Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες
Culture Live 13 Μαρτίου 2026, 15:15

Με οχτώ πολυαναμενόμενες πρεμιέρες και στις τρεις σκηνές του υποδέχεται την ωραιότερη εποχή του χρόνου το ιστορικό θέατρο

Διανύοντας την πιο επιτυχημένη σεζόν των τελευταίων χρόνων, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει όλες τις πρεμιέρες που έρχονται μέσα στην άνοιξη, εγκαινιάζοντας μια περίοδο ακόμα πιο ισχυρής και τολμηρής εξωστρέφειας.

Με μερικούς από τους σημαντικότερες Έλληνες δημιουργούς να υπογράφουν τις παραστάσεις που σηκώνουν αυλαία το προσεχές διάστημα και σπουδαίους ηθοποιούς και performers επί σκηνής, το στολίδι του Πειραιά αποκαλύπτει τον θεατρικό του πλούτο μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αιφνιδιάζει.

Στην Κεντρική Σκηνή, ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί το «Τζένη Τζένη – Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ», μετατρέποντας την κινηματογραφική μνήμη σε ποιητική σκηνική εμπειρία, ενώ ο Όμηρος Πουλάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία και ερμηνεύει στο «Διψάει τις Νύχτες» του Ηλία Μαγκλίνη, ένα σκοτεινό και τρυφερό έργο για τον έρωτα, την απώλεια και την αθανασία.

Στη Σκηνή Ωμέγα, ο Δήμος Αβδελιώδης προσεγγίζει το «Αμάρτημα της Μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού με βαθιά πνευματικότητα, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από το τραύμα, ενώ ο Σπύρος Κουβαράς με τη Synthesis 748 Dance Co. παρουσιάζουν τον «Κήπο των Επίγειων Απολαύσεων», μια σωματική και αισθητηριακή εμπειρία εμπνευσμένη από τον Ιερώνυμο Μπος. Την ίδια στιγμή, ο Παντελής Δεντάκης σκηνοθετεί το «Μαύρο Κουτί» του Γιώργου Ηλιόπουλου, μια μαύρη κωμωδία για τις οικογενειακές ρωγμές και τη συμφιλίωση μπροστά στο αναπόφευκτο.

Στο Φουαγιέ, η άνοιξη αποκτά διαθεματική και σύγχρονη δυναμική: ο Μάριος Φούρναρης παρουσιάζει το «Chalkyon Days», ένα οπτικοακουστικό περιβάλλον ζωντανής μουσικής και video art, ο Γιώργος Καλογερόπουλος σκηνοθετεί τη «Λεονάρντα», ένα έμμετρο έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και το σκοτάδι, ενώ η Ίρις Καραγιάν με το «Kill the Movement» μετατρέπει την οργή και τη βία της εποχής σε σκηνική πράξη αντίστασης.

Αυτή την άνοιξη πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για ένα θέατρο-εμπειρία. Ένα θέατρο για όλους και προς όλους, που με ευθύνη και φροντίδα για το μέλλον, συνομιλεί, παρακινεί και συγκινεί, προτάσσοντας το επείγον. Το «εδώ» και το «τώρα».

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

 TZENH TZENH

Ένα ηλιόλουστο Ρέκβιεμ

Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Πρεμιέρα: Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα,  οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης
Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
Κίνηση: Αμάλια Μπένετ
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος
Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά
Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης
Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Χάρις Αλεξίου, Νίκος Καραθάνος, Γιάννης Κότσιφας, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Άγγελος Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

 Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tzeni-tzeni/

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

 HΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«Διψάει τις Νύχτες»

Σκηνοθεσία, Ερμηνεία : Όμηρος Πουλάκης

Για τρεις παραστάσεις

Κυριακή 5 Απριλίου | Κυριακή 3 Μαΐου | Κυριακή 7 Ιουνίου

*Πρωτότυπο έργο του Ηλία Μαγκλίνη 

«Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτων

Αυτά που θεραπεύονται γρήγορα

Αυτά που παίρνουν χρόνο

Και αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.

Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα…»

για την πολύτιμη

και ακριβή —

και για τη ζωή που είναι μεγαλύτερη από εμάς.

