξη του πετρελαίου από Δευτέρα
Διεθνής Οικονομία 22 Μαρτίου 2026, 22:55

«Ωρολογιακή βόμβα» αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές – Φόβοι για νέα εκτίναξη του πετρελαίου από Δευτέρα

Η απειλή του Τραμπ αποτελεί μια 48ωρη «ωρολογιακή βόμβα» αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές

Περαιτέρω εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, έχοντας κλείσει πριν από το Σαββατοκύριακο στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, μετά τις απειλές των ΗΠΑ και του Ιράν να στοχοποιήσουν ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανέφεραν αναλυτές την Κυριακή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, μια σημαντική κλιμάκωση μόλις μία ημέρα αφότου μίλησε για «τερματισμό» του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην τέταρτη εβδομάδα του.

Το Ιράν προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα επιτεθεί σε υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων ενέργειας και αφαλάτωσης στον Κόλπο, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του.

Η αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες

Η εικόνα της Παρασκευής για το πετρέλαιο

Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 3,26% στα 112,19 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

«Η απειλή του Προέδρου Τραμπ έχει πλέον ​τοποθετήσει μια 48ωρη ωρολογιακή βόμβα αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές», τόνισε στο Reuters ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ. Εάν το τελεσίγραφο δεν ανατραπεί, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν τη Δευτέρα.

«Σαφώς σημαίνει μεγαλύτερη κλιμάκωση, που σημαίνει υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Κάποιοι, ωστόσο, πιστεύουν λανθασμένα ότι το Ιράν μπορεί να υποχωρήσει», πρόσθεσε και η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της Energy Aspects. «Ο Τραμπ προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει την κλιμάκωση και αυτός ο τρόπος καταλήγει σε καμένη γη για τις υποδομές του Κόλπου».

Κλιμάκωση

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε λιμάνια και διυλιστήρια στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, τα ΗΑΕ και το Κατάρ σε αντίποινα για τις επιθέσεις στις υποδομές του. Το κλείσιμο του Ορμούζ είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τεσσάρων ολόκληρων ημερών παγκόσμιας προσφοράς – ή περίπου 440 εκατομμυρίων βαρελιών – κατά τη διάρκεια των 22 ημερών του πολέμου μέχρι στιγμής.

Η Τεχεράνη έχει αποφύγει να επιτεθεί σε μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Ατλαντικό Συμβούλιο, οι μεγάλης κλίμακας ζημιές σε αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν ορισμένες πόλεις στον Κόλπο ακατοίκητες μέσα σε λίγες εβδομάδες και να οδηγήσουν σε μαζικές εκκενώσεις και διαδοχικές διακοπές ρεύματος.

Το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 8,8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI του πρώτου μήνα υποχώρησε περίπου κατά 0,4% σε σύγκριση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Η έκπτωση του WTI έναντι του Brent έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών την Τετάρτη.

Η αποκατάσταση του εφοδιασμού από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να διαρκέσει έως και έξι μήνες, όπως εξάλλου τόνισε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ, στους Financial Times την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του νησιού Kharg του Ιράν, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Axios την Παρασκευή.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Vita.gr
Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ’ την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Το ντέρμπι της Μαδρίτης τα είχε όλα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Ατλέτικο με 3-2, να μειώνει στους 4 από τη Μπαρτσελόνα και να παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου στη La Liga. Με 10 τελείωσαν οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77′.

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Deutsche Welle 22.03.26

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας

Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

