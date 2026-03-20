«Η Χρονιά χωρίς Καλοκαίρι»: Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού στο Θέατρο Ολύμπια

Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι, το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού, ανεβαίνει από τις 15 Απριλίου στο Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και μας μεταφέρει με μοναδικό τρόπο 210 χρόνια πριν, σε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι.

Η ιστορία

Με έμπνευση από πραγματικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα, ο Καλαβριανός σκηνοθετεί μία ομάδα νέων ηθοποιών και μεταμορφώνει τον χώρο του Φουαγιέ σε αστικό σαλόνι στη λίμνη της Γενεύης, όπου μέσα από το σκοτάδι γεννιούνται οι πιο τρομακτικές ιστορίες που στιγμάτισαν την ανθρώπινη διανόηση.

Βρισκόμαστε στο 1815. Το ηφαίστειο Ταμπόρα, στην Ινδονησία, εκρήγνυται προκαλώντας τεράστια οικολογική και κλιματική κρίση. Ήταν η ισχυρότερη ηφαιστειακή έκρηξη που έχει ποτέ καταγραφεί.

Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, πόλεις καταστρέφονται και ο κύκλος των εποχών διαταράσσεται.

Ο ουρανός παραμένει σκοτεινός, από την τέφρα που εκτοξεύτηκε, για σχεδόν τρία χρόνια, οι θύελλες και οι χιονοπτώσεις κυριαρχούν και η θερμοκρασία πέφτει προκαλώντας καταστροφές σε καλλιέργειες και τεράστια επισιτιστική κρίση.

Το 1816 ήταν το πιο κρύο έτος των τελευταίων 250 ετών και έμεινε στην ιστορία ως «Η Χρονιά Χωρίς Καλοκαίρι», με την βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς και να χιονίζει τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη.

Αυτό το αλλόκοτο καλοκαίρι μία παρέα νεαρών Άγγλων αριστοκρατών αποφασίζουν να περάσουν τις διακοπές τους στη λίμνη της Γενεύης. Σύντομα καταλαβαίνουν πως τα σχέδιά τους για καλοκαιρινές βαρκάδες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Συντελεστές

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Μαρία Καραθάνου

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Μουσική σύνθεση και εκτέλεση: Αλέξανδρος Γκόνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μαρίνα Δημητριάδη, Θάνος Μάνος, Παναγιώτης Παυλίδης, Στέλιος Χρυσαφίδης

Αφήγηση: Γιώργος Γλάστρας

Με ζωγραφικά και γλυπτά έργα τους συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Μάριος Βουτσινάς, Λυδία Μαργαρώνη, Μηνάς Μαυρικάκης, Μάνος Μπατζόλης, Χρίστος Παπαδάκης και Μαριέττα Παπαχειμώνα.

Πληροφορίες

Διάρκεια: 70 λεπτά

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Θέατρο Ολύμπια – Φουαγιέ, Ακαδημίας 59, Αθήνα

Η παράσταση επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.