Ένα πλάσμα εξαίρεση, αντιμέτωπο με την άσβεστη δίψα του για αίμα και ζωή, διαπερνά την ιστορία του ανθρώπου. Μια φύση αθάνατη, χαραγμένη από τον Έρωτα και καταδικασμένη στην αιωνιότητα της ανάμνησης. Ένας βρικόλακας που αναζητά την υπέρβαση των ορίων της ίδιας του της αθανασίας.

Πόσο αντέχει κανείς να υπάρχει “κάπου ανάμεσα στη ζωή και στη μη ζωή;”

δηὖτε

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία, Δραματουργική ανασύνθεση, Ερμηνεία: Όμηρος Πουλάκης

Μουσική Ανασύνθεση: Δημήτρης Μπαρούτας

Βοηθός Σκηνοθέτις: Λούνα Ανωγιάτη

Φωτογραφία: Μαριαλένα Πολίτη

Προπώληση : more.com

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

Διδασκαλία Ερμηνείας, Δραματουργία, Σκηνοθεσία
Δήμος Αβδελιώδης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ : Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

Το “Αμάρτημα της Μητρός μου” είναι έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας.
Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από την μητέρα του ο ίδιος ο Βιζυηνός σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει την μητέρα του να παρακαλεί την Παναγία να πάρει εκείνον. Η αντίληψη του Βιζυηνού για τον λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατ’ ευθείαν από το Αρχαίο Δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους: δηλαδή την αλήθεια, που διώχνει την αμφιβολία και τον φόβο.

Ταυτότητα παράστασης

Διδασκαλία ερμηνείας, δραματουργία, σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Ερμηνεύουν: Θεμιστοκλής Καρποδίνης, Μαίρη Βιδάλη

Σκηνογραφία, ζωγραφική αφίσας: Αριστείδης Πατσόγλου
Μουσική σύνθεση: Βαγγέλης Γιαννάκης
Βοηθός σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου
Φωτογραφίες: Γιώργος Ζαφειρόπουλος
Graphic design: tasos grønn

 Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-amartima-tis-mitros-mou-3

SPYROS KOUVARAS &

SYNTHESIS 748 DANCE CO.

 “Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ”

 

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Απριλίου

Αντλώντας έμπνευση από τον ομώνυμο εμβληματικό πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος, ο χορογράφος διερευνά τις έννοιες της τέρψης, της επιθυμίας και της εγγύτητας, προτάσσοντας την ιδέα ότι οι απολαύσεις δεν αποτελούν εκτροπή ή αμαρτία, αλλά μια φυσική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Επί σκηνής ένας αναδυόμενος τόπος αποκαλύπτεται, στον οποίο οι αισθήσεις περιπλανώνται μεταξύ ιερού και βέβηλου, φύσης και τεχνολογίας, φαντασίας και πραγματικότητας. Μέσα από τη μνήμη, το αρχέτυπο και το ασυνείδητο, ένα συναισθηματικό “τοπίο σωμάτων” μας τυλίγει στο “δέρμα” του μ’ έναν χορό επιβίωσης. 

Ταυτότητα παράστασης

Ιδέα, Χορογραφία, Σκηνικός Σχεδιασμός: Σπύρος Κουβαράς

Πρωτότυπη Μουσική: Θανάσης Κουμεντέρης

Χορευτές: Μάγδα Αργυρίδου, Σεμίνα Ρίζου, Σπύρος Κουβαράς

Καλλιτεχνική Συνεργάτις: Κορίνα Κοτσίρη

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Θωμάς Οικονομάκος

Κοστούμια: Kenneth Haarstring – Hoodie Lab

Visuals: Dream Dropper

Βοηθός Χορογράφου: Μίνα Ανανιάδου

Φωτογραφίες, Βιντεογράφηση: Γιώργος Μπακάλης

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Δανάη Παρουνιάδη

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παραγωγή: Synthesis 748 Dance Co.

