«Η αλήθεια είναι»: Το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη στο Θέατρο 104
Το έργο «Η αλήθεια είναι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Απριλίου.
Όταν το διαφορετικό γίνεται στόχος, όταν οι γονείς χάνουν την πίστη τους στο παιδί τους, όταν η έξωθεν καλή μαρτυρία ομολογεί την αλήθεια, την ψυχή μας, τότε «Η Αλήθεια Είναι» πως το κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη είναι ένα μικρό ευαγγέλιο των επίκτητων συμπλεγμάτων που όλοι μας κουβαλάμε.
Τοποθετημένο σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, το νεοελληνικό έργο του Δημήτρη Δημητριάδη, τολμά να αποκαλύψει πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η αλήθεια μας, πόσο μαύρη μπορεί να είναι η ψυχή μας, πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα μας όταν κλείσει η πόρτα του σπιτιού μας.
Η ιστορία
Δύο απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δύο καλοί μετρημένοι σύντροφοι, δύο κανονικοί και ευυπόληπτοι γονείς στην ύστατη προσπάθειά τους να διασώσουν το παιδί τους.
Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η λιτή και σεμνή οικογένεια τους, η θεοσεβούμενη εικόνα τους καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό».
Οι αξίες τους και η ηθική τους κλωνίζονται σε τέτοιο βαθμό που αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Τρία πρόσωπα, ο πατέρας και η μητέρα -παρόντες στη σκηνή – και η εκκωφαντική απουσία του παιδιού τους.
Τρία πρόσωπα, τα δύο παλεύουν να διατηρήσουν την εικόνα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και το τρίτο να σπάσει τον καθρέφτη τους σε χίλια κομμάτια. Ποιός από όλους λέει την αλήθεια;
Τελικά μπροστά στην αλήθεια πόσο κανονικοί είμαστε όλοι;
Ταυτότητα Παράστασης:
Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Μουσική Επιμέλεια: Άκης Καρράς
Χορογραφία: Μαργαρίτα Τρίκκα
Σκηνικά: Γρηγόρης Καραντινάκης
Κοστούμια: Ηρώ Κισσανδράκη
Ερμηνεύουν
Γιάννης Δρακόπουλος, Ηρώ Κισσανδράκη
Πληροφορίες Παράστασης
Πρεμιέρα: Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις