«Το μεγάλο φαγοπότι»: Μία από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες στο Συγγρού 33

Το εμβληματικό La Grande Bouffe (1973) του Marco Ferreri — μία από τις πιο τολμηρές και αμφιλεγόμενες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου — μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια ελεύθερη, σύγχρονη θεατρική διασκευή.

Το Μεγάλο Φαγοπότι επιχειρεί να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τη λαιμαργία, την υπερκατανάλωση, τον μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού· ζητήματα που σήμερα επιστρέφουν με νέα, επιτακτική ένταση.

Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με έναν και μόνο σκοπό:να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως.

Μέσα από ένα ξέφρενο γλέντι που δοκιμάζει τα όρια του σώματος, της ηθικής και της επιθυμίας, οι ήρωες οδηγούνται ολοένα πιο κοντά στην αυτοκαταστροφή — ή στη λύτρωση.

Ένα συμπόσιο που ξεκινά ως παιχνίδι, αλλά αποκαλύπτει μια βαθύτερη, σκοτεινή πείνα: για νόημα, για επαφή, για υπέρβαση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Σύμβουλοι Δραματουργίας: Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Γιώργος Δασκαλάκης

Σκηνογραφία: Geurt Holdijk

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Χορογραφία: Ερμής Μαλκότσης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος

Παίζουν (αλφαβητικά)

Ιφιγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης,

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκαλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου

Προ-Παραστασιακές Συζητήσεις

Για πρώτη φορά σε ελληνική θεατρική παραγωγή, Το Μεγάλο Φαγοπότι εγκαινιάζει έναν νέο θεσμό:

σύντομες συζητήσεις πριν την παράσταση, που προσφέρουν στο κοινό εργαλεία θέασης και κατανόησης της σκηνοθετικής προσέγγισης.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε ένα νέο, σκεπτόμενο κοινό που επιθυμεί να συμμετέχει σε μια ουσιαστική εμπειρία πέρα από την ίδια την αφήγηση.

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή

30’ πριν την έναρξη (20:00)

Η συμμετοχή περιλαμβάνεται στο εισιτήριο.

Συντονισμός:

Νεφέλη Παπαναστασοπούλου (Δραματουργός)

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: 15 Απριλίου 2026

Τετάρτη με Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 16:00

Προσφορά προπώλησης: 12 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Συγγρού 33 – Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 33