Η παράσταση χορού “Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων” πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/o-kipos-ton-epigeion-apolauseon/

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ

Σκηνοθεσία : Παντελής Δεντάκης

 Πρεμιέρα : Σάββατο 25 Απριλίου

Το «Μαύρο Κουτί» του Γ. Ηλιόπουλου, ετοιμάζεται να εξαπολύσει μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις ζωές πατέρα και γιού. Τίποτα δεν μένει σταθερό και όλες οι σχέσεις ταλανίζονται, καθώς περνούν απ’ τη βάσανο του χρόνου και από την προσδοκία μιας τελευταίαw κοινής ανάσας. Ο γιος πλήρως αποκομμένος από τον πατέρα, δραστηριοποιείται στην Αμερική κυνηγώντας ίσως τ’ όνειρο…όμως τα δεδομένα αλλάζουν και αναγκάζεται να αποχωρήσει, να επιστρέψει στον τόπο του και να έρθει αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Η συγκρουσιακή τους σχέση, τοποθετημένη στη χρονικότητα του παρελθόντος, αποτελεί το έναυσμα αποκαλύψεων, επαναπροσδιορισμών και αναθεωρήσεων και μέσα από το παροντικό πλέον βίωμα της επαφής τους, φανερώνεται η ρευστή φύση του ανθρώπου. Η αινιγματική και ζωντανή παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου, επενεργεί επάνω στις ζωές πατέρα και γιου, φέρνοντας τις ισορροπίες αλλά και τις λύσεις. Με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση, πατέρας και γιος πιθανόν να αντιμετωπίσουν από κοινού τον φόβο του θανάτου που έρχεται και χτυπά την πόρτα του σπιτιού. Στέκεται στο κατώφλι, σ’ εκείνο το πέρασμα απ’ τη ζωή στον θάνατο και απειλεί τη δεδομένη ανάσα του ανθρώπου. Ίσως όμως να μπορεί να ιδωθεί σαν ένα δώρο, μια αφορμή επίλυσης των σχεσιακών διαφορών.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων, που πραγματεύεται έννοιες μη απτές και αέρινες, τοποθετημένες σ’ ένα διαχρονικό πλαίσιο και δομημένες εντός του ανθρώπινου ψυχισμού. Οι ήρωες του έργου, αντικατοπτρίζουν μόνο ένα παράδειγμα από την πληθώρα πανομοιότυπων περιπτώσεων που απαντώνται γύρω μας, δίπλα μας, μέσα στο ίδιο μας το σπίτι….

*Οι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΦΟΥΑΓΙΕ 

ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ

CHALKYON DAYS

Διαθεματική καλλιτεχνική δράση

(Mουσική-Video art)

Για μία μόνο παράσταση

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

 

Mια διακαλλιτεχνική δράση που συνδυάζει ζωντανή μουσική και video art σε ένα ενιαίο, in situ οπτικοακουστικό περιβάλλον.

Συμμετέχουν η Γεωργία Μπαλαμπίνη (υψίφωνος), ο Μάριος Φούρναρης (video art) και ο Mislav Režić (κιθάρα). Στον πυρήνα του CHALKYON DAYS βρίσκεται μια ενιαία δραματουργία εικόνας και ήχου, όπου η ζωντανή εκτέλεση συνομιλεί σε πραγματικό χρόνο με το video art. Το video αρθρώνεται σε μια μη γραμμική ακολουθία κινούμενων εικόνων, σαν αποτύπωμα ενός κόσμου όπου η ανθρώπινη παρουσία έχει αποσυρθεί, αφήνοντας να αιωρούνται τα ερωτήματα της «μεγάλης φυγής» και των αιτίων της. Σε διάλογο με αυτή τη συνθήκη απουσίας, το μουσικό μέρος προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση της Αγγλικής Αναγέννησης, με έργα των John Dowland και Henry Purcell, μέσα από τη συνάντηση φωνής και ηλεκτρικής κιθάρας, με εφέ, βρόχους και αυτοσχεδιασμούς που ενοποιούν το πρόγραμμα σε συνεχή δομή.

