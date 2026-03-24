Οι Αθώοι: Επικίνδυνα μονοπάτια
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22.10, στο MEGA
- Και ερευνητής και δικηγόρος – Μπορεί η ΑΙ να βάλει τάξη στη Δικαιοσύνη;
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με πτυχία «μαϊμού»
- Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων νότια της Ιεράπετρας
Ο Γιάννος βλέπει τη συμφορά να έρχεται και προσπαθεί να την αποτρέψει στο όγδοο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 22:10.
Όταν οι τρεις κεντρικοί ήρωες συναντώνται και πάλι στον ίδιο τόπο, η αλήθεια αναδύεται αμείλικτη. Η στιγμή της καταδίκης πλησιάζει για όσους παρασύρθηκαν από τα ένστικτά τους και αγνόησαν τους αυστηρούς κανόνες της κοινωνίας. Ποιος θα αναλάβει τελικά να σηκώσει το βάρος της ευθύνης;
Τι θα δούμε στο όγδοο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι.
Επεισόδιο 8 (Παρασκευή 27 Μαρτίου)
Η Μαργαρίτα, παρασυρμένη από το πάθος, συναντιέται κρυφά με τον Πέτρο στο καλύβι του κάμπου. Η Βενέτα, απελπισμένη, προσπαθεί να αποτρέψει τον γιο της από αυτή τη σχέση, ζητώντας τη βοήθεια της Στεφανίας. Ο Γιάννος συντετριμμένος, προσπαθεί να πείσει τον Πέτρο να σταματήσει και συγχρόνως προειδοποιεί και τη Μαργαρίτα για το επικίνδυνο μονοπάτι που έχει πάρει.
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
- Super League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα play-off
- Σουηδία: Η κυβέρνηση προωθεί τις απελάσεις μεταναστών με βάση το αν ζουν «έντιμη ζωή»
- Μια νύχτα μόνο: Πληγές που δεν έχουν κλείσει
- Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Στην Κύπρο ο απόηχος της Εξόδου του Μεσολογγίου-Επετειακό γραμματόσημο
- Στο SHOPFLIX θα βρεις τα αυγά και τα Πασχάλια!
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
