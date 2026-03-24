Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24 Μαρτίου 2026, 11:06

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από μια στιγμή που σφράγισε όχι μόνο την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και τη συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου έθνους. Στις 11 Απριλίου 1826, στο Μεσολόγγι, γράφεται ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας: η Έξοδος των πολιορκημένων. Έπειτα από έναν χρόνο εξαντλητικής πολιορκίας, πείνας και κακουχιών, η επιλογή της αυτοθυσίας μετατρέπεται σε σύμβολο αντοχής, αξιοπρέπειας και ελευθερίας.

Αυτόν τον ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αντίκτυπο αναδεικνύει το 13ο τεύχος του περιοδικού Ιστορίες, που κυκλοφορεί το Σάββατο 28 Μαρτίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο. Το αφιέρωμα στον Μάρτιο εστιάζει σε όλες τις πτυχές του γεγονότος που σημάδεψε το Μεσολόγγι και ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας διεθνή συγκίνηση και κινητοποιώντας το φιλελληνικό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέσα από τη συμβολή ιστορικών, επιμελητών τέχνης και ερευνητών, το τεύχος φωτίζει όχι μόνο τα γεγονότα της πολιορκίας και της Εξόδου, αλλά και τις λιγότερο γνωστές όψεις της καθημερινότητας των πολιορκημένων. Οι συνθήκες επιβίωσης για γυναίκες και παιδιά, η ψυχολογία μιας κοινωνίας στα όρια της εξάντλησης, καθώς και οι αντιλήψεις της οθωμανικής πλευράς για την εξέλιξη των γεγονότων, συνθέτουν μια πολυεπίπεδη αφήγηση.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει ο ρόλος και ο συμβολισμός του Μάρκου Μπότσαρη, μιας μορφής που υπερβαίνει τα στενά όρια της στρατιωτικής δράσης και εγγράφεται στη σφαίρα του μύθου. Παράλληλα, το αφιέρωμα παρακολουθεί τη διαδρομή της Εξόδου στη λογοτεχνία και την τέχνη: από την ευρωπαϊκή φιλελληνική έξαρση έως τις ποιητικές συνθέσεις που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη του γεγονότος στις επόμενες γενιές.

Κεντρικό εικαστικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο εμβληματικός πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», που φιλοτεχνήθηκε το 1826 και εξακολουθεί να συγκινεί με τη δύναμη του συμβολισμού του. Η πρόσφατη έκθεσή του στο Ξενοκράτειο Μουσείο της πόλης επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική σχέση ιστορίας και τέχνης, αποδεικνύοντας ότι το Μεσολόγγι δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανό σημείο αναφοράς.

Διακόσια χρόνια μετά, η Έξοδος εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να θέτει ερωτήματα. Το νέο τεύχος των «ΙΣΤΟΡΙΩΝ» επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά, προσκαλώντας τον αναγνώστη σε μια βαθύτερη κατανόηση ενός γεγονότος που εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε την ίδια μας την ιστορία.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο αυτό το Σάββατο 28 Μαρτίου

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Καύσιμα: Αρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης; – Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη 

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Μαίνεται ο πόλεμος, παρά τα λεγόμενα Τραμπ

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βουλιαγμένη: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον 34χρονο δύτη που παρασύρθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου»
«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» - Το τραγικό περιστατικό στο ίδιο σημείο

Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που παγιδεύτηκε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σπήλαια στο «πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