 Tαυτότητα παράστασης

Γεωργία Μπαλαμπίνη, υψίφωνος

Μάριος Φούρναρης, εικαστικός καλλιτέχνης – video art

Mislav Režić, Κιθάρα

Συμπαραγωγή: Sub.Urban Ιmages and Sound scapes

Διάρκεια : 64’

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/chalkyon-days/

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 «ΛΕΟΝΑΡΝΤΑ»

 

Πρεμιέρα : Παρασκευή 17 Απριλίου

Η Λεονάρντα Τσιαντσιούλι, υπαρκτό πρόσωπο που έδρασε στην Ιταλία την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παίρνει σάρκα και οστά σε μια έμμετρη θεατρική παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στο χιούμορ και στο δράμα. Ένα δράμα καθαρό — σαν τα σαπούνια που έφτιαχνε η ομώνυμη ηρωίδα από τα θύματά της — γεγονός που την κατέταξε ως την πρώτη γυναίκα serial killer στην Ευρώπη. Με βίντεο προβολές που ορίζουν τον σκηνικό χώρο, πρωτότυπη μουσική, τραγούδια και χορογραφίες, ξετυλίγεται το ξέφρενο ταξίδι της ζωής της Λεονάρντα, από τη γέννηση έως και τον θάνατό της. Μέσα από αποσπάσματα της ομολογίας της αποκαλύπτεται η στρεβλή της πεποίθηση πως,  με φρικτές ανθρωποθυσίες, θα μπορούσε να προστατεύσει τον αγαπημένο της γιο από το σκοτάδι του πολέμου.

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Καλογερόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Αδριανός Νόνης

Χορογραφία: Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες – Βίντεο – Γκαρσόν του Correggio: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Make Up Artist: Αναστασία Αθανασίου

Συμπαραγωγή: HUMAN CAST

Παίζουν : 

Δημήτρης Γρηγοριάδης, Γιώργος Καλογερόπουλος, Βάσω Μανδύλη

Μαρία Μιχαηλίδου, Αιμιλία Ράπτη , Μαρίνα Σωκράτη, Εύη Τσακλάνου.

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων : 

Παρασκευή 17 & 24 Απριλίου 2026, ώρα 20:30

Σάββατο 18 & 25 Απριλίου 2026, ώρα 20:30

Κυριακή 19 & 26 Απριλίου 2026, ώρα 19:00

Διάρκεια : 80’

Προπώληση : more.com

ΙΡΙΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ 

Kill the Movement

 

Για δύο μόνο παραστάσεις

Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Απριλίου 

Ώρα : 20.30

Το Kill the Movement είναι μια απάντηση στα βιώματα της εποχής, σε οριακές καταστάσεις βίας, οργής και θρήνου. Δυο χορευτές μέσα σε ένα φανταστικό περιβάλλον που θυμίζει εικονικό παιχνίδι μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις απέναντι σε νοητούς αντιπάλους. Μαζί τους μια σειρά από αρχειακά υλικά από το διαδίκτυο αναμιγνύονται με τίτλους και φράσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνθέτοντας εκ νέου θραύσματα από εικόνες και φράσεις που μας κατακλύζουν. Το έργο επιχειρεί να (ανά)κατασκευάσει αφηγήσεις, προσωπικές και συλλογικές μνήμες, διερευνώντας τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο σώμα και την κίνηση, τον ήχο, την ψηφιακή εικόνα και το κείμενο. Η χορογράφος ωθεί τους ερμηνευτές στα όριά τους, σε αλλεπάλληλες προσπάθειες έκφρασης και αντίστασης.

Το Kill the Movement έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2024 αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και πραγματοποιεί την περιοδεία του εντός και εκτός Ελλάδας.

Η περιοδεία της παράστασης Kill the Movement πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ταυτότητα παράστασης

Ιδέα, χορογραφία, βίντεο: Ίρις Καραγιάν

Ερμηνεία: Μάνος Κότσαρης, Παγώνα Μπουλμπασάκου

Μουσική: ILIOS

Σχεδιασμός φωτισμού: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παραγωγή και εκτέλεση: ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού

Φωτογραφίες: Μαργαρίτα Yoko Νικητάκη

Διάρκεια: 50’

Προπώληση : more.com

*Η παράσταση περιλαμβάνει δυνατή μουσική και στροβοσκοπικό φωτισμό.  Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και σε χρήστες/χρήστριες αναπηρικών αμαξιδίων.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λουκάς Καρνής
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φροίξος Φυντανίδης
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έφη Αλεβίζου
Σύνταξη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φροίξος Φυντανίδης
Έφη Αλεβίζου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Γιάννης Μπασκάκης
Δημήτρης Τερζής
Νατάσα Ρουγγέρη
