Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
26.03.2026 | 09:28
«Η αλήθεια είναι»: Το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη στο Θέατρο 104
Το έργο «Η αλήθεια είναι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Όταν το διαφορετικό γίνεται στόχος, όταν οι γονείς χάνουν την πίστη τους στο παιδί τους, όταν η έξωθεν καλή μαρτυρία ομολογεί την αλήθεια, την ψυχή μας, τότε «Η Αλήθεια Είναι» πως το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι ένα μικρό ευαγγέλιο των επίκτητων συμπλεγμάτων που όλοι μας κουβαλάμε.

Τοποθετημένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, τολμά να αποκαλύψει πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η αλήθεια μας, πόσο μαύρη μπορεί να είναι η ψυχή μας, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα μας όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού μας.

Η ιστορία

Δύο απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δύο καλοί μετρημένοι σύντροφοι, δύο κανονικοί και ευυπόληπτοι γονείς στην ύστατη προσπάθειά τους να διασώσουν το παιδί τους.

Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η λιτή και σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό».

Οι αξίες τους και η ηθική τους κλωνίζονται σε τέτοιο βαθμό  που αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τρία πρόσωπα,  ο πατέρας και η μητέρα -παρόντες στη σκηνή – και η εκκωφαντική απουσία του παιδιού τους.

Τρία πρόσωπα, τα δύο παλεύουν  να διατηρήσουν την εικόνα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και το τρίτο να σπάσει τον καθρέφτη τους σε χίλια κομμάτια. Ποιός από όλους λέει την αλήθεια;

Τελικά μπροστά στην αλήθεια πόσο κανονικοί είμαστε όλοι;

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς

Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης

Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη

Ερμηνεύουν

Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Μυστήριο με διαγραμμένα βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη
Βρέθηκε οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη όπου φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει να βγει έξω από το «πηγάδι του διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

