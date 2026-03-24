Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

H ελπίδα και ο φόβος συνυπάρχουν στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Ανάμεσα σε αποκαλύψεις, εκβιασμούς και επιστροφές που ανοίγουν παλιές πληγές, οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με όσα πίστευαν πως είχαν αφήσει πίσω τους.

Απόψε στις 23:00

Η Αριάδνη μεταφέρει την Ισμήνη στην κλινική κι αρχίζει η αγωνία του τοκετού. Στο πλευρό τής Ισμήνης βρίσκονται ο Κωνσταντίνος, ο Κουράκος, η Βασιλική, η Χάιδω και ο Λυκούργος, ο οποίος ανησυχεί ιδιαίτερα για την ψυχολογία της. Παράλληλα, ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα κι η Χριστιάνα επιστρέφουν στην Κρήτη, όπου βρίσκεται ήδη ο Στάθης.

Η Ερωφίλη προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, αλλά το συναίσθημα υπάρχει ακόμα και τους βασανίζει, γεγονός που εντοπίζει και η Αλεξάνδρα.

Η Χριστιάνα συναντά τη Μαρουσώ κι εκείνη την εκβιάζει ανοιχτά με τα στοιχεία που διαθέτει για την υπόθεση του Ορέστη, ζητώντας να αναβαθμιστεί μέσα στην οργάνωση.

Ο Αντώνης ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τις περιπέτειες του Παυλή κι εκείνη τον επιπλήττει άσχημα.

Η Ισμήνη γεννάει ένα πρόωρο, αλλά υγιέστατο αγοράκι το οποίο, όμως, δεν της επιτρέπεται να το αγκαλιάσει, κι έτσι ξεκινά ο πρώτος καβγάς με την Αριάδνη. Η

Μαρουσώ ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μάλλον βρέθηκε το πτώμα του Ορέστη και την καλεί για αναγνώριση.

Η Ασπασία, μέσα στο δικαστήριο, προδίδεται από την καρδιά της όταν μαθαίνει ότι η αδελφή της -την οποία θεωρούσε νεκρή- είναι ζωντανή.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός,

Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ

Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

