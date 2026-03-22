«Εγώ θα σας τα πω! – Η Επιθεώρηση» στο θέατρο του Νέου Κόσμου
Πρώτοι σταθμοί της καλοκαιρινής περιοδείας του έργου «Εγώ θα σας τα πω! – Η Επιθεώρηση» το Βεάκειο Θέατρο Πειραιά και ο Λυκαβηττός
Αν σας λέγαμε ότι το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση, θα λέγατε “Αποκλείεται!”.
Επειδή όμως στις μέρες μας τίποτα δεν αποκλείεται, το Θέατρο του Νέου Κόσμου κάνει επιθεώρηση! Και early bird εισιτήρια με 12€, μέχρι τις 31/Μαρτίου; Αυτό κι αν αποκλείεται!
Εγώ θα σας τα πω! είναι ο τίτλος της παράστασης, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμελή ορχήστρα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και δέκα εξαιρετικούς πρωταγωνιστές.
Η νέα μεγάλη παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου φέρνει στη σκηνή τη ζωντάνια της ελληνικής επιθεώρησης, με σύγχρονη λοξή ματιά, πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική και μια λαμπερή ομάδα ηθοποιών.
Με αιχμηρό χιούμορ, χορταστική πολιτική σάτιρα
Παράλληλα κρηκτική ενέργεια, το Εγώ θα σας τα πω! έρχεται για να σχολιάσει την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα, καυτηριάζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας.
Ένα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι, με απρόβλεπτες συναντήσεις επί σκηνής, που θα περάσει από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και όλης της Ελλάδας, σκορπίζοντας γέλιο που δεν παύει να μας χαρίζει απλόχερα η παρανοϊκή μας ζωή, όπως τη βλέπει η επιθεώρηση.
Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Κείμενα, Στίχοι τραγουδιών Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης
Πρωτότυπα τραγούδια, Μουσική, Ενορχηστρώσεις Θέμης Καραμουρατίδης
Σκηνογράφος Μαγδαληνή Αυγερινού
Ενδυματολόγος Άγγελος Μέντης
Κίνηση Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Σχεδιασμός φωτισμών Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Φωνητική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης
Μουσικοί επί σκηνής
Αντώνης Παλαμάρης μουσική διεύθυνση, επιμέλεια ορχήστρας, πλήκτρα, Κωστής Πυρένης ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, Βαγγέλης Οικονόμου μπάσο, Δημήτρης Τσόλης τύμπανα, programming
Παρτιτούρες Άρης Ζέρβας
Παίζουν
Δημήτρης Πιατάς, Χρύσα Ρώπα, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Πρώτοι σταθμοί περιοδείας
Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
4, 5, 6 & 7 Ιουνίου, 21:00
Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
23 Ιουνίου, 21:00
