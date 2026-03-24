«Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», συνεχίζει να αποτυπώνει με τον πιο σπαρταριστό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, απόψε στις 20:50.

Γονείς σε ρόλο πυροσβέστη, προσπαθούν να συμφιλιώσουν τα παιδιά τους που έχουν μετατρέψει το Παγκράτι σε πεδίο μάχης. Πώς μπορούν να κάνουν δυο τσακωμένα αδέρφια να φιλιώσουν;

Με την υπογραφή του Λάμπρου Φισφή στο σενάριο, η σειρά «Έχω παιδιά» αναδεικνύει κάθε εβδομάδα τις πιο αστείες και γνώριμες στιγμές της ζωής με παιδιά, εκεί όπου τίποτα δεν εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 18 – «Αδερφικοί τσακωμοί» (Τρίτη 24 Μαρτίου)

Ο Τάσος και η Χαρά δε μιλιούνται έπειτα από έναν τσακωμό και οι γονείς τους επιστρατεύουν όλη τους τη διπλωματία για να φέρουν τη συμφιλίωση, πριν η κατάσταση βγει οριστικά εκτός ελέγχου.

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος αισθάνεται τα πρώτα βέλη του έρωτα για ένα πρόσωπο «απαγορευμένο»: την αδερφή του Τόνι! Ο Στεφ και η Σόφη αποφασίζουν να μετατρέψουν το γραφείο της Chenua σε τροπική ζώνη, φέρνοντας τη φύση στον εργασιακό χώρο.

Πρωταγωνιστούν

Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

